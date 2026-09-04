ChatGPT 6 Astra is uit: dit kun je met OpenAI’s nieuwe AI-model

OpenAI rolt GPT-6 Astra uit, een nieuw AI-model voor zwaarder werk in ChatGPT, Codex en de API. Het model richt zich vooral op computergebruik, coderen, onderzoek en documenten maken.

OpenAI heeft GPT-6 Astra aangekondigd, een nieuw topmodel voor taken waarbij ChatGPT meer moet doen dan een antwoord typen. Denk aan websites pentesten, softwareproblemen onderzoeken, apps bouwen, spreadsheets opstellen, documenten opmaken en langere onderzoeksopdrachten uitvoeren. Zoek je nog naar de juiste manier om met AI-tools te werken? In dit artikel leggen we meer uit over ChatGPT, Gemini en Copilot.

Wat kun je met ChatGPT 6 Astra?

Astra moet beter zijn in computergebruik. OpenAI noemt voorbeelden als online formulieren invullen, klantgegevens bijwerken, agenda’s ordenen, websites bouwen, e-mail bijhouden en frontend-tests uitvoeren. Dat zijn taken waarbij een AI-model niet alleen tekst genereert, maar ook stappen plant en controleert of het resultaat werkt.

Voor ontwikkelaars is Codex een belangrijke plek waar Astra terugkomt. Het model kan volgens OpenAI langere programmeersessies beter vasthouden doordat eerdere context doorzoekbaar blijft. Dat is vooral handig bij foutopsporing, grote refactors en projecten waarbij eerdere testresultaten later opnieuw relevant worden. Voor basisgebruik blijven goede opdrachten belangrijk, zoals we uitleggen in ChatGPT onder de knie: zo word je een promptprofessional.

Computer Use GPT‑6 Astra GPT‑5.6 Sol Claude Fable 5.1 Claude Fable 5 Claude Opus 5 Gemini 3.8 Flash Kan de AI een complete klus uitvoeren? 59,3% 53,6% - 48,7% 55,5% - Kan de AI langdurig zelfstandig met een computer werken? 72,6% 65,7% - - 70,2%3 - Begrijpt de AI wat er op het scherm staat en waar hij moet klikken? 92,7% 76,9% - 87,3%16 - -

GPT-6 Astra zou 'AGI-status' hebben bereikt

Rond de presentatie van Astra viel vooral de AGI-framing op. OpenAI-president Greg Brockman zei tijdens een persbriefing dat hij persoonlijk vindt dat OpenAI daar is, en sloot af met de zin: "Welcome to the AGI era." Dat is stevige taal, maar geen harde technische status zoals een keurmerk of standaard.

Wat is AGI? AGI staat voor artificial general intelligence, oftewel algemene kunstmatige intelligentie. Daarmee wordt AI bedoeld die niet alleen goed is in specifieke taken, maar zelfstandig uiteenlopende problemen kan begrijpen, oplossen en nieuwe vaardigheden kan aanleren. In theorie zou zo'n systeem veel verschillende intellectuele taken op menselijk niveau - of zelfs beter! - kunnen uitvoeren. Wanneer AI precies AGI mag worden genoemd, is echter niet vastgelegd. Er bestaat geen algemeen geaccepteerde test of technische grens. Daarom betekent de uitspraak dat een AI-model 'AGI heeft bereikt' vooral dat het volgens bepaalde criteria algemeen intelligent genoeg wordt gevonden, niet dat het een officieel keurmerk heeft behaald.

AGI, oftewel artificial general intelligence, blijft een nogal rekbaar begrip. OpenAI wijst onder meer op hoge scores bij ARC-AGI-3 en op de mogelijkheid om computers zelfstandiger te bedienen, maar daarmee is niet bewezen dat Astra algemene menselijke intelligentie evenaart. Voor gebruikers is de praktische vraag voorlopig eenvoudiger: kan dit model langdurige en ingewikkelde taken betrouwbaarder uitvoeren dan de vorige generatie?

https://twitter.com/mattshumer_/status/2095596175705399482 De eerste voorbeelden van wat je met Astra kunt, zijn indrukwekkend.

https://twitter.com/MatthewBerman/status/2095595892464333065 En hier een draadje met meer voorbeelden - allemaal even imposant.

Beschikbaarheid en tokenverbruik van GPT-6 Astra

OpenAI rolt GPT-6 Astra gefaseerd uit. Eerst krijgen geselecteerde organisaties toegang, daarna volgen gebruikers met geschikte betaalde ChatGPT-abonnementen en ontwikkelaars via de API. In Enterprise-omgevingen staat toegang bij de start niet automatisch voor iedereen aan; beheerders moeten het model kunnen inschakelen.

In de API gebruikt het model de naam gpt-6-astra . OpenAI noemt een contextvenster van 1.050.000 tokens en maximaal 128.000 outputtokens. De standaardprijs is 10 dollar per miljoen inputtokens en 50 dollar per miljoen outputtokens. De zogenaamde fast mode kost het dubbele van de standaardverwerking en moet vooral interessant zijn voor snellere taken.

Waarom OpenAI voorzichtig uitrolt

Astra krijgt extra aandacht vanwege zijn capaciteiten op het gebied van cybersecurity. OpenAI stelt dat het model beter kan helpen bij verdedigende taken, zoals code review en patches, maar dat het bij gevaarlijke opdrachten beperkingen houdt. Daardoor kan een taak in ChatGPT of Codex worden gepauzeerd als het systeem extra bevestiging nodig vindt.

Voor Nederlandse gebruikers is vooral de gefaseerde uitrol belangrijk. Zie je Astra nog niet in ChatGPT of Codex terug? Geen zorgen: het hangt af van je abonnement, product, regio en de instellingen van een eventuele werkruimte of je Astra in het lijstje met modellen terugziet.

In het kort GPT-6 Astra is OpenAI’s nieuwe AI-model voor zwaardere taken in ChatGPT, Codex en de OpenAI API. Het model richt zich op computergebruik, coderen, onderzoek en professionele documenten. OpenAI rolt Astra gefaseerd uit naar geschikte betaalde abonnementen en ontwikkelaars. Greg Brockman noemt Astra persoonlijk een stap richting de AGI-era, maar AGI blijft een betwiste term zonder vaste technische meetlat.