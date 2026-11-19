Google voegt YouTube Premium Family toe aan het AI Ultra-abonnement, ook in Nederland. Daardoor kunnen maximaal vijf huisgenoten meedelen in het YouTube-abonnement. Bestaande Ultra-abonnees krijgen de uitbreiding automatisch, maar voor het delen geldt een belangrijke voorwaarde.

Tot dusver kreeg je bij AI Ultra een individueel YouTube Premium-abonnement. Google vervangt dat voordeel in de deelnemende landen door de gezinsvariant – echt wel een leuke upgrade. Daarmee krijgen huisgenoten toegang tot de betaalde YouTube-functies, waar die eerder voorbehouden waren aan de abonnee zelf.

De Premium-voordelen

Met YouTube Premium Family kunnen de beheerder en maximaal vijf andere gezinsleden video's kijken zonder advertenties. Ook downloaden voor offline gebruik en afspelen op de achtergrond horen er natuurlijk bij, net als YouTube Music Premium. Je kunt daardoor bijvoorbeeld blijven luisteren wanneer je het scherm van je telefoon uitzet.

Voor al dat moois geldt uiteraard één voorwaarde: alle deelnemers moeten op hetzelfde adres wonen. Bovendien moet degene die Google AI Ultra afsluit óók de beheerder van de Google-gezinsgroep zijn. Alleen lid zijn van een groep en daar een Ultra-abonnement delen is dus niet genoeg om het YouTube-voordeel door te geven.

Wat kost Google AI Ultra?

Niettemin blijft het een aantrekkelijk pakket. Google AI Ultra 5x kost 99,99 euro per maand. Je krijgt dan 20 TB totale opslag voor Google Foto's, Drive en Gmail, en vijfmaal hogere Gemini-gebruikslimieten dan bij AI Pro.

Als je daar niet genoeg aan hebt, is er ook nog een Ultra 20x-pakket voor 219,99 euro per maand, en dat biedt zoals de naam al doet vermoeden twintig keer hogere limieten. Ook Gemini in Gmail en Documenten behoort tot het Ultra-pakket.

Los kost YouTube Premium in Nederland 15,99 euro per maand voor één persoon en 29,99 euro voor Family. Alleen YouTube Music Premium kost 11,99 euro per maand voor één persoon; die muziekdienst is al inbegrepen bij het volledige Premium-abonnement. Dit zijn maandtarieven bij afsluiten via de website, zonder introductiekorting. Via de iOS-app kunnen hogere prijzen gelden.

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Ook voor bestaande Nederlandse abonnees

Google kondigde de uitbreiding op 18 november 2026 aan voor nieuwe én bestaande Ultra-abonnees. Nederland staat voor de verandering dus eens op de beschikbaarheidslijst. Bestaande leden krijgen volgens Google automatisch de gezinsvariant, zonder extra abonnementskosten. Een afzonderlijke Nederlandse omschakeldatum noemt Google niet.

Betaal je daarnaast voor een los YouTube Premium-abonnement, controleer dan je lopende lidmaatschappen om dubbele kosten te voorkomen. Een buiten Google One afgesloten abonnement kun je beheren of opzeggen via Aankopen en lidmaatschappen in je YouTube-instellingen.

Vooral een extraatje voor bestaande Ultra-gebruikers

Na de eerdere prijsverhoging van YouTube Premium is de gezinsuitbreiding vooral welkom als je toch al voor Ultra betaalt. Voor uitsluitend video's en muziek blijft het losse Family-abonnement goedkoper. Ultra wordt interessanter wanneer je huishouden ook de hogere Gemini-limieten of gedeelde cloudopslag gebruikt.

In het kort Google AI Ultra bevat voortaan YouTube Premium Family zonder extra kosten, ook in Nederland. De gezinsbeheerder kan het voordeel delen met maximaal 5 andere gezinsleden op hetzelfde adres. Bestaande Ultra-abonnees krijgen volgens Google automatisch de gezinsvariant.