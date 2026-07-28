De afgelopen dagen is er meer integratie met Spotify uitgerold voor Snapchat en WhatsApp, waardoor je gemakkelijk kunt delen waar je op dat moment naar aan het luisteren bent.

In het geval van Snapchat kun je je Spotify-account koppelen en op de Snap Map in realtime laten zien wat je zoal luistert. Dat betekent dat als je het aanzet, mensen je gehele luistergedrag krijgen te zien. Mensen zien dan je Now Playing-status op Snapchat. Zij kunnen ook op het nummer klikken, waarna ze een video op Spotify krijgen te zien of het nummer op Spotofy kunnen openen.

Het is daarbij ook mogelijk om te bepalen wie er precies te zijn krijgt welke nummers je luistert. Dat kan bijvoorbeeld bij een select aantal vrienden, of mensen op de Snap. En als je meer dan een dag niet op Snapchat bent geweest, dan wordt je luistergedrag niet meer getoond totdat je Snapchat weer opent.

Overigens meldt Snapchat dat het "begint met Spotify". Het is dus mogelijk dat deze 'Now Playing'-feature ook beschikbaar komt voor andere muziekstreamingdiensten, maar welke dat zijn is nog niet bekend.

Spotify op WhatsApp

De optie om je Spotify-muziek op WhatsApp te delen is al een weekje eerder toegevoegd. Dat werkt heel simpel: selecteer een nummer op Spotify en druk op de deelknop, en kies voor WhatsApp. Je kunt dat nummer vervolgens als statusupdate delen.