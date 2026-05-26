Muziekstreamingplatform Spotify biedt sinds vandaag audioversies van langere artikelen uit tijdschriften aan, al is dat nog niet in Nederland het geval.

Dat heeft het bedrijf aangekondigd. Het gaat om Engelse artikelen van onder andere Variety, Rolling Stone en Wired. De audioversies zijn allemaal minder dan twee uur lang. In totaal gaat het om meer dan 650 artikelen.

De audioversies van tijdschriftartikelen zijn sinds vandaag alleen beschikbaar voor Engelstalige gebruikers, maar gezien het feit dat audioboeken ook hier beschikbaar en populair zijn, is het niet ondenkbaar dat de functie uiteindelijk ook naar meer landen wordt uitgerold. Daar zijn echter nog geen aankondigingen over gedaan.