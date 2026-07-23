Plug-and-play met simkaart in het modem
De installatie moet volgens KPN eenvoudig verlopen: het meegeleverde modem bevat een geïntegreerde simkaart, waardoor klanten de verbinding na het aansluiten meteen kunnen gebruiken. Instellen en beheren gaat via de MijnKPN-app. Het modem werkt met wifi 7 voor de draadloze verbinding in huis. De dienst biedt onbeperkt dataverbruik voor normaal gebruik, en downloadsnelheden kunnen volgens KPN oplopen tot 1000 Mbit/s. De daadwerkelijke snelheid hangt af van de locatie en de belasting van het netwerk.
"We zien dat veel klanten behoefte hebben aan internet dat niet alleen snel is, maar vooral ook makkelijk te installeren en direct werkt. Met 5G-Internet Thuis ben je binnen enkele seconden online. Het is bovendien flexibel: je kunt het eenvoudig meenemen naar bijvoorbeeld een vakantieadres of tijdelijk verblijf", aldus Robin Clements, commercieel directeur Consumentenmarkt bij KPN.
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Beveiliging en Combivoordeel
Bij 5G-Internet Thuis krijgen klanten standaard beveiligingssoftware voor vijf apparaten. Wie de dienst combineert met een mobiel abonnement van KPN kan gebruikmaken van KPN Combivoordeel, waarbij maandelijks een streamingdienst zoals Netflix of Videoland is inbegrepen. Aanvullende diensten zoals TV+ of vaste telefonie worden vooralsnog niet aangeboden in combinatie met 5G-Internet Thuis, streamingdiensten wel.
Beschikbaarheid
KPN rolt de dienst gefaseerd uit en richt zich in eerste instantie op adressen zonder goede vaste verbinding. Of de dienst op een bepaald adres beschikbaar is, kunnen klanten controleren via de postcodecheck op kpn.com. Prijzen beginnen bij 42,50 euro per maand en er is een datalimiet van 20GB per dag.