Gemini is in 2026 niet langer een losse chatbot, maar de lijm tussen al je Google-apps. De AI haalt informatie uit de ene toepassing en gebruikt die meteen in een andere. Daardoor evolueert Gemini van slimme vraagmachine naar een echte digitale assistent. Dat bespaart niet alleen tijd, maar maakt het hele Google-ecosysteem ook overzichtelijker en slimmer in gebruik.

Sinds de update van dit jaar voelt Google Workspace met Gemini steeds meer als één centrale helper die (samen met jou) je digitale administratie beheert. Stel: je bent onderweg en krijgt een e-mail met een dringende vraag. Op je smartphone vraag je Gemini om het bijbehorende dossier in Drive samen te vatten, een antwoordvoorstel in Docs te maken en meteen een afspraak in je agenda te zetten. Gemini is dus allang meer dan alleen een slimme tekstschrijver: het is uitgegroeid tot een digitale assistent die je hele Google-ecosysteem helpt organiseren.

Via de website

De eenvoudigste manier om Gemini te gebruiken, is via de Gemini-web-app. Na aanmelding met je Google-account kom je terecht in een sobere chatomgeving die doet denken aan andere AI-tools. Toch zit er onder de motorkap een model dat nauw geïntegreerd is met het Google-ecosysteem.



In de gratis versie kun je Gemini gebruiken om teksten te schrijven, lange documenten samen te vatten, ideeën te genereren en bestaande teksten te herschrijven of te verbeteren. Daarnaast biedt de startpagina suggesties voor creatieve opdrachten. Zo kun je ook afbeeldingen laten genereren. De optie om muziek te maken werkt, maar is voorlopig nog experimenteel. Via de knop Geef mijn dag een boost krijg je inspiratie voor praktische of luchtige vragen, zoals ontspanningstips, een overzicht van positief nieuws of suggesties voor een gezonde maaltijd. Leuk, al blijft het vooral een instapfunctie zonder echte meerwaarde voor gevorderde gebruikers.



Een belangrijk voordeel is dat Gemini context begrijpt. Je kunt starten met een basisopdracht en die daarna verfijnen met vervolgvragen zoals "maak het korter", "schrijf formeler" of "geef drie alternatieven". Die stapsgewijze manier van werken levert doorgaans betere resultaten op dan één enkele, uitgebreide prompt.

Het openingsscherm van Gemini lijkt op dat van de andere AI-apps.

Tekst, beeld, audio, video De gratis versie van Gemini is gericht op snelheid en efficiëntie, met een model dat geschikt is voor alledaagse taken. Je kunt niet alleen tekst invoeren, maar ook bestanden uploaden, zoals afbeeldingen, pdf's, korte video's en audiobestanden, om ze te gebruiken als input. Deze aanpak maakt Gemini breder inzetbaar dan klassieke chatbots. Google heeft bovendien verschillende creatieve functies geïntegreerd, al gelden er dagelijkse gebruikslimieten. Voor beeldgeneratie kun je rechtstreeks vanuit Gemini afbeeldingen (20 per dag) laten maken en bewerken op basis van tekstprompts. Dit model begrijpt complexe prompts en kan zelfs tekst in afbeeldingen maken. Daarnaast kun je experimenteren met het genereren van korte muziekfragmenten. Die functie is vooral bedoeld voor eenvoudige loops of ideeën en is duidelijk nog in ontwikkeling. Voor video bestaat er eveneens een generator, maar die is in de gratis versie sterk beperkt en niet altijd beschikbaar. Houd er rekening mee dat de voorwaarden voor deze creatieve functies regelmatig veranderen.

In welke stijl wil je de afbeelding hebben?

Gekoppelde apps

Een van de grootste troeven van Gemini is de koppeling met het Google-ecosysteem. Via wat vroeger 'extensies' heette, en sinds april 2026 'gekoppelde apps', kan Gemini rechtstreeks samenwerken met Google-services. Zo kun je je inbox laten doorzoeken, documenten samenvatten of routes plannen zonder de chat te verlaten.



Je moet deze gekoppelde apps eenmalig activeren in de instellingen. Dat betekent dat Gemini toegang krijgt tot je persoonlijke Google-cloud. Zorg er dus voor dat je bent ingelogd met het Google-account waarvan je de bestanden wilt doorzoeken. Ga in Gemini naar het menu linksboven en kies Gekoppelde apps, of ga rechtstreeks naar de instellingenpagina. Daar kun je met één knop onder meer Gmail, Drive, Documenten, Agenda, Keep en Taken koppelen. Zelfs YouTube Music kan worden toegevoegd. Vanaf dan werkt alles vanuit één centrale interface, zonder dat je een betaald abonnement nodig hebt.



Eenmaal geactiveerd kun je opdrachten geven die rechtstreeks in die apps worden uitgevoerd. Vraag bijvoorbeeld om een mail samen te vatten, een afspraak in je agenda te zetten of een document in Drive te analyseren. Daarbij heeft Gemini alleen toegang tot jouw gegevens wanneer je er expliciet om vraagt, en die data worden niet gebruikt om het model verder te trainen.

Met een algemene knop schakel je alle gekoppelde apps in.

In de praktijk

Wanneer je de gekoppelde apps hebt geactiveerd, kun je in Gemini opdrachten geven die meteen in Google-apps worden uitgevoerd. Je hoeft dus niet in Gmail of Drive op een aparte Gemini-knop te klikken. De opdracht typ of spreek je gewoon in in de mobiele app of de online versie van Gemini.



Enkele concrete voorbeelden van prompts in Gemini maken dit duidelijk. Telkens vermelden we de Google-app waaraan deze Gemini-opdracht gekoppeld is.

Gmail: "Schrijf een antwoord op de laatste mail van Arnaud Peeters en zeg dat ik er morgen naar zal kijken."

Google Agenda: "Kijk in mijn agenda: wanneer heb ik morgen tijd voor een uurtje hardlopen?"

Google Drive: "Zoek mijn huurcontract en vat de belangrijkste punten samen."

Google Documenten: "Vat het document 'OpwarmingAarde' samen in vijf kernpunten."

Google Taken: "Voeg een taak toe: bel de tandarts voor een afspraak."

Google Maps: "Stippel de route uit die ik vanuit Woensdrecht naar Alicante moet rijden. En toon ook interessante tussenstops."

Je kunt ook apps combineren in één opdracht:

"Zoek in mijn Gmail naar de laatste mail van de school van Vera en zet de datum van de ouderavond in mijn agenda." Je kunt ook apps expliciet aanspreken met een @-vermelding, zoals "@Google Documenten zoek mijn recentste bestand en beschrijf waar het over gaat."

Gemini zoekt in Google Drive het gevraagde document en vat het meteen samen.

Betaalmuur omzeilen

Via de gekoppelde apps zit Google Documenten geïntegreerd in Gemini. Andersom is de gratis versie van Gemini niet geïntegreerd in Google Documenten; pas bij de betaalde versies (voorheen Gemini Advanced) zie je het Gemini-pictogram verschijnen. Wie gratis wil werken met Gemini, gebruikt dus vooral de methode via de gekoppelde apps.



Een andere oplossing is eenvoudiger maar minder elegant. Open Gemini in één tabblad en Google Documenten in een ander. Kopieer je tekst uit het document, geef je opdracht in Gemini en plak het resultaat daarna terug in Docs. Het vraagt een extra stap, maar het eindresultaat is vaak vrijwel hetzelfde. De rechtstreekse integratie zit achter de betaalmuur, maar dezelfde functies zijn vaak ook gratis bereikbaar via Gemini zelf.

Je omzeilt de betaalmuur door met twee tabbladen te werken.

Betaalde abonnementen

Werk je dagelijks met teksten en wil je maximale efficiëntie, dan kan de integratie in Google Documenten een duidelijke meerwaarde zijn. Daar hangt wel een abonnement aan vast. In de betaalde versie zit Gemini rechtstreeks in de interface van Google Documenten ingebouwd.



Je ziet dan het Gemini-pictogram in het document. En vanuit de zijbalk kun je dan opdrachten geven zoals "maak dit korter" of "verander dit in een tabel", zonder dat je Google Documenten hoeft te verlaten. Dat gaat sneller en werkt natuurlijker dan telkens tekst kopiëren tussen verschillende vensters. Hoewel Gemini veel werk uit handen neemt, blijft controle belangrijk. Zeker bij samenvattingen, mails of agenda-afspraken is het verstandig om het resultaat altijd even na te lezen. AI werkt snel, maar kan details verkeerd interpreteren of informatie te stellig formuleren. Wie Gemini slim gebruikt, laat dus niet alles automatisch beslissen.

Met een betaald abonnement zit Gemini rechtstreeks in Google Documenten.

Drie abonnementen

Niet alleen de namen van de abonnementen veranderen snel bij Google, ook de prijzen schuiven geregeld op. Momenteel zie je drie formules: Google AI Plus, Google AI Pro en Google AI Ultra. De eerste is een instapversie die begint met een actietarief van 3,99 euro per maand. Daarna kost de dienst 7,99 euro. Je beschikt dan over de basis-AI-functies in Google Documenten en 200 GB cloudopslag. Maar je hebt een lagere dagelijkse limiet voor het aantal prompts en minder credits voor beeld- en videogeneratie.



Google AI Pro is voor de meeste gebruikers de interessantste formule. De vermelding 0 euro per maand bij Google AI Pro verwijst naar de gratis proefperiode. Daarna springt dit abonnement naar de standaardprijs van 19,99 euro per maand. Je krijgt dan volledige toegang met hogere snelheid en betere tekstkwaliteit, 5 TB opslag en extra researchfuncties. Als je Gemini serieus wilt testen in Docs is dit de manier. Als het niet bevalt, ga je naar one.google.com/settings en zeg je het lidmaatschap op. Doe dit direct na het activeren als je bang bent om het te vergeten. Google AI Ultra (139 euro per maand) is het pakket voor zware professionele gebruikers en bedrijven, met de hoogste limieten en de meest uitgebreide AI-functies.

Je kunt Google AI Pro een maand gratis proberen.