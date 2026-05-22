Spotify-leden met een Premium-abonnement kunnen straks door extra te betalen AI inzetten om remixes en covers van nummers uitgegeven door Universal Music Group te maken.

Het gaat om een add-on van het Premium-abonnement, al is nog niet duidelijk hoeveel mensen hiervoor moeten bijbetalen. Er zijn al tools als Udio en Suno beschikbaar waarbij AI gebruikt kan worden om muzieknummers te remixen, maar hier hebben ze geen afspraken voor gemaakt en platenlabels hebben de bedrijven achter deze programma's dan ook aangeklaagd. Inmiddels heeft Udio wel een deal met Universal gesloten.

Voor de mogelijkheid op Spotify heeft het bedrijf dus wel een afspraak gemaakt met Universal. Daardoor krijgen de artiesten en producenten achter de muziek ook een deel van de opbrengsten.

Omdat het vooralsnog alleen om muziek van Universal Music Group gaat, zal dit gaan om muziek van onder andere Taylor Swift, Bad Bunny en Billie Eilish. Het is niet duidelijk of Spotify van plan is om ook andere platenlabels toe te voegen. Wanneer de remixtool precies beschikbaar komt, is ook nog niet bekend.

Spotify is wel meer AI-functies aan het toevoegen. Zo bleek onlangs al dat het mogelijk wordt om podcasts of speellijsten samen te stellen gebaseerd op prompts, zodat het AI-model in kwestie een persoonlijke, op maat gemaakte podcast kan leveren.