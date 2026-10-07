De langverwachte releasedatum van de racegame Forza Horizon 6 op Sony’s PlayStation 5 is schijnbaar onthuld. Op 26 januari 2027 kunnen spelers zonder Xbox of pc ook met het spel aan de slag.

Dat meldt de over het algemeen zeer betrouwbare billbil-kun op Dealabs , waar ook vermeld wordt dat de game in Europa 69,99 euro gaat kosten. Dat is hetzelfde bedrag als op Xbox en pc. Natuurlijk is deze rapportage niet van Xbox zelf afkomstig, dus een korrel zou is geen overbodige luxe.

Forza Horizon 6 kwam eerder dit jaar op die platforms uit, al was een release PS5-release op een later moment ook al bevestigd. Het is de laatste tijd erg stil gebleven rondom deze port, maar volgens billbil-kun is een aankondiging aanstaande. En de release zou dus ook niet te lang op zich laten wachten.

Joe van Burik speelde de game voor de review op ID, en plakte een 7,8 op de race-ervaring. Waarom dat is lees je hier :

“Forza Horizon 6 is één van de weinige originele games die tegenwoordig nog uit de stallen van Microsoft komen. Op het eerste gezicht is alleen de op Japan geïnspireerde spelwereld echt nieuw, terwijl andere elementen best een aardige renovatie hadden kunnen gebruiken. Toch is er voldoende reden om weer eens in te stappen.”

Is Forza Horizon 6 de laatste crossplatform Xbox-game?

Gebruikers hadden een tijdlang vraagtekens bij de PS5-release van Forza Horizon 6. Dit kwam voornamelijk na de aanstelling van Asha Sharma als CEO van Xbox, en de bijbehorende veranderingen die de organisatie nu doormaakt. Daar horen inmiddels al meerdere ontslagrondes bij, maar ook veranderingen in de uitgave van toekomstige Xbox-games.

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© Playground Games

De recent uitgekomen shooter Gears of War: E-Day - die bijzonder goed in de smaak valt - bijvoorbeeld, was volgens geruchten nog een titel die ook op PS5 uit zou komen, net als Halo: Campaign Evolved, Avowed en dergelijke spellen uit de Xbox-stal. Uiteindelijk is echter besloten deze game exclusief te maken voor Xbox-consoles en pc, en spelers begonnen te vrezen dat de PS5-versie van Forza Horizon 6 geannuleerd was.

Niets blijkt minder waar, en hoewel Xbox Game Studios weer sterker in lijkt te zetten op exclusieve games - het aankomende Clockwork Evolution komt ook alleen naar Xbox en pc - zijn er nog een aantal titels die ook naar Sony’s console komen. Bijvoorbeeld Fable, de fantasy-rpg die in dezelfde engine als Forza Horizon 6 wordt ontwikkeld. De teams achter beide games - Turn10 van Forza en Playground Game van Fable - zijn sinds kort ook één ontwikkelaar geworden.

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