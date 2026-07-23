De Lego-set gebaseerd op de Donkey Kong-arcadekast is eindelijk officieel onthuld. Daarbij blijkt dat de set vanaf 1 augustus verkrijgbaar is.

Eerder hintte Lego al naar de komst van de set, en onlangs lekte het uiterlijk van de set. Inmiddels is het product dus officieel aangekondigd en te vinden op de Lego-website. Zoals gezegd verschijnt hij op 1 augustus, al kan nu alvast besteld worden. De prijs is 169,99 euro.

Daaruit blijkt dat de set uit 1367 steentjes bevat en allerlei bewegende onderdelen heeft. Wanneer de set eenmaal gebouwd is, toont het de arcadekast van de eerste Donkey Kong-game, inclusief het eerste level op het 'scherm'.

Door aan de hendel te trekken kun je een van de 21 tonnetjes afvuren die vervolgens net als in de game door het level heen rollen. Met de joystick kan daarbij Jumpman - het speelbare personage die uiteindelijk bekend zou staan als Super Mario - bestuurd worden, en met een knop kan hij springen om de tonnetjes te ontwijken.

Aldus Lego: "Dit model doet recht aan de oorspronkelijke game en vormt een speels stukje retrodecoratie voor je hobbykamer of kantoor aan huis. De set is inclusief Jumpman, Donkey Kong en Lady, plus kenmerkende details zoals een steiger, ladder en hamer. (...) Deze verzamelset is een geweldige cadeautip voor volwassen fans van videogames en retro arcadespellen."

Een van de eerste Nintendo-personages

Donkey Kong is een van de allereerste gamepersonages dat Nintendo heeft bedacht. De arcadegame Donkey Kong verscheen in 1981 in de arcades, dus dit jaar bestaat dat spel 45 jaar. Het spel kwam naar de NES en kreeg ook diverse vervolgen.

In de jaren negentig werd Donkey Kong nieuw leven ingeblazen op de Super NES door de Britse ontwikkelaar Rare, middels de Donkey Kong Country-2D-platformtrilogie. In die games besturen spelers Donkey Kong en zijn familie zelf. Op de Nintendo 64 ontwikkelde Rare de 3D-platformer Donkey Kong.

Retro Studios nam uiteindelijk het stokje over om de 2D-platformgames Donkey Kong Country Returns (op Wii) en Donkey Kong Country: Tropical Freeze te maken. Beide spellen verschenen op een later moment ook voor de Switch.