Er vallen ontslagen bij Bungie, het bedrijf dat enkele jaren geleden door Sony werd overgenomen en verantwoordelijk is voor de Destiny-games en het eerder dit jaar uitgekomen Marathon.

PlayStation-topman Hermen Hulst laat in een bericht weten dat "het grootste gedeelte van het Destiny-team" en diverse Marathon-ontwikkelaars worden ontslagen. Hoewel er geen precieze cijfers bekend zijn, zal het dus om een significante hoeveelheid werknemers gaan die hun baan verliezen. Ook bij Sony zelf zullen een onbekend aantal ontslagen vallen, gericht op mensen die Bungie's gameontwikkeling ondersteunden.

Noodzakelijk ontslag

Hulst noemt het pijnlijk nieuws, "vooral voor de getalenteerde collega's die hun baan verliezen. Deze keuze is pas gemaakt na uitgebreide discussies en voorzichtige overwegingen." Vervolgens biedt Hulst wat context voor waar de ontslagronde vandaan komt.

"De afgelopen maanden hebben we samen met het Bungie-leiderschap Bungie's richting op de lange termijn, ontwikkelprioriteiten, behoeften aan hulpbronnen en rol binnen onze bredere portfoliostrategie gekeurd. We hebben meerdere alternatieve opties bekeken voordat we besloten dat een afname in werknemers noodzakelijk was om aan de huidige prioriteiten en doelen op de lange termijn te voldoen."

Dalende spelersaantallen

Een grote verrassing is de ontslagronde niet: er wordt onder fans van de studio - die ooit groot werd met de Halo-franchise - al geruime tijd gespeculeerd over de toekomst van het bedrijf. Bungie werd in 2022 overgenomen door Sony om de PlayStation-uitgever een sterkere positie binnen het multiplayersegment te geven.

De laatste jaren verliezen Bungie's games echter aan populariteit. De spelersaantallen van Destiny 2 dalen al geruime tijd. Het eerder dit jaar uitgekomen Marathon heeft ook geen grote spelersaantallen getrokken. Volgens diverse fans was het dan ook een kwestie van tijd voordat er een ontslagronde bij Bungie zou plaatsvinden. Er werd zelfs gespeculeerd dat heel Bungie op zou gaan in Sony, maar daar lijkt vooralsnog geen sprake van te zijn.

Destiny 2 loopt ten einde

Afgelopen mei werd al bekendgemaakt dat Destiny 2 in juli de laatste content-update ontvangt. De game blijft daarna speelbaar, maar zal dus geen nieuwe content meer ontvangen. Bungie geeft in een bericht op social media toe dat de Destiny 2 de afgelopen jaren niet aan de verwachtingen voldeed.

In het bericht meldt Bungie tevens dat nieuwe projecten zich nog in een vroeg incubatietraject bevinden en dus waarschijnlijk nog lang op zich laten wachten.

Studiohoofd stapt op