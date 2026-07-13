De Europese Unie lijkt niets te kunnen doen om Sony's aankomende strategie om PlayStation-games alleen nog maar digitaal aan te bieden tegen te houden.

Dat heeft Michael McGrath, een vertegenwoordiger van de Europese Unie, gemeld toen hij er naar werd gevraagd door journalisten. Hij benadrukte daarbij dat bedrijven vrij zijn om games aan te bieden op de manier zoals zij dat willen, zolang ze zich maar aan de wet houden.

"Het komt neer op commerciële en contractuele vrijheid, en bedrijven zijn vrij om games en services aan te bieden op de manier die zij willen, zolang de rechten van consumenten volledig beschermd worden en voldoen aan de nationale en Europese wetten", aldus McGrath.

Europa lijkt machteloos te staan

Over het algemeen zijn de wetten om consumenten te beschermen strenger in Europa dan in de Verenigde Staten. Zo moeten gamebedrijven er tegenwoordig voor zorgen dat een batterij in bijvoorbeeld een draagbare console simpel te vervangen is. Dat is dan ook de reden dat Nintendo een nieuw Switch 2-model in Europa uitbrengt.

Ondanks de strengere regels in Europa lijkt het er dus echter op dat er niets gedaan kan worden aan Sony's keuze om te stoppen met verkoop van fysieke games. Het bedrijf kondigde dit enkele weken geleden aan. Nieuwe PlayStation-games komen vanaf 2028 niet meer op disk uit, alleen digitaal. Mensen die de hoop dus hadden gevestigd op een wijziging geforceerd door de Europese Unie, lijken die hoop te kunnen laten varen.

Geen PlayStation-disks meer

Over het afschaffen van fysieke disks zei Sony bij de aankondiging het volgende: "Dit is een natuurlijke richting voor Sony Interactive Entertainment om zich aan te passen aan de consumententrends, aangezien de voorkeur voor digitale media veel groter is dan die voor fysieke disks. Deze transitie geeft ons de mogelijkheid om ons meer te richten op hoe de meesten van onze fans games spelen."

Overigens kunnen games die voor 2028 uit zijn gekomen wel op disk gedrukt blijven worden, zoo bleek onlangs uit een bericht op het ontwikkelaarsportaal van PlayStation. De fabriek die disks voor Sony drukt, vermindert zijn werkzaamheden op dit gebied sterk, maar stopt er niet helemaal mee. Games die voor 2028 zijn verschenen, kunnen dus nog wel fysiek uitkomen.

Voor- en nadelen van de digitale toekomst

De voor- en nadelen van de digitale toekomst binnen de game-industrie nemen we uitgebreid door in dit artikel. Er kleven voordelen aan games puur digitaal kopen, zoals de mogelijkheid om een andere game op te starten zonder disks te wisselen en een mogelijke wisselwerking van de gamesbibliotheek tussen de PlayStation 6 en een eventuele draagbare versie waar geruchten over gaan.