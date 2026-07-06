Hoewel nieuwe PlayStation-games vanaf 2028 niet meer op disk zullen verschijnen, mogen ontwikkelaars dan nog wel games die eerder zijn uitgebracht op disk laten drukken.

Dat blijkt uit een bericht van Sony aan uitgevers en ontwikkelaars via diens ontwikkelaarsportaal, ingezien door Game File. Daarin wordt duidelijk gemeld dat bedrijven nog steeds reserveringen kunnen maken voor bestaande PlayStation-games om ze op disk te laten drukken.

Toen Sony vorige week aankondigde dat PlayStation-games vanaf 2028 niet meer op disk verschijnen, werd al benadrukt dat het om "nieuwe" games zou gaan. Met het bericht op het portaal wordt dus nog duidelijker dat games uit 2027 en daarvan nog wel gewoon op disk kunnen blijven verschijnen.

In het bericht op het portaal wordt ook duidelijk gemaakt dat uitgevers hun nieuwe games vanaf 2028 alsnog in de winkelschappen kunnen leggen door een doosje met een digitale code te leveren. Dat is ook hoe Take-Two en Rockstar het later dit jaar aanpakken met de release van het langverwachte Grand Theft Auto 6, dat ook niet op disk verschijnt.

Foto: PXimport

Rolwijziging voor diskfabrikant

Afgelopen weekend bleek ook al dat DADC, het bedrijf dat disks voor PlayStation produceert, andere taken van Sony krijgt. Daar woorden nu nog zo'n 600.000 disks per dag geproduceerd, en het bedrijf verwacht dat dat in 2028 nog maar zo'n 10 procent van de huidige hoeveelheid zou zijn - waarschijnlijk dus voornamelijk oudere games, zo blijkt nu.

Het is de bedoeling dat er geen ontslagen bij DADC vallen. In plaats daarvan heeft het bedrijf in nieuwe materialen geïnvesteerd waardoor het optische microlenzen voor Sony kan produceren. Huidige werknemers die aan PlayStation-disks werken worden daar op gezet.

Kritiek van Hideo Kojima

Hideo Kojima, de bedenker van de Metal Gear-franchise en ontwikkelaar van de Death Stranding-games, heeft zich in de tussentijd negatief uitgelaten over Sony's keuze om PlayStation-games straks niet meer op disk uit te brengen. Dat deed hij op het Il Cinema in Piazza-filmfestival te Italië (via Genki).

Kojima gaf aan dat hij opgegroeid is met fysieke media en Sony's keuze hem "erg verdrietig maakt". Hij relativeert het nog wel: ten opzichte van films en muziek worden digitale exemplaren van games in ieder geval nog wel op de harde schijf geplaatst, maar hij is bang dat dit in de toekomst verandert, bijvoorbeeld als de game-industrie ook naar streamen overschakelt.

"Met streamingabonnementen, zoals Netflix en Amazon (Prime Video), is er ergens een server en krijg je in feite de licentie om de kraan open te draaien en data te ontvangen. Zo werken films op deze platforms. Je downloadt de data en krijgt er via een abonnement toegang tot. Het gevolg is dat je eigenlijk geen eigendom hebt."

Kojima is daarbij vooral bang dat wanneer er iets groots gebeurt - bijvoorbeeld in de politiek - er de mogelijkheid bestaat dat deze streamingdata niet meer beschikbaar is. "Als dat gebeurt, kun je niet meer de films kijken die je wil of de games spelen die je wil. Dat is zo angstaanjagend."

Geen PlayStation-disks meer

Zoals gezegd heeft Sony vorige week de knoop dus doorgehakt: nieuwe games verschijnen vanaf 2028 niet meer op disk, maar kunnen alleen nog digitaal gedownload worden. "Dit is een natuurlijke richting voor Sony Interactive Entertainment om zich aan te passen aan de consumententrends, aangezien de voorkeur voor digitale media veel groter is dan die voor fysieke disks. Deze transitie geeft ons de mogelijkheid om ons meer te richten op hoe de meesten van onze fans games spelen."