Dat heeft het bedrijf aangekondigd. Het gaat om Engelse artikelen van onder andere Variety, Rolling Stone en Wired. De audioversies zijn allemaal minder dan twee uur lang. In totaal gaat het om meer dan 650 artikelen.
De audioversies van tijdschriftartikelen zijn sinds vandaag alleen beschikbaar voor Engelstalige gebruikers, maar gezien het feit dat audioboeken ook hier beschikbaar en populair zijn, is het niet ondenkbaar dat de functie uiteindelijk ook naar meer landen wordt uitgerold. Daar zijn echter nog geen aankondigingen over gedaan.
Overigens goed om te weten: de artikelen vallen onder de maandelijkse luistertijd die Premium-abonnees hebben. In Nederland gaat het om twaalf uur luistertijd per maand, al kan er wel meer bijgekocht worden. Individuele artikelen zijn te koop voor 1,99 dollar per stuk.