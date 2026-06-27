Ondanks wisselende successen blijft Sony PlayStation voorlopig aan liveservicegames werken, zo heeft een topman bij het bedrijf naar buiten gecommuniceerd.

Sony Interactive Entertainment-directeur Hideaki Nishino werd onlangs door het Japanse Famitsu geïnterviewd (via WccfTech). Daarbij liet hij zich uit over de huidige strategie binnen het bedrijf rondom liveservicegames - oftewel multiplayerspellen die na release nieuwe content blijven ontvangen. Bekende voorbeelden van dit genre zijn Fortnite, Helldivers 2 en Apex Legends.

Sony blijft werken aan liveservicegames

Ondanks de wisselende successen die Sony binnen dit genre hebben gehad, blijft het bedrijf potentie zien in het genre en dan ook games ontwikkelen die hieronder vallen. "We geloven dat liveservicegames spelers op een wereldwijd niveau aantrekken, dus we willen de markt blijven revitaliseren met zowel first- als third-party content."

Hij vervolgde: "Met liveservicegames is het belangrijk om continu iets nieuws te blijven bieden. Het genre is relatief nieuw, en men probeert allerlei verschillende tactieken. Wij willen deze uitdaging ook blijven aangaan."

Singleplayergames niet meer naar andere systemen

Nishino benadrukte ook de nieuwe tactiek van Sony waarbij singleplayergames alleen op PlayStation-consoles blijven uitkomen. Liveservicegames worden overwogen om zowel op PlayStation 5 als pc te verschijnen. De afgelopen jaren heeft Sony ook diverse singleplayergames naar pc - en in enkele gevallen andere consoles - gebracht, maar onlangs bleek al dat die tactiek inmiddels is veranderd.

Sony's liveservicepogingen

Sony heeft wisselend succes gehad met het liveservicegenre. Zo is de multiplayershooter Helldivers 2 een succesverhaal. De multiplayershooter Concord ging een paar weken na release echter weer voorgoed offline, en de The Last of Us-multiplayergame is zelfs helemaal nooit uitgekomen.

Enkele jaren geleden kocht Sony ook Bungie op, een ontwikkelstudio die bekendstaat om zijn liveservicespellen. De spelersaantallen van Destiny 2 zijn echter flink gedaald de afgelopen jaren en de nieuwe game van de studio, Marathon, heeft ook tegenvallende spelersaantallen aangetrokken. Deze week bleek dan ook dat er een grootschalige ontslagronde binnen Bungie wordt doorgevoerd.