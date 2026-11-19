Een AI-camerabril kopen? Dit is waarom de AP het afraadt

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) raadt consumenten af om een AI-camerabril te kopen voor algemeen gebruik. De toezichthouder onderzocht zes brillen die in Nederland te koop zijn. Omstanders kunnen vaak moeilijk zien of ze worden gefilmd, terwijl dragers weinig zicht hebben op wat er met hun opnames gebeurt. Bij praktijktests bleek bovendien dat de AI fouten kan maken op momenten waarop je op een betrouwbaar antwoord rekent.

Hans Anders en Wehkamp stopten al met de verkoop van Meta-brillen

AI-camerabrillen geven verkeerde antwoorden in praktijktests

De AP testte twee van de zes brillen uitgebreid in nagebootste praktijksituaties. Tijdens een reanimatieoefening zei een van de brillen meerdere keren dat er een ambulance onderweg was, maar: de hulpdiensten waren helemaal niet ingeschakeld! In een echte noodsituatie kun je door zo'n melding denken dat je zelf geen 112 meer hoeft te bellen.

De brillen maakten ook fouten bij het lezen van bijsluiters van medicijnen en waarschuwingen voor extreem weer. In een andere test hield een bril geen rekening met veiligheidswaarschuwingen bij speelgoed voor jonge kinderen.

De meeste camerabrillen filmen door met een afgeplakt opnamelampje

Bij bijna alle onderzochte brillen viel het opnamelampje nauwelijks op en was het makkelijk af te plakken. De meeste brillen bleven daarna gewoon filmen. Als omstander kun je daardoor lastig zien of je wordt opgenomen.

Op 3 maart schreven we al over Nearby Glasses, een Android-app die waarschuwt voor mogelijke slimme brillen in de buurt. De app herkent bluetoothsignalen en kan ook aanslaan bij andere apparaten van dezelfde fabrikant. Of een bril op dat moment filmt, kan de app niet zien.

Ook voor dragers zijn er privacyrisico's. De onderzochte AI-functies verwerken beeld en geluid op externe servers, vaak buiten de Europese Unie. Volgens de AP krijgen gebruikers te weinig informatie over welke bedrijven hun gegevens verwerken en wat ermee gebeurt. Bij meerdere brillen vond de toezichthouder bovendien beveiligingsproblemen. Daardoor zou iemand in de buurt zonder toestemming opnames kunnen bekijken of de camera kunnen bedienen.

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Hans Anders en Wehkamp stopten al met de verkoop van Meta-brillen

De bond wil dat Meta de bril en de standaardinstellingen aanpast om de privacy van omstanders beter te beschermen. Lukt dat niet, dan eist de bond een verkoopverbod. Het advies van de AP geldt voor AI-camerabrillen van alle merken. Winkels mogen de brillen blijven verkopen.

Wat kan een AI-bril voor slechtzienden betekenen? Als je slechtziend bent of moeite hebt met lezen, kan een AI-bril je volgens de AP bijvoorbeeld helpen om tekst in je omgeving te lezen. Ook de Consumentenbond ziet dat de bril voor blinde en slechtziende mensen van pas kan komen. Mocht er een verkoopverbod komen, dan wil de bond een uitzondering voor wie de bril om medische redenen nodig heeft. Maar daarbij geldt wel: juist als je op de bril vertrouwt als hulpmiddel, moeten de antwoorden volgens de AP kloppen. De toezichthouder vraagt fabrikanten daarom om de AI betrouwbaarder te maken, de software beter te beveiligen en duidelijker te laten zien wanneer de bril opneemt.