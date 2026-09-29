Ontwikkelaar Naughty Dog heeft officieel bevestigd nieuwe verhalen in het The Last of Us-universum te verkennen, en gaf daarbij ook een update omtrent het aankomende Intergalactic: The Heretic Prophet.

Dat deed studiohoofd Neil Druckmann middels een bericht op de website van Naughty Dog. Allemaal als onderdeel van The Last of Us Day, de dag die in het teken staat van de legendarische games van het bedrijf. In het universum van The Last of Us is 26 september de dag waarop het cordyceps-virus volop uitbreekt en de wereld teistert, waar Naughty Dog nu een soort eigen feestdag van maakt. Een tikkeltje luguber, maar dat moet kunnen.

Op 28 september kwam als onderdeel van deze ‘festiviteiten’ dus het bericht van Druckmann naar buiten, waarin de regisseur van beide The Last of Us-titels de vraag beantwoordt waar iedereen mee rondloopt: gaat Naughty Dog nog eens iets met The Last of Us doen? Het omstreden doch kritisch geprezen The Last of Us Part 2 kwam in 2020 uit, en veel fans wachten nog altijd op meer van de franchise. Druckmann schrijft hierover het volgende:

“Er zijn een paar erg enthousiasmerende projecten in een vroeg ontwikkelingsstadium - dus we kunnen daar op het moment niet veel over zeggen. Ik zal je wel vertellen dat beide projecten de canon [verhaal en invulling van de franchise] uit zullen breiden, voorbij [The Last of Us] Part 1 en Part 2.”

Hij geeft daarbij ook aan al eerder gezegd te hebben dat er ideeën zijn voor meer verhalen in de The Last of Us-wereld. Maar vanwege de liefde die Naughty Dog voor de franchise heeft, wil de ontwikkelaar ook de tijd nemen om dit goed aan te pakken, aldus Druckmann.

© Naughty Dog

Niet de eerste keer

Hoewel de berichtgeving over meer The Last of Us natuurlijk interessant is, is het niet per se verrassend meer. Naughty Dog heeft in het afgelopen jaar wel vaker uitgesproken aan nieuwe projecten te werken. Druckmanns bericht geeft vooral een greintje meer inzicht in wat we daar ongeveer van kunnen verwachten.

Zo wijst zijn statement niet bepaald naar de bevestiging van The Last of Us Part 3, maar eerder naar andere verhalen in dezelfde wereld. Een nieuwe protagonist dus, bijvoorbeeld, maar dit kan net zo goed gaan om een spin-off rondom een bekend personage.

© Naughty Dog

Er gingen immers een tijdje geruchten rond dat Tommy - de broer van protagonist Joel - de ster van een eigen verhaal zou worden. Stemacteur Troy Baker - die Joel in beide games vertolkt - heeft daarbij aangegeven dat we het laatste van dit personage nog niet hebben gezien . We hebben in ons grote The Last of Us-overzicht een aantal van de geruchten rondom aankomende games ook op een rij gezet.

Hoewel het gesprek zich uiteraard snel richting The Last of Us Part 3 beweegt, valt nog te betwisten of een voortzetting van Ellie’s verhaal wel écht nodig is. Hoewel ik na Part 2 uitgespeeld te hebben graag wilde weten waar haar reis daarna naartoe zou gaan, is het einde dat we in 2020 zagen ook uitermate krachtig, en heb ik er zelf geheel vrede mee als Naughty Dog besluit om haar verhaal niet expliciet voort te zetten.

Foto: PXimport

Naughty Dog is nogal druk

Wellicht duurt het echter nog wel even voordat de ontwikkelaar het aandurft om dergelijke knopen door te hakken. Er wordt namelijk nog altijd druk gewerkt aan de volgende game van het bedrijf, Intergalactic: The Heretic Project. Dat spel werd in 2024 tijdens The Game Awards onthuld, maar is sindsdien nergens meer opgedoken.

Druckmann deelde in zijn bericht onderstaand beeld van de game, en heeft laten weten dat 2027 het jaar is waarin we meer te weten gaan komen over Intergalactic. Waarschijnlijk betekent dat een eerste blik op de gameplay van het spel, meer inzage in het verhaal en hopelijk een releasedatum die niet al te lang op zich laat wachten. Als 2027 het jaar voor nieuws is daarentegen, is het wel mogelijk dat we Intergalactic: The Heretic Prophet pas in 2028 in onze handen krijgen. Of nou ja, juist niet, gezien Sony PlayStation dan stopt met het produceren van fysieke disks.

© Naughty Dog