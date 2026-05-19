PlayStation Studios-baas Hermen Hulst zou aan werknemers van het bedrijf hebben bevestigd dat singleplayergames voortaan niet meer naar pc komen.

Dat claimt Bloomberg-journalist Jason Schreier. Hulst zou aan werknemers hebben verteld dat verhalende singleplayergames van PlayStation Studios zelf voortaan exclusief op PlayStation-consoles uitkomen. Dit terwijl Sony enkele jaren geleden besloot steeds meer spellen ook op pc uit te brengen.

Het lijkt er op dat multiplayergames dus wel naar pc blijven komen. Dat is ook niet zo gek: voor deze spellen is een groot aantal spelers belangrijk, omdat het de games in kwestie zo in leven houdt. Door deze games op pc uit te brengen, is de kans groter dat er meer spelers blijven.

Eerder dit jaar gingen er al geruchten dat Sony overwoog om singleplayergames niet meer op pc uit te brengen. Die geruchten kwamen ook al van Schreier.

Eerder kwamen ook singleplayergames als Ghost of Tsushima, The Last of Us en God of War naar pc. Recentere titels als Ghost of Yotei zijn echter nog niet op pc verschenen, en het lijkt er op dat dit dus ook niet meer gaat gebeuren.