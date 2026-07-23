Ring heeft twee nieuwe modellen aan zijn 2K-cameralijn toegevoegd: de tweede generatie van de Outdoor Camera en de Peephole Camera 2K. De buitencamera is er in een variant op batterij en een uitvoering met stekkeradapter. De Peephole Camera is bedoeld voor woningen en appartementen met een bestaand kijkgat in de voordeur.

De Outdoor Camera van de tweede generatie beschikt over een 2K-videoresolutie die Ring aanduidt als Retinal. Gebruikers kunnen daarmee tot zes keer inzoomen. Bij weinig licht schakelt de nachtmodus in, waarbij nog kleur zichtbaar blijft. In volledige duisternis gaat de camera automatisch over op zwart-witbeeld. De variant op batterij biedt meer vrijheid bij het plaatsen, terwijl de uitvoering met stekkeradapter continu van stroom wordt voorzien. Beide varianten zijn leverbaar in wit en zwart.

Camera achter het kijkgat

De Peephole Camera 2K heeft dezelfde 2K-resolutie en zoomfunctie als de nieuwe buitencamera. Via een ingebouwde microfoon en luidspreker kan de gebruiker in de Ring-app een gesprek voeren met een bezoeker aan de voordeur. Voor de installatie is geen gereedschap nodig; het model wordt in een bestaand kijkgat geplaatst. De batterij is verwisselbaar en kan apart worden opgeladen.

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