Daarmee zet Motorola een flinke stap ten opzichte van de eerste Motorola Signature, die begin dit jaar verscheen. Die smartphone heeft een periscoopcamera van 50 megapixel met 3x optische zoom. Over de exacte zoomfactor van de nieuwe 200MP-camera zegt Motorola opvallend genoeg nog niets.

Motorola Signature 27 krijgt 200MP-periscoopcamera voor zoom

Een periscoopcamera werkt anders dan een gewone smartphonecamera. Het licht gaat via een prisma zijwaarts de behuizing in. Daardoor ontstaat binnenin meer ruimte tussen de verschillende lenselementen en kunnen fabrikanten een langere brandpuntsafstand gebruiken zonder dat de telefoon veel dikker hoeft te worden.

Bij de Motorola Signature 27 combineert Motorola zo'n periscooplens met een sensor van 200 megapixel. Dat hoge aantal pixels betekent op zichzelf niet dat foto's automatisch beter worden. Het biedt wel meer ruimte om delen van het beeld uit te snijden en toch voldoende resolutie over te houden. Juist bij een zoomcamera kan dat interessant zijn.

Een 200MP-periscoopcamera is niet helemaal nieuw. Onder meer vivo en Honor hebben zulke camera's inmiddels ook gebruikt of aangekondigd. Voor Motorola is het wel een opvallende verandering: de huidige Signature heeft nog een 50MP-periscoopcamera. Motorola noemt de zoomfactor, het diafragma en de grootte van de sensor nog niet.

Nieuwe 50MP-hoofdcamera met Sony LYTIA 910-sensor

Naast de zoomcamera krijgt de Motorola Signature 27 een 50MP-hoofdcamera met een Sony LYTIA 910-sensor. Motorola combineert die hardware met een nieuwe Video Enhancement Engine. Die analyseert een scène voor en tijdens het filmen en past onder meer automatisch de kleuren aan. De fabrikant noemt daarbij situaties als concerten, zonsondergangen en filmen bij weinig licht. Voor stabielere video's gebruikt Motorola daarnaast beeldstabilisatietechniek van Qualcomm in combinatie met de 3,5° optische beeldstabilisatie van de telefoon. Die combinatie moet vooral beweging tijdens lopen en filmen uit de hand beter opvangen.

Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 en ArcticMesh-koelsysteem

Binnenin de Motorola Signature 27 zit de Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, het nieuwe mobiele platform van Qualcomm. De chip is onder meer bedoeld voor lokale AI-verwerking, fotografie en games. Motorola gebruikt daarnaast zes antennes om de verbinding met online AI-diensten te verbeteren. Om de warmte van de chip af te voeren, heeft Motorola een nieuw koelsysteem ontwikkeld dat ArcticMesh heet. Daarin gebruikt het bedrijf onder meer thermische gel met diamantdeeltjes, vloeibaar metaal, kopergaas en een 3D-dampkamer. Volgens Motorola is het koelsysteem 40 procent groter dan bij de vorige generatie.

Interessanter voor wie lang met een telefoon wil doen, is de beloofde softwareondersteuning. Motorola zegt zeven jaar OS-upgrades voor de Signature 27 te leveren. Het bedrijf noemt in zijn aankondiging nog niet vanaf welke Android-versie die periode wordt gerekend en zegt ook niets over de duur van beveiligingsupdates.

Motorola Signature 27 krijgt meer Google Gemini-functies

Zoals vrijwel iedere nieuwe high-end Android-smartphone krijgt ook de Signature 27 een flinke portie AI. Motorola leunt daarbij vooral op Google Gemini. Zo noemt het bedrijf Gemini Omni, waarmee tekst, foto's en bestaande beelden kunnen worden gebruikt om video's te maken. Met Lyria kan de telefoon muziek en soundtracks genereren. Daarnaast kan Gemini bijvoorbeeld helpen bij het plannen van een uitstapje, zoeken naar kaartjes en het reserveren van een restaurant. Welke van deze AI-functies bij de Nederlandse introductie meteen beschikbaar zijn, is nog niet bekend.

Eerste Motorola-smartphone met Audio by B&O

Ook het geluid is het noemen waard. De Motorola Signature 27 is de eerste Motorola-smartphone met het label Audio by B&O, als onderdeel van de samenwerking tussen Motorola en Bang & Olufsen. Bij de huidige Signature worden de speakers nog afgestemd door Bose.

Aan de buitenkant kiest Motorola opnieuw voor een relatief uitgesproken ontwerp. De telefoon krijgt een aluminium frame en een cameragedeelte waarin keramiek en geborsteld aluminium worden gecombineerd. Er komen in ieder geval twee uitvoeringen: Pantone Coal Smoke met een geweven textuur en Pantone Capulet Green met een afwerking die volgens Motorola is geïnspireerd op geborsteld textiel.

Prijs, releasedatum en overige specificaties nog niet bekend

De aankondiging van de Motorola Signature 27 tijdens de Snapdragon Summit is vooral een voorproefje. Belangrijke specificaties ontbreken nog. Zo weten we nog niets over het scherm, de accu, het laadvermogen, de hoeveelheid werk- en opslaggeheugen en de exacte mogelijkheden van de verschillende camera's. Ook een prijs en concrete Nederlandse releasedatum zijn nog niet bekend. Motorola zegt alleen dat de Signature 27 later in 2026 wereldwijd zal verschijnen.

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Veelgestelde vragen

Wat is het voordeel van een periscoopcamera in een smartphone?

Een periscoopcamera geeft een smartphone meer zoombereik zonder dat de behuizing veel dikker hoeft te worden. Het licht wordt via een prisma door de telefoon geleid, waardoor er meer ruimte ontstaat voor de lensconstructie. Daardoor kan een fabrikant een langere brandpuntsafstand gebruiken. Vooral bij portretten, concerten, sport en reisfoto's levert dat meer bruikbare close-ups op dan digitale zoom alleen.

Hoe belangrijk zijn megapixels bij een telefooncamera?

Meer megapixels geven vooral extra ruimte om beelden bij te snijden of meerdere pixels samen te voegen voor een helderder resultaat. Een 200MP-sensor kan dus nuttig zijn bij zoom, maar zegt niet alles over fotokwaliteit. Sensorformaat, lenskwaliteit, beeldstabilisatie en softwareverwerking tellen minstens zo zwaar mee. Een goede 50MP-camera kan in veel situaties beter presteren dan een minder goed uitgewerkte camera met meer pixels.

Welke Android-telefoons krijgen lang software-updates?

Bij high-end Android-telefoons is 7 jaar ondersteuning inmiddels een belangrijk ijkpunt. Google biedt dit sinds de Pixel 8-serie en Samsung sinds de Galaxy S24-serie voor OS- en beveiligingsupdates. Motorola belooft voor de Signature 27 7 jaar OS-upgrades, maar noemt in de aangeleverde informatie nog geen aparte termijn voor beveiligingsupdates. Controleer dat altijd voordat je een toestel koopt.

Waarom is optische beeldstabilisatie belangrijk bij filmen?

Optische beeldstabilisatie helpt kleine bewegingen van je hand fysiek op te vangen voordat de video wordt opgeslagen. Dat merk je vooral bij filmen tijdens lopen, bij weinig licht en bij zoomen. Digitale stabilisatie kan daarna nog corrigeren, maar snijdt vaak in het beeld of maakt beweging onnatuurlijker. Een combinatie van optische en softwarematige stabilisatie levert doorgaans de meest rustige smartphonevideo op.

Welke specificaties moet je controleren bij een nieuwe high-end smartphone?

Kijk bij een high-end smartphone verder dan de processor en cameraresolutie. Controleer minimaal het schermtype, de helderheid, accucapaciteit, laadsnelheid, hoeveelheid werkgeheugen, opslagruimte, updatebeleid en waterbestendigheid. Bij cameragerichte toestellen zijn ook sensorformaat, diafragma, zoomfactor en optische stabilisatie belangrijk. Ontbreken prijs en releasedatum nog, dan is wachten op volledige specificaties verstandig.