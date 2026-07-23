Microsoft heeft een 'Xbox Backward Compatibility on PC'-programma aangekondigd, waarbij oude Xbox-games voor het eerst naar pc worden gebracht zodat ze ook daar gespeeld kunnen worden.

Microsoft zet zich al langer in voor het behoud van games via backward compatibility. Diverse games die op de oorspronkelijke Xbox en opvolger Xbox 360 verschenen zijn, kunnen al langer gespeeld worden op moderne Xbox-consoles.

Het bedrijf gaat nu een stap verder door oude Xbox-games ook naar pc te brengen. Mensen kunnen deze games los kopen, of ze via Game Pass voor pc spelen. Dat maakt ze ook speelbaar op pc-handhelds, zoals de ROG Xbox Ally.

Vier games

De eerste vier games die beschikbaar zijn, zijn Conker: Live and Reloaded, Blinx: The Time Sweeper, Fuzion Frenzy en Crimson Skies: High Road to Revenge - alle vier games die op de allereerste Xbox zijn verschenen.

Het is de bedoeling dat er in de toekomst meer games volgen. Daarbij laat het bedrijf weten dat dit deels voor gamebehoud wordt gedaan. "Als spelers willen we onze gamegeschiedenis niet achter ons laten terwijl technologie zich blijft verbeteren. We verwachten dat onze gamecollectie met ons mee verhuist en dat we op nieuwe manieren kunnen spelen."

Nieuwe functies

Mensen die deze games al digitaal bezitten op Xbox, kunnen ze gratis spelen op pc. Anders moeten ze los gekocht worden voor 10 euro per stuk, of zoals gezegd via Game Pass gespeeld worden. Daarbij zijn er diverse nieuwe features aan toegevoegd, zoals het upscalen van de resolutie, ondersteuning voor Vsync en verbeterde anti-aliasing. Op een later moment worden er ook Achievements aan toegevoegd.

Systeemeisen

Microsoft heeft de systeemeisen voor het spelen van deze games op pc gedeeld. Het gaat om de volgende minimale systeemeisen:

GPU: Nvidia GTX 950 of AMD Radeon RX 550 of Intel Arc A310

CPU: 4 cores en 8 threads | Intel Core i3-10300 of AMD Ryzen 3 3100 of AMD Ryzen Z2 A

RAM: 8 GB

Videogeheugen: 4 GB

Besturingssysteem: Windows 11

Drivers en versies: Meest recente van januari 2026

Aanbevolen systeemeisen:

GPU: Radeon RX 6800S of Nvidia GTX 1070 Ti of Intel Arc A770

CPU: 6 cores en 12 threads | Intel Core i5-10400 of AMD Ryzen 5 3600 of AMD Ryzen AI Z2 Extreme

RAM: 16 GB

Videogeheugen: 8 GB

Drivers en versies: Meest recente van januari 2026

Voorbereiding op Project Helix