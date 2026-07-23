De Outdoor Camera van de tweede generatie beschikt over een 2K-videoresolutie die Ring aanduidt als Retinal. Gebruikers kunnen daarmee tot zes keer inzoomen. Bij weinig licht schakelt de nachtmodus in, waarbij nog kleur zichtbaar blijft. In volledige duisternis gaat de camera automatisch over op zwart-witbeeld. De variant op batterij biedt meer vrijheid bij het plaatsen, terwijl de uitvoering met stekkeradapter continu van stroom wordt voorzien. Beide varianten zijn leverbaar in wit en zwart.
Camera achter het kijkgat
De Peephole Camera 2K heeft dezelfde 2K-resolutie en zoomfunctie als de nieuwe buitencamera. Via een ingebouwde microfoon en luidspreker kan de gebruiker in de Ring-app een gesprek voeren met een bezoeker aan de voordeur. Voor de installatie is geen gereedschap nodig; het model wordt in een bestaand kijkgat geplaatst. De batterij is verwisselbaar en kan apart worden opgeladen.
Beschikbaarheid en prijzen
Zowel de Ring Outdoor Camera (2de generatie) als de Peephole Camera 2K hebben een adviesprijs van 99,99 euro. Beide zijn nu als pre-order te bestellen op Amazon.nl. De Outdoor Camera wordt vanaf 12 augustus verzonden, de Peephole Camera vanaf 19 augustus.