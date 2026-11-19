Wie een vouwbare smartphone heeft, kent het probleem misschien: je klapt het grote scherm open, maar sommige apps blijven in een smal venster staan, met zwarte balken ernaast. Google wil dat vanaf april 2027 nieuwe en bijgewerkte Android-apps beter omgaan met vouwbare schermen. Ontwikkelaars die niet aan de minimale eisen voldoen, kunnen hun apps niet meer bijwerken of opnieuw publiceren in de Play Store.

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Wat gebeurt er met bestaande apps?

Vouwbare smartphones worden steeds geavanceerder. De schermen worden groter, de vouw minder zichtbaar en de scharnieren steviger. Maar de software blijft soms achter.

Niet iedere Android-app is ontworpen om op een groot, bijna vierkant scherm te werken. Sommige toepassingen worden simpelweg uitgerekt, terwijl andere in een smalle strook midden op het scherm verschijnen.

Google gaat daar nu strengere eisen aan stellen. Het bedrijf heeft nieuwe kwaliteitsregels voor Android-apps aangekondigd, die vanaf april 2027 verplicht worden voor apps op vouwbare smartphones.

Apps moeten het hele scherm gebruiken

De nieuwe regels zijn onderverdeeld in drie kwaliteitsniveaus. Het derde niveau vormt de minimale standaard waaraan ontwikkelaars moeten voldoen. Apps moeten het volledige scherm kunnen gebruiken zonder zwarte balken of een speciale compatibiliteitsmodus.

Daarnaast moeten ze goed blijven werken wanneer je de smartphone open- of dichtklapt, het scherm draait of een appvenster groter of kleiner maakt. Dat betekent bijvoorbeeld dat een app niet zomaar de plek mag vergeten waar je in een document aan het lezen was.

Ook ingevoerde tekst moet behouden blijven wanneer het schermformaat verandert. Hetzelfde geldt voor lopende mediabestanden, zoals muziek of video's. Verder moeten apps ondersteuning bieden voor het gebruik van meerdere vensters tegelijk.

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Drie kwaliteitsniveaus

Niveau Wat wordt verwacht? Niveau 3 Volledig scherm, behoud van appstatus en ondersteuning voor meerdere vensters Niveau 2 Aangepaste indelingen en basisondersteuning voor toetsenbord, muis, trackpad en stylus Niveau 1 Uitgebreide functies voor verschillende vouwstanden, cameragebruik en beeld-in-beeld

Voorlopig is alleen het derde niveau verplicht en ontwikkelaars die niveau 1 of 2 bereiken, kunnen daarvoor een speciale vermelding in de Play Store aanvragen. Daarmee wil Google apps belonen die extra aandacht besteden aan grote en vouwbare schermen.

Ook schermafbeeldingen worden verplicht

Ontwikkelaars moeten voortaan bovendien laten zien hoe hun app eruitziet op een vouwbare smartphone. Daarvoor moeten ze schermafbeeldingen toevoegen van zowel het grote binnenscherm als het kleinere buitenscherm.

Dat helpt gebruikers om vooraf te beoordelen of een app goed gebruikmaakt van het beschikbare schermoppervlak. Google wil daarmee voorkomen dat consumenten pas na installatie ontdekken dat een app slecht werkt op hun toestel.

Wat gebeurt er met bestaande apps?

De nieuwe regels betekenen niet dat bestaande apps die niet aan de eisen voldoen ineens uit de Play Store verdwijnen. Volgens Google blijven apps die al beschikbaar zijn gewoon te downloaden, zolang ze niet opnieuw worden gepubliceerd of bijgewerkt.

Ontwikkelaars die na de ingangsdatum een update willen uitbrengen, moeten wel aan de minimale kwaliteitseisen voldoen. Voor games geldt een iets langere overgangsperiode. Gameontwikkelaars moeten vanaf april 2027 schermafbeeldingen voor vouwbare toestellen aanbieden, maar krijgen tot augustus 2027 om hun spellen aan de overige minimale eisen aan te passen.

Later ook voor tablets

Google beperkt de nieuwe verplichtingen aanvankelijk tot vouwbare smartphones. Op termijn wil het bedrijf vergelijkbare regels invoeren voor tablets, Googlebooks en apparaten met Android XR.

Daarmee moeten Android-apps zich steeds beter aanpassen aan uiteenlopende schermformaten. Voor consumenten is dat goed nieuws. Wie veel geld uitgeeft aan een vouwbare smartphone, mag verwachten dat apps het grote scherm daadwerkelijk benutten.