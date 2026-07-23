Traditiegetrouw brengt Electronic Arts ook dit jaar een voetbalgame uit: EA Sports FC 27. Later vandaag vindt de officiële onthulling, waarschijnlijk inclusief gameplaybeelden, plaats.

De eerste trailer van het aankomende spel bekijk je vanaf 18:00 uur Nederlandse tijd op het YouTube-kanaal van EA Sports FC, of dat kan ook hieronder.

Waarschijnlijk blijft het net als bij de onthulling van EA Sports FC 26 van vorig jaar momenteel nog even bij deze onthullingstrailer, en wordt er later dieper ingegaan op de gameplay en toevoegingen hier in FC 27. Wel wordt de releasedatum vermoedelijk onthuld.

Wat we al weten over EA Sports FC 27

Nu is die releasedatum wel recent al gelekt: de game staat op 25 september van dit jaar te verschijnen. Ook zal er naast de normale editie van het spel een Ultimate Edition beschikbaar worden die acht dagen eerder toegang geeft tot EA Sports FC 27, waardoor het spel vanaf 17 september speelbaar is.

De prijzen zijn met die gelekte informatie ook al bekendgemaakt: de PS5- en Xbox Series-versie van het spel gaat 79,99 euro kosten, en voor de pc- en Switch 2-edities leg je 69,99 euro neer. De prijs van de Ultimate Edition is niet gelekt, maar afgaande op eerdere delen is een prijskaartje van 99,99 euro waarschijnlijk. Noemenswaardig is dat de game ook nog uitkomt op de vorige consolegeneratie, dus PlayStation 4, Xbox One en de Nintendo Switch.