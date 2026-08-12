Muziekstreamingplatform Spotify verhoogt de prijzen van diens Premium-abonnementen. Voor nieuwe leden gaan de nieuwe prijzen per direct in.

Spotify kondigde de nieuwe prijzen vandaag aan. Het standaardabonnement voor Premium, waarmee advertentieloos naar muziek geluisterd kan worden, gaat van 12,99 naar 13,99 euro. In België was dat abonnement voorheen nog 11,99 euro, maar dit wordt ook 13,99 euro.

Een Duo-abonnement op Spotify Premium was eerst 17,99 euro in Nederland en 16,99 euro in België. Dat wordt nu 19,99 euro. Een Family Premium-abonnement was eerst in 21,99 euro in Nederland en 20,99 in België. Dat wordt 23,99 euro.

Nieuwe abonnees betalen deze prijzen per direct. Bestaande abonnees gaan vanaf september de nieuwe prijzen betalen. Naast Nederland en België zijn de prijzen ook in Luxemburg en Argentinië verhoogd. Volgens Spotify zorgt de prijsverhoging er voor dat klanten de best mogelijke ervaring krijgen en artiesten genoeg verdienen.

Oorspronkelijk bericht:

Spotify gaat een label toevoegen aan artiesten op het muziekstreamingplatform die met AI gegenereerd zijn.

Het bedrijf kondigde gisteren het 'AI Persona'-label aan. Dit label zal vanaf half september op meerdere plekken op Spotify te zien zijn, zodat er geen twijfel over bestaat dat de muziek niet door een mens, maar door een AI-model gemaakt is.

Op meerdere plekken te zien

Zo is het label te zien in de header van een AI-artiest, in hun beschrijving, bij nummers in afspeellijsten en in de zoekfunctie. Mensen die muziek met een AI-model hebben gecreëerd kunnen dit sinds gisteren zelf aangeven bij Spotify, wanneer het label wordt toegevoegd. Spotify gaat zelf echter ook zoeken naar AI-muziek om het label toe te voegen.

Bezwaar maken

Wanneer muziek een 'AI Persona'-label krijgt, wordt de persoon of het bedrijf die de muziek heeft geupload daarvan verwittigd. Men kan dan een bezwaar tegen het label maken en bewijzen dat het om muziek gaat die echt door mensen is gemaakt.

Wanneer een artiest het AI Persona-label toegekend krijgt, kan muziek van deze artiest niet meer aan Spotify-gebruikers worden aanbevolen. Ook zal de muziekredactie deze muziek niet meer aanbeleven.

Transparantie over AI

Spotify, net zoals zoveel streamingdiensten, zoekt al langere tijd naar een manier om de gigantische toestroom van AI-muziek beter in kaart te brengen voor leden. Transparantie staat daarbij voorop.