KPN heeft 5G-Internet Thuis aangekondigd, een internetdienst waarbij de verbinding in huis via het mobiele 5G-netwerk loopt in plaats van via een vaste lijn. De dienst is bedoeld voor adressen waar geen vaste internetverbinding beschikbaar is, of waar de kwaliteit daarvan tekortschiet. Op adressen waar wel glasvezel ligt, blijft KPN glasvezel aanbieden.

Plug-and-play met simkaart in het modem

De installatie moet volgens KPN eenvoudig verlopen: het meegeleverde modem bevat een geïntegreerde simkaart, waardoor klanten de verbinding na het aansluiten meteen kunnen gebruiken. Instellen en beheren gaat via de MijnKPN-app. Het modem werkt met wifi 7 voor de draadloze verbinding in huis. De dienst biedt onbeperkt dataverbruik voor normaal gebruik, en downloadsnelheden kunnen volgens KPN oplopen tot 1000 Mbit/s. De daadwerkelijke snelheid hangt af van de locatie en de belasting van het netwerk.

"We zien dat veel klanten behoefte hebben aan internet dat niet alleen snel is, maar vooral ook makkelijk te installeren en direct werkt. Met 5G-Internet Thuis ben je binnen enkele seconden online. Het is bovendien flexibel: je kunt het eenvoudig meenemen naar bijvoorbeeld een vakantieadres of tijdelijk verblijf", aldus Robin Clements, commercieel directeur Consumentenmarkt bij KPN.

Beveiliging en Combivoordeel

Bij 5G-Internet Thuis krijgen klanten standaard beveiligingssoftware voor vijf apparaten. Wie de dienst combineert met een mobiel abonnement van KPN kan gebruikmaken van KPN Combivoordeel, waarbij maandelijks een streamingdienst zoals Netflix of Videoland is inbegrepen. Aanvullende diensten zoals TV+ of vaste telefonie worden vooralsnog niet aangeboden in combinatie met 5G-Internet Thuis, streamingdiensten wel.

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