Spotify introduceert 'Clips', een manier om interessante momenten uit podcasts op de streamingdienst te selecteren en vervolgens te delen.

Dat kondigde het bedrijf aan. Wanneer mensen op een interessant stuk in een podcast stuiten die ze later nog eens terug willen luisteren of willen delen met vrienden, kunnen ze met een icoontje van een schaar een fragment selecteren en deze bewaren. Deze 'Clips' worden vervolgens in de bibliotheek van de gebruiker gezet en zijn zelfs aan afspeellijsten voor podcasts toe te voegen.

Vervolgens is het ook mogelijk om dit moment uit een podcast te delen. Daar is een nieuw deelmenu voor in het leven geroepen, waarbij mensen de optie krijgen om het fragment dat is gekozen te versturen naar vrienden, maar ook de hele podcast, een specifiek hoofdstuk of een specifieke tijd.