Gebruik je Microsoft To Do om boodschappenlijstjes, afspraken of andere taken bij te houden? Dan moet je op zoek naar een alternatief. Microsoft stopt op 30 juni 2027 met de taken-app op Windows, Mac, Android, iPhone en het web. Voor zakelijke gebruikers komt Planner in beeld, maar wie een persoonlijk Microsoft-account heeft, krijgt geen vervanger aangeboden.

Microsoft To Do is een app waarmee je takenlijsten maakt, herinneringen instelt en afvinkt wat je hebt gedaan. De dienst is onder meer beschikbaar op Windows en smartphones en werkt samen met Outlook. Vooral voor mensen die verschillende apparaten gebruiken, is het handig dat hun lijstjes automatisch worden gesynchroniseerd.

Daar komt volgend jaar verandering in. Microsoft heeft aangekondigd dat alle To Do-apps op 30 juni 2027 verdwijnen. Dat geldt niet alleen voor de gratis versie, maar ook voor gebruikers van Microsoft 365 Personal en Family.

Van Wunderlist naar To Do, en nu naar Planner

To Do heeft een voorgeschiedenis. In 2015 nam Microsoft het Duitse bedrijf 6Wunderkinder over, bekend van de populaire takenapp Wunderlist. Twee jaar later introduceerde Microsoft To Do, ontwikkeld door hetzelfde team. De bedoeling was om de vertrouwde functies van Wunderlist te combineren met de mogelijkheden van Microsoft 365. In mei 2020 ging Wunderlist definitief uit de lucht en werden gebruikers naar To Do verwezen.

Nu verdwijnt dus ook die opvolger. Maar Microsoft Planner, die voor zakelijke gebruikers in beeld komt, is niet simpelweg dezelfde app met een andere naam.

Waar To Do vooral draait om persoonlijke lijstjes en dagelijkse klusjes, is Planner oorspronkelijk ontwikkeld voor het organiseren van werk binnen teams. Je kunt er projecten mee opdelen in taken, deadlines instellen, verantwoordelijkheden verdelen en de voortgang bijhouden. To Do is juist handig als je even snel wilt noteren dat je morgen de tandarts moet bellen of nog boodschappen moet halen.

Uitrol Planner

Microsoft wil die twee manieren van werken nu dichter bij elkaar brengen. Voor mensen die To Do via hun werk of opleiding gebruiken, wordt Planner de plek waar ze zowel hun eigen taken als toegewezen werkzaamheden kunnen beheren. In december 2026 begint de uitrol van een aangepaste versie van Mijn taken, die het bijhouden van persoonlijke taken eenvoudiger moet maken.

Toch blijven er verschillen. Zo werken herinneringen en gedeelde lijsten in Planner anders dan in To Do. Ook komen er geen afzonderlijke Planner-apps voor Windows en Mac die de huidige To Do-programma's vervangen. Planner is vooral bedoeld voor gebruik via de browser en Microsoft Teams.

Gebruik je de ToDo-app privé? Dan heb je pech. Planner is namelijk niet beschikbaar voor persoonlijke Microsoft-accounts. Ook een abonnement op Microsoft 365 Personal of Family geeft je geen toegang tot Planner als vervanger van To Do. Je zult dus een andere taken-app moeten kiezen.

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Je bestaande taken verhuizen niet automatisch mee

Misschien wel het belangrijkste detail: Microsoft zet bestaande To Do-taken en -lijsten niet automatisch over naar Planner. Ook niet wanneer je een zakelijk account gebruikt.

Wat kun je nu alvast doen?

Je hoeft je takenlijsten niet meteen handmatig over te typen. Microsoft belooft vóór de einddatum een mogelijkheid om gegevens uit To Do te exporteren. Hoe die export precies werkt en welke informatie je kunt meenemen, wordt later bekendgemaakt.

Wel waarschuwt Microsoft dat exporteren niet hetzelfde is als overzetten. Er is geen garantie dat je het geëxporteerde bestand rechtstreeks in Planner of een andere takenapp kunt importeren.

Gebruik je To Do privé, dan is het verstandig om alvast te bekijken welke lijstjes je wilt bewaren en welke andere app bij je past. Denk bijvoorbeeld aan Google Tasks, Todoist of TickTick. Controleer daarbij vooral of de app werkt op al je apparaten en of functies zoals terugkerende taken, herinneringen en gedeelde lijsten beschikbaar zijn.