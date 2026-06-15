Muziekstreamingplatform introduceert de laatste tijd de ene na de andere nieuwe feature. In de Verenigde Staten - en in de toekomst mogelijk ook hier - is nu weer iets nieuws toegevoegd: wanneer men naar muziek luistert in de New Music Friday-afspeellijst, laten Spotify-werknemers meer weten over de toevoeging van het nummer.

Het bedrijf laat weten dat de Spotify-redactie bij bepaalde nummers laat weten waarom een nummer toe is gevoegd aan de populaire lijst, en wat er zo speciaal is aan het nummer of de artiest van wie het nummer is.

Volgens Spotify wordit dit gedaan om luisteraars "een persoonlijkere manier te geven om muziek te ontdekken, en transparant te zijn over wat onze redacteuren denken over de muziek die ze aanbevelen".

Dergelijke persoonlijkere insteken zijn niet nieuw voor Spotify: vorig jaar introduceerde het bedrijf in de VS ook al The Drop Weekly, een wekelijkse verzameling van aanbevelingen waarin Spotify-redacteuren ook al aan het woord gelaten worden. Dit is dus nog een manier voor Spotify om meer verbinding met gebruikers te creëren, al is het niet bekend wanneer we dergelijke functionaliteiten in Nederland kunnen gebruiken.

Nog meer nieuwe features op Spotify

Spotify rolt de laatste maanden steeds meer nieuwe features uit, of kondigt ze op zijn minst aan. Zo gaat de muziekdienst concertkaartjes reserveren voor mensen die vaak naar een bepaalde artiest luisteren, en wordt het mogelijk om te betalen voor AI-remixes en -covers.