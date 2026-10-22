Ook dit jaar is een nieuwe Call of Duty-game geland in de vorm van Modern Warfare 4. Samen met bol mogen wij een PS5-exemplaar van de shooter weggeven, en dat misschien wel aan jou!

De game bevat drie verschillende speltypes. Allereerst heb je de verhalende singleplayer campaign, waar je ditmaal twee perspectieven te zien krijgt: die van het bekende Modern Warfare-personage Captain Price en een Zuid-Koreaanse soldaat genaamd Park Hyun-Jun.

Price wordt na de gebeurtenissen van het in 2023 uitgekomen Modern Warfare 3 vervolgd door een personage dat vertolkt wordt door de acteur Mads Mikkelsen . Tegelijkertijd kampt Park met de invasie van de Korean Peninsula - een factie uit Noord-Korea die zijn land binnenvalt.

Hoe deze verhalen precies samenkomen moet je zelf meemaken, maar volgens onze Jacco is dit een van de betere moderne Call of Duty-games. In zijn woorden: “Het is lang geleden sinds ik me zo ongemakkelijk heb gevoeld bij een videogame.”

Naast het verhaal kun je ook aan de slag met een vernieuwde DMZ-modus. Deze extraction shooter-modus brengt spelers naar Hajin in Zuid-Korea. Het is een verlaten gebied nadat een nucleaire reactor verwoest is, en het is nu aan jou om achterlaten technologie en wapens mee te nemen.

En natuurlijk is er ook een uitgebreide multiplayer aanwezig, waarin je het opneemt tegen andere spelers in verschillende modi. Een nieuwe toevoeging daarin is Kill Block, een speltype waarin verschillende stukjes van allerlei maps gecombineerd worden om continu een nieuw speelveld te creëren.

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Er is uiteraard nog meer gaande in Call of Duty: Modern Warfare 4 - onder andere meer details over de veranderingen aan multiplayerprogressie en het verhaal achter DMZ lees je in dit overzicht.

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