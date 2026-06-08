Dat claimt Bloomberg te hebben vernomen. Spotify zou contact hebben met concertorganisatoren om dit voor elkaar te krijgen. Daarbij zou het zelfs gaan om live video-uitzendingen van concerten, al zullen daar waarschijnlijk wel extra kosten aan zijn verbonden voor kijkers.

Veel meer details zijn er nog niet, maar het komt in ieder geval niet als verrassing: Spotify kondigde afgelopen maand al aan dat het concertkaartjes gaat reserveren voor fanatieke luisteraars van bepaalde artiesten. Het streamingplatform wil dus vol inzetten op live muziek.

Daarbij breidt Spotify zijn aanbod al jaren uit. Waar het eerst vooral om muziek ging, daar kan men tegenwoordig bijvoorbeeld ook audioboeken en podcasts via de dienst beluisteren.

Spotify gaat met live concerten mogelijk ook de strijd aan met YouTube, waar al jarenlang bepaalde concerten live bekeken kunnen worden, met veel succes.

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