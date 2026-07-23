Een Amerikaanse tiener die Meta aanklaagde omdat hij gezondheidsschade zou hebben opgelopen door de verslavende werking van social media, heeft geschikt met het bedrijf achter Facebook en Instagram.

Eerder klaagde een vijftienjarige tiener uit Florida - alleen bekend onder de initialen R.K.C. - diverse socialmediabedrijven aan. Naast Meta werden ook de bedrijven achter YouTube, Snapchat en TikTok aangeklaagd, maar die schikten eerder al met de tiener.

Meta was dus nog het enige bedrijf dat overbleef in de zaak, maar ook dat bedrijf heeft nu geschikt met de tiener. Dat is net op tijd, want de rechtszaak zou eigenlijk volgende week van start gaan.

De tiener claimde dat de bedrijven verslavende platforms hadden gecreëerd die depressie en angst bij zijn gebruikers aanwakkerden. R.K.C. meldde zelf psychische problemen te hebben gekregen waarvoor hij in behandeling is.

Het is niet bekend wat de schikking precies inhoudt. De advocaten van R.K.C. claimen dat de aanklager zich weer wil richten op zijn eigen gezondheid, terwijl een woordvoerder van Meta heeft gezegd dat ze geen geld hebben betaald aan de aanklager om de zaak te laten vallen.

Het is niet de eerste zaak die tegen socialmediabedrijven loopt en over soortgelijke beschuldigingen gaat. Eerder dit jaar moesten Meta en Google al miljoenen dollars aan een twintigjarige socialmediagebruiker betalen. Er lopen alleen al in de staat Californië duizenden soortgelijke zaken.

Europese Commissie stelde al verslavende effecten van social media vast

Ook in Europa wordt er serieus gekeken naar de effecten van social media. Niet alleen zijn er plannen om na de zomer een wetsvoorstel te presenteren voor een minimumleeftijd, maar de Europese Commissie is ook van mening dat social media een verslavende werking heeft.

De Commissie heeft vastgesteld dat Meta de Europese regels breekt met het verslavend ontwerp van hun platforms. Volgens de Commissie zijn Facebook en Instagram dusdanig ontworpen dat ze een verslavende werking hebben op de gebruiker en dus langer op de apps zitten. Bijvoorbeeld via pushberichten en de mogelijkheid om eindeloos te blijven scrollen. Daarmee verbreekt Meta de regels van de in leven geroepen Digital Service Act.

Hoewel Facebook en Instagram wel systemen hebben die er voor moeten zorgen dat vooral jongeren niet te lang op de apps zitten, zouden deze niet effectief genoeg zijn volgens de Commissie. Zo zou het te ingewikkeld zijn om ouderlijk toezicht in te stellen. Ook zou Meta onderzoeken over gebruik van social media door jongeren hebben genegeerd.

De Commissie eist dat Meta het design van Facebook en Instagram voor Europa aanpast, bijvoorbeeld zodat mensen niet meer standaard automatisch oneindig kunnen scrollen. Ook moeten algoritmes aangepast worden om mensen minder lang op de apps te houden, en video's moeten niet meer automatisch afgespeeld worden.