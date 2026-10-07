Dat meldt de over het algemeen zeer betrouwbare billbil-kun op Dealabs, waar ook vermeld wordt dat de game in Europa 69,99 euro gaat kosten. Dat is hetzelfde bedrag als op Xbox en pc. Natuurlijk is deze rapportage niet van Xbox zelf afkomstig, dus een korrel zou is geen overbodige luxe.

Forza Horizon 6 kwam eerder dit jaar op die platforms uit, al was een release PS5-release op een later moment ook al bevestigd. Het is de laatste tijd erg stil gebleven rondom deze port, maar volgens billbil-kun is een aankondiging aanstaande. En de release zou dus ook niet te lang op zich laten wachten.

Joe van Burik speelde de game voor de review op ID, en plakte een 7,8 op de race-ervaring. Waarom dat is lees je hier:

“Forza Horizon 6 is één van de weinige originele games die tegenwoordig nog uit de stallen van Microsoft komen. Op het eerste gezicht is alleen de op Japan geïnspireerde spelwereld echt nieuw, terwijl andere elementen best een aardige renovatie hadden kunnen gebruiken. Toch is er voldoende reden om weer eens in te stappen.”

Is Forza Horizon 6 de laatste crossplatform Xbox-game?

Gebruikers hadden een tijdlang vraagtekens bij de PS5-release van Forza Horizon 6. Dit kwam voornamelijk na de aanstelling van Asha Sharma als CEO van Xbox, en de bijbehorende veranderingen die de organisatie nu doormaakt. Daar horen inmiddels al meerdere ontslagrondes bij, maar ook veranderingen in de uitgave van toekomstige Xbox-games.

De recent uitgekomen shooter Gears of War: E-Day - die bijzonder goed in de smaak valt - bijvoorbeeld, was volgens geruchten nog een titel die ook op PS5 uit zou komen, net als Halo: Campaign Evolved, Avowed en dergelijke spellen uit de Xbox-stal. Uiteindelijk is echter besloten deze game exclusief te maken voor Xbox-consoles en pc, en spelers begonnen te vrezen dat de PS5-versie van Forza Horizon 6 geannuleerd was.

Niets blijkt minder waar, en hoewel Xbox Game Studios weer sterker in lijkt te zetten op exclusieve games - het aankomende Clockwork Evolution komt ook alleen naar Xbox en pc - zijn er nog een aantal titels die ook naar Sony’s console komen. Bijvoorbeeld Fable, de fantasy-rpg die in dezelfde engine als Forza Horizon 6 wordt ontwikkeld. De teams achter beide games - Turn10 van Forza en Playground Game van Fable - zijn sinds kort ook één ontwikkelaar geworden.

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Veelgestelde vragen

Wat is het verschil tussen Forza Horizon en Forza Motorsport?

Forza Horizon draait om openwereldracen met festivals, vrije verkenning en een toegankelijke arcadestijl. Forza Motorsport richt zich sterker op circuitracen, afstelling en een meer realistische racestructuur. Wie vooral wil rondrijden, stunten en evenementen afwisselen, zit meestal beter bij Horizon. Wie rondetijden, circuits en competitie belangrijker vindt, kiest eerder Motorsport.

Heb je Game Pass nodig om Forza Horizon 6 te spelen?

Nee, Game Pass is geen vereiste om Forza Horizon 6 te spelen. Op Xbox en pc kun je de game los kopen of via een passend Game Pass-abonnement spelen. Op PlayStation 5 werkt Game Pass niet als gewone abonnementsdienst voor console-aankopen, dus daar ligt een losse PS5-versie het meest voor de hand.

Welke racegames lijken op Forza Horizon op PS5?

Op PS5 komen vooral The Crew Motorfest en Need for Speed Unbound in de buurt van Forza Horizon, omdat ze openwereldracen combineren met toegankelijke besturing en veel auto’s. Gran Turismo 7 is ook een grote racegame op PS5, maar die legt meer nadruk op circuits, rijtechniek en simulatie. De beste keuze hangt af van hoeveel vrijheid je tijdens het racen wilt.

Waarom brengt Xbox steeds meer games naar PlayStation?

Xbox brengt sinds 2024 en 2025 vaker eigen games naar andere platforms om een groter publiek te bereiken en de opbrengst per game te vergroten. Dat betekent niet dat elke Xbox-game automatisch naar PlayStation komt. Per titel kijkt Microsoft naar doelgroep, timing en commerciële waarde, waardoor sommige reeksen multiplatform worden en andere tijdelijk of volledig exclusief blijven.

Wat kost een nieuwe PS5-game meestal in Nederland?

Nieuwe grote PS5-games kosten in Nederland vaak tussen 69,99 en 79,99 euro, afhankelijk van uitgever, editie en winkel. Digitale standaardedities zitten meestal rond dezelfde adviesprijs als fysieke exemplaren, maar aanbiedingen verschillen sterk per periode. Speciale edities met extra content of vroege toegang zijn doorgaans duurder dan de standaardversie.