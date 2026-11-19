Eerder deze maand berichtten we al dat Nothing met een nieuw AI-apparaatje op de markt komt, en dat begint al vorm te krijgen. Een foto toont een compact kastje zonder zichtbaar scherm, maar mét een Talk-knop. Het product komt volgens Carl Pei in december. Wat je ermee kunt, is vooralsnog onbevestigd.

Nothing heeft al AI-functies op zijn telefoons, waaronder Essential Space op de vorig jaar verschenen Nothing Phone (3), waarmee je onder meer spraakmemo’s kunt laten uitschrijven. Nu werkt het merk aan een los apparaat dat helemaal rond AI is ontworpen. Oprichter Carl Pei kondigde eerder aan dat het in december verschijnt en geen nieuw scherm krijgt.

Klein apparaat met een Talk-knop

De nieuwe foto komt van Sebastian Ingrosso, bekend van Swedish House Mafia. Op zijn bureau staat een klein apparaatje dat in een handpalm lijkt te passen. Lekker Yogesh Brar stelt op basis van eigen bronnen dat dit Nothings aankomende AI-product is. Nothing heeft die identificatie nog niet bevestigd: de foto blijft dus een lek, geen officiële productonthulling.

Opvallend is de fysieke knop met het opschrift 'Talk'. Daarnaast zijn twee langwerpige statuslampjes en een knop met een rode stip te zien. Die details sluiten aan bij de korte ontwerpteaser die Pei eerder in november deelde. Een beeldscherm is op de beelden niet zichtbaar. Wat de lampjes aangeven en wat de knoppen precies doen, heeft Nothing niet toegelicht.

Spraakbediening ligt voor de hand

De Talk-knop suggereert dat je tegen het apparaat spreekt. Een AI-voicerecorder of hulpmiddel voor gesproken notities is daarmee een mogelijkheid, maar ook een vertaalapparaat wordt genoemd. Geen van die toepassingen staat dus nog vast. De rode stip doet aan een opnameknop denken, maar bewijst niet dat het apparaat gesprekken kan opnemen of samenvatten.

Nothing gebruikt het opschrift 'Talk' al op het oplaaddoosje van de Ear (3). Daarmee schakel je de microfoons in het doosje in voor bijvoorbeeld gesprekken of spraakmemo’s. Dat maakt de ontwerpkeuze herkenbaar, al zegt het in dit geval niets over de uiteindelijke werking van dit nieuwe apparaat.

Pei noemt zoals gezegd december 2026 als moment waarop het eerste AI-native product wordt geleverd. Een exacte datum ontbreekt, net als een officiële productnaam en prijs. Ook heeft Nothing nog niet bekendgemaakt of het apparaat direct in Nederland verkrijgbaar wordt en welke talen het ondersteunt.

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Voegt zo'n apparaatje iets toe?

Om audio om te zetten naar tekst bestaan al software-oplossingen. Ons oordeel: een los apparaat wordt pas interessant als je daarmee in de praktijk iets sneller of efficiënter vastlegt dan met je telefoon. Of Nothing dat voor elkaar krijgt, valt uit een foto met knoppen nog niet op te maken. To be continued dus...