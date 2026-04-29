De situatie rondom de verplichte online verbinding om PlayStation-games te kunnen blijven spelen is mogelijk een bewuste keuze van Sony om een exploit tegen te gaan waarbij mensen hun geld terugkrijgen en de game toch kunnen blijven spelen.

Afgelopen weekend bleek dat Sony op PlayStation-consoles een nieuwe regel heeft ingevoerd dat digitaal gekochte games na dertig dagen verplicht gecheckt moeten worden op authenticiteit door een online verbinding op de consoles te hebben.

Hoewel er in eerste instantie werd gespeculeerd dat het om een bug ging, lijkt het toch steeds meer om een bewuste keuze van het bedrijf te gaan. Gebruikers zijn er achter gekomen dat de check mogelijk eenmalig is en tussen de veertien en dertig dagen na aankoop moet worden gedaan - oftewel na het aflopen van de periode dat mensen hun geld terug kunnen krijgen voor hun aankoop.

Mogelijk betekent dit dat Sony een exploit tegen probeert te gaan waarbij mensen na aankoop van een game de PlayStation-console van het internet halen. Op die manier proberen ze voor elkaar te krijgen dat ze hun geld terugkrijgen voor hun aankoop, maar dat ze de game wel oneindig kunnen blijven spelen.

Sony zelf heeft op moment van schrijven nog geen publieke uitspraak gedaan over de situatie.