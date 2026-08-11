Spotitfy werkt aan de mogelijkheid om advertenties tijdens podcasts over te slaan. Het gaat daarbij om advertenties van de podcast zelf, en dus niet op Spotify.

Spotify zelf heeft de knop om podcastadvertenties over te slaan - een knop waarop 'skip ahead' staat - nog niet officieel aangekondigd, maar Podnews ontdekte dat het bedrijf deze knop wel aan het testen is. Het bedrijf heeft dit daarna wel aan de website bevestigd.

Advertenties overslaan

Het gaat daarbij niet om advertenties van Spotify zelf, die mensen horen wanneer ze een gratis Spotify-account hebben, maar om advertenties van podcastmakers die tijdens het beluisteren van podcasts opduiken. Het is al mogelijk om vijftien seconden vooruit te skippen tijdens podcasts, maar met de knop wordt precies de lengte van de podcastadvertentie overgeslagen en kan er verder geluisterd worden.

In Nederland kan de knop nog niet getest worden, maar mocht het een succes worden dan is de kans groot dat Spotify dit wereldwijd uitrolt. Daarbij is de knop wel specifiek bedoeld voor Premium-leden.

Gevaar voor verdienmodel?

De eerste reacties op de knop van podcastmakers zijn negatief, omdat dit een slechte invloed heeft op de verdiensten van hen. Spotify denkt echter dat het wel een positief effect heeft voor abonnees die graag naar podcasts luisteren. Dit zou er voor zorgen dat mensen minder snel afhaken wanneer er een advertentie te horen is, aangezien het heel makkelijk is om de advertentie over te slaan.

Verbeteringen in podcasts op Spotify