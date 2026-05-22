Spotify komt met 'Reserved', een functie binnen de streamingdienst waarbij mensen met een Premium-abonnement die vaak naar een bepaalde artiest luisteren automatisch de kans krijgen om twee concertkaartjes te bestellen.

Dat kondigde het bedrijf aan. Spotify gaat bij Premium-abonnees in de gaten houden wat ze luisteren en daarop baseren van welke artiesten leden fan zijn. Als er dan een concert aankomt, reserveert Spotity twee concertkaartjes voor de persoon in kwestie.

Men krijgt dan een melding dat de twee concertkaartjes gekocht kunnen worden, waarna men een periode heeft om deze aan te schaffen. Op deze manier wil Spotify echte fans van bepaalde artiesten de kans geven om in alle rust concertkaartjes te kopen zonder bijvoorbeeld in virtuele rijen te moeten staan.

De Reserved-optie wordt eerst in de Verenigde Staten uitgerold, maar meer landen moeten volgen. Het is daarbij specifiek bedoeld voor leden die achttien jaar of ouder zijn en een Premium-account hebben. Welke artiesten meedoen met het initiatief is niet bekend.