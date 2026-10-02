Ook de reguliere PlayStation 5 kan nu met AI games mooier maken

In navolging van de PlayStation 5 Pro kan de reguliere PlayStation 5 nu ook kunstmatige intelligentie inzetten om de graphics van games te 'upscalen'.

Op PlayStation 5 Pro heet de technologie die Sony samen met AMD heeft ontwikkeld PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR), terwijl dit op het standaard PlayStation 5-model Quick Spectral Super Resolution (QSSR) heet. AI-upscaling zorgt voor betere beeldkwaliteit of hogere framerates.

QSSR is een 'lichtere' vorm van de technologie die niet zo krachtig is als PSSR, maar toch voordelen moet bieden voor mensen met een basismodel van de PS5. Deze geoptimaliseerde versie van de AI-upscaler is minder efficiënt dan PSSR - dat dankzij de PS5 Pro-hardware mogelijk is - en levert dus niet dezelfde beeldkwaliteit op.

Eerste games maken er al gebruik van

Wel moet de beeldkwaliteit beter zijn dan wanneer er helemaal geen AI-upscaling wordt gebruikt. Volgens de eerste berichten levert het iets scherper beeld op in games. De eerste games die er per direct gebruik van maken, zijn Ghost of Yōtei en het pas uitgekomen Marvel's Wolverine.

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