Een moderne televisie laat films, series en sportwedstrijden haarscherp zien, maar het geluid blijft vaak achter. De dunne behuizing biedt simpelweg weinig ruimte voor goede luidsprekers. Een soundbar lost dat probleem op zonder dat je de hele kamer vol hoeft te zetten met losse speakers.

4: Hoe audiodrivers het geluid van een soundbar bepalen

Wil je een soundbar kopen, dan spelen niet alleen de prijs en het merk een rol. Ook het formaat, de aansluitingen, een eventuele subwoofer en ondersteuning voor Dolby Atmos bepalen welke soundbar het beste bij jouw tv past. Met deze tien aandachtspunten kies je een model dat aansluit bij je televisie, kamer en kijkgedrag.

1: Welk formaat soundbar past bij jouw televisie?

Vrijwel elke moderne televisie toont een scherp beeld met heldere kleuren. Zodra een film of serie begint, valt het geluid echter vaak tegen. Stemmen klinken dun, muziek mist diepte en actiescènes komen nauwelijks tot leven. Dat komt doordat een platte televisie weinig ruimte heeft voor een goede klankkast.

Met een soundbar til je het tv-geluid direct naar een hoger niveau. Let daarbij eerst op de breedte van de behuizing. Een soundbar die ongeveer even breed of iets smaller is dan de televisie oogt meestal het mooist. Tegelijkertijd krijg je een breed geluidsveld dat goed aansluit bij het beeld.

Bij een televisie van 65 inch past bijvoorbeeld een soundbar van ongeveer 100 tot 130 centimeter. Zoek je een soundbar voor een kleine tv van 43 inch, dan is een model van circa 50 tot 80 centimeter vaak een betere keuze.

Controleer daarnaast of de soundbar op je televisiemeubel past. Kijk niet alleen naar de breedte, maar ook naar de hoogte. De behuizing mag het onderste deel van het scherm of de infraroodontvanger van de televisie niet blokkeren. Heb je weinig ruimte op het meubel, dan kun je veel soundbars ook aan de muur bevestigen.

Foto: JBL Kies een soundbar waarvan het formaat goed in verhouding staat tot jouw televisie.

2: Wanneer kies je een soundbar met draadloze subwoofer?

Wie regelmatig naar de bioscoop gaat, kent het effect van diepe bastonen die je bijna kunt voelen. Met een soundbar met subwoofer haal je een deel van die beleving naar de woonkamer. De subwoofer neemt de laagste frequenties voor zijn rekening en geeft explosies, filmmuziek en games meer kracht.

Een losse subwoofer is vooral interessant als je graag actiefilms kijkt, gamet of muziek met veel bas luistert. Voor nieuwsprogramma's, talkshows en dagelijks televisiekijken kan een soundbar zonder subwoofer al voldoende zijn.

Let bij een soundbar-subwoofercombinatie op het formaat van de baskast. Een grotere behuizing kan doorgaans diepere bastonen weergeven, maar neemt ook meer ruimte in. Bij veel modellen pas je het basniveau aan met een afstandsbediening, een knop op de behuizing of een app.

Bedenk vooraf waar je de subwoofer wilt neerzetten. Naast het televisiemeubel of in een hoek van de kamer zijn logische plekken. Omdat lage tonen nauwelijks richtingsgevoelig zijn, hoef je de subwoofer niet precies op de luisterpositie te richten. Sommige platte modellen passen zelfs onder een bank of salontafel.

De meeste moderne subwoofers maken draadloos verbinding met de soundbar. Je hoeft dus geen lange audiokabel door de kamer te leggen. Houd er wel rekening mee dat de subwoofer meestal nog een stopcontact nodig heeft.

Foto: LG Een draadloze subwoofer geeft films, series en games meer diepte.

3: Soundbar met achterspeakers voor echt surroundgeluid

Surroundgeluid maakt films, series en games een stuk meeslepender. Je hoort bijvoorbeeld beter of voetstappen van voren, van opzij of van achteren komen. Ook voertuigen, regen, geweerschoten en andere effecten krijgen een duidelijkere plek in de ruimte.

Een eenvoudige soundbar uit het lagere prijssegment stuurt het geluid vooral naar voren. Duurdere modellen gebruiken zijwaarts en omhoog gerichte audiodrivers om een ruimtelijk effect na te bootsen. Dat werkt soms verrassend goed, maar een soundbar met achterspeakers levert meestal een overtuigender surroundgeluid.

Merken als Samsung, JBL, Sony, LG, Harman Kardon, Denon en Sonos verkopen soundbars met twee losse surroundspeakers. Vaak krijg je daar ook een draadloze subwoofer bij. Zo bouw je zonder losse receiver toch een complete thuisbioscoop.

Controleer wel hoe de achterspeakers stroom krijgen. Veel modellen hebben een eigen stroomkabel nodig. Andere surroundspeakers werken met een oplaadbare accu. Die kun je eenvoudiger achter een bank of stoel plaatsen, omdat je niet afhankelijk bent van een stopcontact.

Foto: JBL De JBL Bar 800MK2 heeft twee oplaadbare surroundspeakers die je van de soundbar kunt loskoppelen.

"Voor overtuigend surroundgeluid leveren twee losse achterspeakers meestal een ruimtelijker resultaat dan alleen virtuele geluidseffecten." Maikel Dijkhuizen, soundbar-expert bij ID.nl

4: Hoe audiodrivers het geluid van een soundbar bepalen

In een soundbar zitten meerdere audiodrivers. Dit zijn kleine luidsprekers die elk een deel van het geluidsbereik weergeven. Tweeters richten zich vooral op hoge tonen, zoals stemmen, gitaarpartijen en pianoklanken. Midrange-drivers verzorgen de middentonen, terwijl woofers en subwoofers de lage frequenties weergeven.

Een goede soundbar combineert meerdere soorten drivers. Daardoor hoor je dialogen duidelijker, klinkt muziek voller en krijgen effecten meer impact. Kijk daarom niet alleen naar het totale vermogen, maar ook naar het aantal kanalen en de plaatsing van de luidsprekers.

Een soundbar met Dolby Atmos gebruikt vaak opwaarts gerichte drivers. Die sturen geluid naar het plafond, waarna de audiogolven naar de luisterpositie terugkaatsen. Zo lijkt het alsof een helikopter, regenbui of vliegtuig boven je langs beweegt.

Deze techniek werkt het beste in een kamer met een vlak plafond. Een hoog, schuin of sterk absorberend plafond kan het Atmos-effect verzwakken. Bij uitgebreidere systemen hebben ook de achterste surroundspeakers een opwaartse driver. Daardoor ontstaat een ruimtelijker geluidsbeeld rondom én boven de luisteraar.

Dolby Atmos-soundbars zijn meestal duurder dan eenvoudige modellen. Daar staat tegenover dat ze bij geschikte films en series een veel ruimtelijker geluid kunnen produceren.

Een soundbar met Dolby Atmos gebruikt opwaartse audiodrivers voor hoorbare hoogte-effecten.

Welke streamingdiensten bieden Dolby Atmos-content? Een Dolby Atmos-soundbar komt pas echt tot zijn recht wanneer je films en series met een Atmos-audiospoor afspeelt. Veel grote streamingdiensten bieden zulke content aan, maar soms alleen binnen een duurder abonnement. Netflix ondersteunt Dolby Atmos bijvoorbeeld bij het Premium-abonnement. Ook Disney+, Amazon Prime Video en HBO Max koppelen de beste beeld- en geluidskwaliteit soms aan een duurder abonnementsniveau. Bij Apple TV+ hoef je doorgaans geen apart audiopakket af te sluiten. Controleer vóór publicatie altijd de actuele prijzen en abonnementsvoorwaarden. Streamingdiensten passen hun tarieven en pakketten regelmatig aan. Kijk daarnaast bij een film of serie of het Dolby Atmos-logo daadwerkelijk wordt weergegeven. Niet elke titel bevat namelijk een Atmos-mix.

Met een geschikt abonnement en een compatibele titel luister je via streamingdiensten naar Dolby Atmos-geluid.

5: Soundbar aansluiten via HDMI-eARC of een optische kabel

Een soundbar aansluiten op de tv gaat bij voorkeur via HDMI-ARC of HDMI-eARC. Met één HDMI-kabel stuurt de televisie het geluid naar de soundbar. In veel gevallen kun je vervolgens ook het volume regelen met de afstandsbediening van de televisie.

HDMI-eARC biedt meer bandbreedte dan HDMI-ARC. Daardoor kan deze aansluiting hoogwaardige audioformaten verwerken, waaronder Dolby TrueHD en ongecomprimeerde Dolby Atmos. Zowel de televisie als de soundbar moeten eARC ondersteunen om daarvan te profiteren.

Heeft een soundbar geen HDMI-aansluiting, dan kun je vaak een optische kabel gebruiken. Die verbinding is prima voor nieuws, talkshows, sportwedstrijden en standaard surroundgeluid. Voor de hoogste kwaliteit Dolby Atmos is een optische aansluiting niet geschikt.

Veel soundbars hebben zowel HDMI als een optische ingang. Je kunt de optische aansluiting dan eventueel gebruiken voor een ouder apparaat, zoals een cd-speler of televisie zonder HDMI-ARC.

Uitgebreide modellen hebben soms nog één of twee extra HDMI-ingangen. Daarop sluit je bijvoorbeeld een blu-ray-speler, tv-decoder of gameconsole aan. De soundbar verwerkt het geluid en stuurt het beeld door naar de televisie. Controleer in dat geval of het model 4K-doorgifte ondersteunt. Voor moderne televisies heeft een resolutie van 3840 × 2160 pixels de voorkeur.

Foto: Sharp Ook betaalbare modellen hebben steeds vaker HDMI-eARC, zoals de Sharp HT-SB700.

6: Muziek streamen via wifi, AirPlay en Spotify Connect

Een soundbar voor muziek heeft bij voorkeur wifi of een netwerkaansluiting. Daarmee verbind je het audiosysteem met je thuisnetwerk en stream je muziek zonder dat je telefoon voortdurend rechtstreeks contact hoeft te houden met de speaker.

Veel netwerkmodellen ondersteunen diensten en technieken als Google Cast, Apple AirPlay en Spotify Connect. Je kiest op je smartphone of tablet een nummer, album of afspeellijst en stuurt die naar de soundbar. Het mobiele apparaat fungeert daarna vooral als afstandsbediening.

Wifi biedt meestal een groter bereik en een stabielere verbinding dan bluetooth. Een netwerkkabel biedt doorgaans de meest stabiele verbinding, vooral in woningen met drukke of slecht dekkende wifi-netwerken.

Via de netwerkverbinding luister je niet alleen naar muziek, maar ook naar podcasts, internetradio en luisterboeken. Sommige soundbars werken bovendien samen met andere luidsprekers van hetzelfde merk, zodat je in meerdere kamers dezelfde muziek kunt afspelen.

Gebruik een netwerkkabel wanneer je de soundbar zo stabiel mogelijk met je thuisnetwerk wilt verbinden.

7: Geluid instellen en kalibreren met een soundbar-app

Veel fabrikanten leveren een eigen app waarmee je de soundbar instelt en bedient. Merken als Sonos, Bose, KEF en JBL laten je via de smartphone onder meer het volume, de bron en de equalizer aanpassen.

Met de equalizer leg je bijvoorbeeld meer nadruk op stemmen of voeg je extra bas toe. Sommige apps bevatten ook speciale modi voor films, muziek, sport of nachtelijk kijken. Een nachtmodus tempert harde pieken, zodat je huisgenoten of buren minder snel stoort.

Bij bepaalde soundbars gebruik je de smartphone ook om het geluid op de kamer af te stemmen. De app meet dan de akoestiek en past de audioweergave aan de ruimte aan. Dat kan vooral helpen in kamers met veel harde oppervlakken, grote ramen of een ongunstige zitpositie.

Heb je meerdere draadloze speakers van hetzelfde merk, dan kun je via de app soms een multiroom-systeem opzetten. Zo speel je dezelfde muziek af in verschillende ruimtes of geef je elke kamer een eigen audiobron.

De app speelt daarnaast vaak een rol bij software-updates. Fabrikanten kunnen daarmee fouten oplossen, de stabiliteit verbeteren of nieuwe functies toevoegen.

Foto: Kef De KEF XIO laat zich via een app instellen en bedienen.

8: Een soundbar bedienen met Google Assistent, Alexa of Siri

Sommige soundbars met een netwerkfunctie ondersteunen een spraakassistent, zoals Google Assistent, Amazon Alexa of Siri. In dat geval zit er meestal een microfoon in de behuizing of werkt de soundbar samen met een geschikte slimme speaker.

Met een spraakopdracht pas je bijvoorbeeld het volume aan, start je een afspeellijst of pauzeer je de muziek. Afhankelijk van het platform kun je via de soundbar ook andere smarthome-apparaten bedienen. Denk aan lampen, een thermostaat of slimme stekkers.

Controleer altijd welke spraakassistent een soundbar ondersteunt. Niet elk model werkt met ieder platform en sommige functies verschillen per land of taal. Spraakbediening vind je vooral op modellen in het midden- en hogere prijssegment.

Foto: Sonos Sommige Sonos-soundbars, zoals de Beam, ondersteunen spraakbediening.

9: Muziek via bluetooth afspelen op een soundbar

Niet elke soundbar heeft wifi, maar vrijwel alle moderne modellen ondersteunen bluetooth. Daarmee verbind je een smartphone, tablet of laptop rechtstreeks met het audiosysteem.

Bluetooth is handig als je snel muziek, podcasts of luisterboeken wilt afspelen. Je hoeft geen account in te stellen en bent niet afhankelijk van een thuisnetwerk. Ook gasten kunnen eenvoudig hun eigen apparaat koppelen.

Het bereik bedraagt in de praktijk vaak ongeveer 10 meter. Muren, meubels en andere draadloze apparaten kunnen de verbinding verstoren. Neem je de smartphone mee naar een andere kamer, dan kan de muziek gaan haperen of helemaal stoppen.

Voor langdurig streamen biedt wifi meestal meer gemak. Bluetooth blijft vooral een eenvoudige en universele oplossing voor soundbars zonder netwerkfunctie.

Sommige modellen ondersteunen daarnaast usb-opslag of een 3,5mm-audio-ingang. Daarmee speel je lokaal opgeslagen muziek af vanaf bijvoorbeeld een usb-stick, externe harde schijf of oudere mp3-speler.

Foto: Hisense De betaalbare Hisense HS2000 heeft ondanks zijn lage prijs een ingebouwde bluetooth-adapter.

10: Soundbar bedienen met een app of afstandsbediening

Wil je tijdens een filmavond je smartphone liever wegleggen, controleer dan of de soundbar een afstandsbediening heeft. Fabrikanten leveren die niet bij ieder model mee, omdat veel functies ook via een app of de afstandsbediening van de televisie werken.

Met een losse afstandsbediening regel je meestal meer dan alleen het volume. Je wisselt bijvoorbeeld tussen ingangen, past het basniveau aan, kiest een geluidsmodus of versterkt dialogen.

Controleer ook of de soundbar HDMI-CEC ondersteunt. Daarmee bedien je het volume en de aan-uitfunctie vaak met de afstandsbediening van je televisie. Dat scheelt weer een extra apparaat op tafel.

De mogelijkheden verschillen per model. Bedenk daarom vooraf welke bediening je het prettigst vindt: via de televisie, een losse afstandsbediening, een app of spraakopdrachten.

Foto: Samsung Samsung levert bij veel soundbars een slanke afstandsbediening.

Drie soundbars voor verschillende budgetten en kamers

Zoek je een nieuwe soundbar, dan kun je kiezen uit compacte instapmodellen, krachtige combinaties met een subwoofer en complete thuisbioscoopsystemen met achterspeakers. De onderstaande soundbars richten zich elk op een ander type gebruiker.

Sonos Ray: compacte soundbar voor een kleine tv

De Sonos Ray is een compacte soundbar voor een kleine tv, slaapkamer of bescheiden woonkamer. Met een breedte van 55,7 centimeter past hij goed onder televisies van ongeveer 32 tot 43 inch.

Je sluit de Ray via een optische kabel op de televisie aan. HDMI-ARC en HDMI-eARC ontbreken, waardoor deze soundbar minder geschikt is voor hoogwaardige Dolby Atmos-weergave. Voor duidelijkere stemmen, televisieprogramma's en muziek vormt hij wel een flinke stap vooruit ten opzichte van ingebouwde tv-speakers.

Via wifi of een netwerkkabel verbind je de Sonos Ray met het thuisnetwerk. Daarna bedien je het systeem met de Sonos-app en stream je muziek via ondersteunde diensten. De soundbar werkt ook samen met andere Sonos-speakers, zodat je een multiroom-systeem kunt bouwen.

De kamerafstemming werkt alleen met een geschikte iPhone of iPad. Sonos verkoopt de Ray in zwart en wit. Later kun je het systeem uitbreiden met een losse Sonos-subwoofer en compatibele achterspeakers.

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JBL Bar 500MK2: soundbar met krachtige draadloze subwoofer

De JBL Bar 500MK2 combineert een soundbar met een forse draadloze subwoofer. Het totale opgegeven vermogen bedraagt 750 watt. Daarmee richt dit model zich vooral op kijkers die films, series en games graag met stevige bastonen beleven.

De soundbar is 94 centimeter breed en past daardoor goed bij een middelgrote televisie. De subwoofer meet 32,5 × 40 × 32,5 centimeter. Reserveer dus voldoende ruimte naast het televisiemeubel of in een hoek van de kamer.

De JBL Bar 500MK2 kan stemmen extra benadrukken. Dat helpt bij talkshows, nieuwsprogramma's en films met moeilijk verstaanbare dialogen. Aan de achterzijde vind je twee HDMI-aansluitingen en een optische ingang. Je kunt naast de televisie dus nog een extra videobron aansluiten.

Via wifi en bluetooth stream je muziek en podcasts vanaf een smartphone of tablet. Met de JBL One-app pas je geluidsinstellingen aan en installeer je software-updates.

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Samsung HW-Q990F: complete soundbar met Dolby Atmos en achterspeakers

De Samsung Cinematic Q-series HW-Q990F is bedoeld voor wie een complete thuisbioscoop wil zonder een losse receiver en een kamer vol kabels. De soundbar is 123 centimeter breed en past daardoor het beste bij een grote televisie.

Opwaarts en zijwaarts gerichte drivers sturen het geluid in meerdere richtingen. De meegeleverde achterspeakers geven elk geluid naar verschillende kanten weer. Samen met de draadloze subwoofer ontstaat zo een uitgebreid surroundveld met ondersteuning voor Dolby Atmos.

Je sluit de televisie aan via HDMI of een optische kabel. Daarnaast heeft het systeem twee extra HDMI-ingangen voor bijvoorbeeld een gameconsole, blu-ray-speler of tv-decoder.

Wanneer de televisie uitstaat, gebruik je de HW-Q990F ook als muzieksysteem. Via wifi of bluetooth speel je muziek, podcasts en andere audio af vanaf je smartphone.

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Welke soundbar past het beste bij jou?

De beste soundbar voor je tv hangt vooral af van je kamer, kijkgedrag en budget. Voor dagelijks televisiekijken en duidelijkere stemmen is een compact model zonder losse subwoofer vaak voldoende. Kijk je veel films of speel je regelmatig games, dan geeft een soundbar met subwoofer merkbaar meer impact.

Wil je zo dicht mogelijk bij een bioscoopervaring komen, kies dan een soundbar met Dolby Atmos, fysieke hoogtekanalen en twee losse achterspeakers. Controleer daarnaast altijd of de soundbar op je meubel past en of je televisie HDMI-ARC of HDMI-eARC ondersteunt.

Door vooraf op deze punten te letten, voorkom je dat je betaalt voor functies die je niet gebruikt of dat je achteraf aansluitingen en speakers mist.

In het kort Een soundbar verbetert het tv-geluid zonder veel ruimte in te nemen. Kies een model dat past bij de breedte van je televisie en let op HDMI-eARC, een eventuele draadloze subwoofer en ondersteuning voor Dolby Atmos. Voor echt surroundgeluid werken losse achterspeakers meestal beter dan alleen virtuele geluidseffecten. Wifi biedt bij muziekstreaming doorgaans meer bereik en stabiliteit dan bluetooth.