Voor lekker racen kun je prima terecht bij deze ‘zoveelste’ Forza Horizon, want er is weer meer dan genoeg te doen in deze openwereldracer. Toch had een heel nieuw design niet misstaan, vooral op technisch vlak. Maar dát durft Microsoft blijkbaar niet (meer) aan.

Het Oordeel 7,8 / 10 Score De Pluspunten Enorme hoeveelheid events en speltypes

Kant en klaar getunede auto’s overal te koop

Rijgedrag nog wat verder verfijnd De Minpunten Nog steeds te veel sturing en afleiding

Japan voelt soms niet écht als Japan

Technisch eigenlijk toch achterhaald Forza Horizon 6 is één van de weinige originele games die tegenwoordig nog uit de stallen van Microsoft komen. Op het eerste gezicht is alleen de op Japan geïnspireerde spelwereld echt nieuw, terwijl andere elementen best een aardige renovatie hadden kunnen gebruiken. Toch is er voldoende reden om weer eens in te stappen.

Forza Horizon 6 is ook één van weinig nieuwe arcaderacegames die tegenwoordig überhaupt nog verschijnen. Milestone deed eerder dit jaar een dappere poging het genre op te frissen met een kleurrijke, bijna oldskool aanpak in de vorm van Screamer - vernoemd naar een klassieker uit de jaren negentig.

Forza Horizon ligt echter veel verser in het geheugen. Die spin-off-reeks van Forza Motorsport begon in 2012 en is inmiddels dus toe aan het zesde deel. De veranderingen tussen elke editie zijn met de jaren steeds subtieler geworden. Dus wat is er veranderd sinds deel vijf, die alweer ruim vier en een half jaar geleden voor het eerst werd uitgebracht?

Racen en zoeken

Niet bijster veel, moeten we eerlijk concluderen. Wederom word je met een flinterdun verhaaltje in een met festivals gevulde spelwereld gedropt, ditmaal gemodelleerd naar Japan. Die kaart is wederom een maatje groter dan in voorgaande delen en raakt naarmate je voortgang boekt steeds verder gevuld met races, verzamelwaar, achtergelaten auto’s en andere uitdagingen.

Je kiest dus (wederom) zelf wat je doet om de progressiemeter te vullen. Is die eenmaal vol, dan mag je naar een spectaculair ‘Rush’-event om te racen tegen bijvoorbeeld een enorme robot of van een opgeruigde skipiste af te denderen. Het gros van die activiteiten (en nog veel meer, zoals een soort verstoppertje) kun je ook nog eens online spelen met vrienden dan wel onbekenden.

Nieuwer van aard zijn ‘verhalende opdrachten’, waarin je soms op beschaafder tempo rondtoert, foto’s neemt of bezorgingen doet. Deze GTA-achtige missies zijn op zich aardig en leren je soms ook nog iets over autocultuur, maar voelen minder interessant dan het snellere werk. Opdrachten waarin je gevraagd wordt objecten te verslepen om bij een bepaalde locatie te kunnen komen, doen zelfs ronduit slordig aan.

Scherper rijgedrag

Daarnaast zal niet iedereen gelukkig worden van de overdaad aan bordjes, mascottes, auto’s en andere ‘verstopte’ elementen. Mij leiden ze namelijk nogal af van het rijden zelf - iets wat juist best wel lekker is om te doen in deze game.

Het rijgedrag is nog wat scherper en vloeiender dan in Forza Horizon 5. De optie om voor meer realistische besturing te kiezen, is zelfs daadwerkelijk goed bruikbaar met een controller. Met dank aan ook andere bekende aanpassingsmogelijkheden schittert Forza hier weer als de allemansvriend (afgezien van échte simulatiepuristen) onder de racegames.

Ietwat ironisch is het wel, dat na de flop die Forza Motorsport in 2023 beleefde, het racen op afgesloten circuits (waarvan je er een aantal aantreft in deze nabootsing van Japan) écht heel lekker voelt. Hoewel de auto’s op onverharde routes, zelfs in de sneeuw, nog speelser en leuker zijn om te besturen.

Ook teruggekeerd: vele honderden auto’s, inclusief een aantal nieuwe toevoegingen, zoals je verwacht pakweg vijf jaar na het vorige deel. Enerzijds een droom voor petrolheads (én electroheads), anderzijds zorgt de overdaad aan auto’s (binnen een uur heb je er al tientallen te pakken) ervoor dat je minder snel een band opbouwt met specifieke modellen, tenzij je daar zélf moeite voor doet. Toch moeten we onze complimenten uitspreken voor de nieuwe mogelijkheid om overal in spelwereld - vaak kant en klaar getunede! - auto’s te kunnen kopen, vaak nog met een beetje korting ook.

Dat brengt ons bij de audiovisuele presentatie. Het Japan in Forza Horizon 6 oogt overwegend als Japan, met kleurrijke velden, besneeuwde bergtoppen en kronkelende paadjes, maar ook een (flink samengeperst) Tokio en bijbehorende ‘expressways’. De immersie sneuvelt echter door een behoorlijk gebrek aan gesproken Japans - accenten alleen zijn niet genoeg, Playground Studios! De soundtrack is dan wel weer uitstekend voor elkaar met een variëteit aan radiozenders, inclusief Japanse muziek (dát dan weer wel).

Hoewel het geheel best prettig werkt op het oog en gehoor, hebben we hier toch te maken met verouderde techniek. Forza Horizon 6 lijkt te draaien op dezelfde ForzaTech-engine als delen twee tot en met vijf (en de aanstaande nieuwe Fable-game, ook van Playground). Tijdens het rijden valt dat niet per sé op, maar af en toe zien we een klein beetje pop-in. Grafische effecten zoals regen, rook en vuurwerk missen daarnaast een bepaald (visueel) knaleffect.

Dat valt des te meer op in tussenfilmpjes waarin je personages met elkaar hoort praten, maar camerashots steeds net zo afgesneden of geblurd zijn dat je ze zelden zíet praten. Op zich geen ramp, maar het steekt toch schril af naast de gevestigde orde op het gebied van zowel openwereldactiegames als andere racespellen.

Geen nieuw formule

Hoewel Forza Horizon 6 duidelijk weer bedoeld is om iedereen die wil racen een leuke ervaring te bezorgen, is het moeilijk de game warm aan te bevelen aan mensen die nog niet echt klaar waren (of juist helemaal wél) met deel vijf. Daarvoor is hier te weinig te beleven onder (het land van de Rijzende) zon. Net als Motorsport is Forza Horizon nu wel toe aan een nieuwe formule, al is het de vraag of Microsoft dat überhaupt nog eens aandurft.