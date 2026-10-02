Op PlayStation 5 Pro heet de technologie die Sony samen met AMD heeft ontwikkeld PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR), terwijl dit op het standaard PlayStation 5-model Quick Spectral Super Resolution (QSSR) heet. AI-upscaling zorgt voor betere beeldkwaliteit of hogere framerates.
QSSR is een 'lichtere' vorm van de technologie die niet zo krachtig is als PSSR, maar toch voordelen moet bieden voor mensen met een basismodel van de PS5. Deze geoptimaliseerde versie van de AI-upscaler is minder efficiënt dan PSSR - dat dankzij de PS5 Pro-hardware mogelijk is - en levert dus niet dezelfde beeldkwaliteit op.
Eerste games maken er al gebruik van
Wel moet de beeldkwaliteit beter zijn dan wanneer er helemaal geen AI-upscaling wordt gebruikt. Volgens de eerste berichten levert het iets scherper beeld op in games. De eerste games die er per direct gebruik van maken, zijn Ghost of Yōtei en het pas uitgekomen Marvel's Wolverine.
Het is de bedoeling dat meer games gebruik kan maken van QSSR. Wel moet het door ontwikkelaars aan games worden toegevoegd in plaats van dat dit automatisch doorgevoerd wordt. Sony geeft aan te hopen dat veel ontwikkelaars er gebruik van gaan maken.