Alle Grand Theft Auto 6-cheats: zo ontgrendel je ze

Cheats gebruiken in Grand Theft Auto-games is inmiddels een vast ritueel voor veel spelers geworden. De cheatcodes werken echter iets anders in Grand Theft Auto 6. Hier lees je hoe je de cheats kunt activeren.

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Zo werken cheats in GTA

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Met cheats kun je de spelregels in een game behoorlijk veranderen. Denk aan een flink geldbedrag op je digitale rekening, of een oneindige hoeveelheid ammunitie voor je geweren. In vorige Grand Theft Auto-games kon je de cheats simpelweg invoeren om ze vervolgens te gebruiken, maar in GTA 6 werkt dat net even iets anders.

Zo werken cheats in GTA

Om cheats in Grand Theft Auto 6 te gebruiken, moet je eerst het verhaal uitspelen. Je moet dus alle verhalende missies tot een einde hebben volbracht. Vervolgens kun je in het menu bij 'Progress' een nieuwe sectie voor cheats vinden, waar alle beschikbare cheats in de game staan.

Het is dan echter nog niet mogelijk om de cheats zomaar te gebruiken. Je moet namelijk voor elke cheat eerst aan bepaalde voorwaarden voldoen. In het menu kun je vinden wat die voorwaarde precies inhoudt. Daarnaast moet je de cheatcode zelf invoeren via je in-game smartphone. Open je smartphone door omhoog te drukken op de vierpuntdruktoets, hou L1/LB in en druk vervolgens op R1/RB, en voer vervolgens de cheatcode in.

Let wel op: wanneer je een cheatcode gebruikt kun je de progressie in je game niet meer opslaan. Daarnaast kun je ook geen Trophy's en Achievements meer ontgrendelen. Maar omdat je niet op kunt slaan, kun je als je de game opnieuw opstart weer gewoon verder spelen zonder cheats natuurlijk.

Er zijn in totaal 61 cheats om te ontgrendelen. Hieronder vind je alle GTA 6-cheats en hoe je ze ontgrendelt. Hoewel voor alle cheats bekend is aan welke voorwaarden je moet voldoen, is nog niet van alle cheats de bijbehorende knoppencombinatie bekend. We zullen dit artikel dan ook aanvullen met nieuwe cheatcodes zodra ze bekend zijn. De richtingen die worden aangegeven moeten met de vierpuntdruktoets worden ingedrukt.

GTA 6 Player-cheats

$250,000: ontvang meteen 250.000 dollar

Voorwaarde: Speel de verhalende campagne uit

Code: Omhoog, rechts, beneden, links, omhoog, links, beneden, rechts

Drunk: maakt Jason en Lucia meteen dronken

Voorwaarde: Geef 2500 dollar aan alcohol uit

Code: NNB

Raise Heat Level: verhoogt het Heat-niveau op de map

Voorwaarde: Schud 25 keer een 3-sterren wanted-level van je af

Code: Links, beneden, rechts, beneden, omhoog, beneden, omhoog

Raise Wanted Level: verhoog je wanted level op de map

Voorwaarde: Schud 50 keer een 3-sterren wanted-leven van je af

Code: Links, beneden, rechts, beneden, omhoog, rechts, omhoog

Unlimited Focus: geeft je een oneindige hoeveelheid focus

Voorwaarde: Speel de verhalende campagne uit

Code: Beneden, omhoog, omhoog, beneden, omhoog, beneden, omhoog, beneden, omhoog, rechts

No Fall Damange: je kunt geen schade oplopen door te vallen

Voorwaarde: Overleef 20 keer een vrije val van 40 voet

Code: NNB

Parachute: voeg een parachute toe aan je loadout

Voorwaarde: Doe 50 skydives of base jumps vanaf 300 voet of hoger

Code: NNB

Body Armor: voeg body armor toe aan je loadout

Voorwaarde: Voltooi 100 workouts

Code: Beneden, omhoog, links, omhoog, omhoog, omhoog, omhoog, omhoog, beneden, beneden

Repiar Vehicle: repareert je huidige voertuig volledig

Voorwaarde: Word eerste in 10 races in Gellhorn Raceway, Thrilbilly Mud Club en Boone Speedway

Code: NNB

Unlimited Nitrous: Je nitrous en benzine raakt nooit op

Voorwaarde: Doe 50 stuntsprongen

Code: NNB

GTA 6 Combat-cheats

Max Ammo: geeft je de maximale hoeveelheid ammunitie

Voorwaarde: Win 25 bronzen medailles (of hoger) op schietbanen

Code: Beneden, omhoog, rechts, beneden, links, links, omhoog, omhoog, beneden, links

Infinite ammo: geeft je oneindige hoeveelheid ammunitie

Voorwaarde: Win 25 zilveren medailles (of hoger) op schietbanen

Code: Beneden, omhoog, rechts, beneden, links, links, omhoog, beneden, beneden, beneden

No Reload: je hoeft wapens nooit te herladen en hebt oneindige ammunitie

Voorwaarde: Win 25 gouden medailles op schietbanen

Code: Beneden, omhoog, rechts, beneden, links, links, omhoog, beneden, beneden, omhoog

All Explosive Weapons: Je krijgt alle explosieve wapens in je loadout

Voorwaarde: Gooi honderd granaten

Code: NNB

Incendiary Ammo – Alle ammunitie geeft brandgevaar

Voorwaarde: Verbrand 100 vijanden met vuurschade

Code: NNB

Exploding Bottles - Alle flessen exploderen wanneer ze schade doen

Voorwaarde: Gooi 100 molotovs

Code: NNB

Explosive Shotgun: Je ontvangt een Mason & Keen Shortstraw-shotgun in je loadout die explosieve kogels afvuurt

Voorwaarde: Raak 100 vijanden met explosieve schade

Code: NNB

Hauners H-AT: Voegt een Haunters H-AT toe aan je loadout

Voorwaarde: Blaas 100 voertuigen op

Code: NNB

Attack Force: Kogels en melee-aanvallen laten vijanden vliegen

Voorwaarde: Speel de verhalende campagne uit

Code: Beneden, omhoog, links, links, rechts, beneden, beneden, omhoog, beneden

Exploding Balls: Sportballen exploderen wanneer ze iemand raken

Voorwaarde: Raak 20 vijanden met explosieve schade

Code: Beneden, omhoog, links, links, rechts, beneden, beneden, omhoog, rechts

Vehicle Force: Door mensen met voertuigen te raken worden ze gelanceerd

Voorwaarde: Dood 25 vijanden (of onschuldige voorbijgangers) met een voertuig

Code: Beneden, omhoog, links, links, rechts, beneden, links, omhoog, beneden

GTA 6 voertuigencheats

Interstate Ambulance: Roep een Interstate Ambulance op

Voorwaarde: Ontdek de Interstate Ambulance in het Progress-menu

Code: NNB

Airboat 09: Roep een Airboat 09 op

Voorwaarde: Overleef 5 survival-challenges

Code: NNB

Bravado Banshee: Roep een Bravado Banshee op

Voorwaarde: Voltooi alle combat-challenges

Code: NNB

Tuff BMX: Roep een Tuff BMX op

Voorwaarde: Voltooi 5 fitnessuitdagingen

Code: NNB

Maibatsu Boomazoom: Roep een Maibatsu Boomazoom op

Voorwaarde: Voltooi 5 shopping-challenges

Code: Links, omhoog, rechts, beneden, links, links, omhoog, links

Nagasaki Carbon RS: Roep een Nagasaki Carbon RS op

Voorwaarde: Voltooi alle verkenningsuitdagingen

Code: NNB

’65 Vapid Dominator: Roep een ’65 Vapid Dominator op

Voorwaarde: Voltooi alle fitnessuitdagingen

Code: NNB

Progen Emerus: Roep een Progen Emerus op

Voorwaarde: Voltooi alle voertuigenuitdagingen

Code: NNB

Inflatable Flamingo: Roep een opblaasbare flamingo op

Voorwaarde: Vernietig 50 'cocaine flamingo's'

Code: NNB

MTL Pumper: Roep een MTL Pumper op

Voorwaarde: Ontdek de MTL Pumper in het Progress-menu

Code: Links, omhoog, rechts, beneden, links, rechts, rechts, omhoog

Vapid Stanier G2 Taxi: Roep een Vapid Stanier G2 Taxi op

Voorwaarde: Voltooi 5 sportuitdagingen

Code: NNB

Hauners P-996 Lazer: Roep een Hauners P-996 Lazer op

Voorwaarde: Voltooi alle uitdagingen

Code: NNB

HVY Bulldozer: Roep een HVY Bulldozer op

Voorwaarde: Ontdek de HVY Bulldozer in het Progress-menu

Code: Links, omhoog, rechts, beneden, links, rechts, rechts, beneden

Lapwing Mallard: Roep een Lapwing Mallard op

Voorwaarde: Voltooi 5 voertuiguitdagingen

Code: NNB

Brimstone Golfer: Roep een Brimstone Golfer op

Voorwaarde: Voltooi alle sportuitdagingen

Code: NNB

Hauners Rhino Tank: Roep een Hauners Rhino Tank op

Voorwaarde: Voltooi alle survival-challenges

Code: NNB

Maibatsu Sanchez: Roep een Maibatsu Sanchez op

Voorwaarde: Voltooi 5 criminele uitdagingen

Code: NNB

Nagasaki Sea Sparrow: Roep een Nagasaki Sea Sparrow op

Voorwaarde: Voltooi 5 verkenningsuitdagingen

Code: NNB

Speeder 700 GT: Roep een Speeder 700 GT op

Voorwaarde: Voltooi 5 combat-challenges

Code: NNB

Truffade Thrax: Roep een Truffade Thrax op

Voorwaarde: Voltooi alle winkeluitdagingen

Code: NNB

Western Zombie Bobber: Roep een Western Zombie Bobber op

Voorwaarde: Voltooi alle criminele uitdagingen

Code: NNB

GTA 6 omgevingscheats

Move Time Forward: ga een in-game dag vooruit in de tijd

Voorwaarde: Vind 10 verzamelbare horloges

Code: NNB

Pause Time of Day: Pauzeert de tijd van de in-game dag

Voorwaarde: Vind 20 verzamelbare horloges

Code: NNB

Cycle Weather: Verander het weer

Voorwaarde: Speel de verhalende campagne uit

Code: Beneden, rechts, omhoog, beneden, rechts, omhoog, rechts

GTA 6 schermfiltercheats

Golden Hour: Schakel een gouden filter in

Voorwaarde: Spendeer in totaal 4 uur aan handjes vasthouden

Code: NNB

Powdered Sugar: De spelwereld schittert

Voorwaarde: Scan alle ruimtebrokstukken met WAiNK

Code: NNB

Pinhole: Schakel een pinhole-camerafilter in

Voorwaarde: Behaal 25 gang-operations met je partner

Code: NNB

Neon Jungle: Schakel neon-highlights in

Voorwaarde: Ontdekt alle 16 Girlypop-voertuigen

Code: NNB

Yesteryear: Schakel een zwart-witte CRT-filter in

Voorwaarde: Ontdek de Ridgeway

Code: NNB

Cataclysm: Vul de wereld met rook

Voorwaarde: Ontdek Martha's Vamos in het Progress-menu

Code: Beneden, beneden, omhoog, rechts, rechts, omhoog, links, links, rechts, rechts

Videotape: Schakel een videobandfilter in

Voorwaarde: Behaal 50 activiteiten met je partner

Code: NNB

Dark Mirror: Draait de spelwereld op zijn kop en maakt het zwart

Voorwaarde: Verdien 500.000 dollar door voertuigen te verkopen

Code: NNB

Migraine: Schakel in wazige filter in

Voorwaarde: Overleef 6 minuten met een Wanted-level van 6 sterren

Code: NNB

Dollhouse: Schakel een levendige filter in met een nauwe aspect ratio

Voorwaarde: Spendeer 8 uur met je partner

Code: Beneden, beneden, omhoog, rechts, rechts, omhoog, links, links, beneden, rechts

Bubblegum: Maakt de spelwereld paars en geel met glitters

Voorwaarde: Vind alle 24 verzamelbare kaarten voor de Vice City Flamingos

Code: NNB

Fast Forward: Past motion blur toe en versnel de beweging van wolken

Voorwaarde: Voltooi 50 meditaties

Code: NNB

Fisheye: Gebruik een fisheye-filter

Voorwaarde: Vang 100 vissen

Code: NNB

Faded Glory: Gebruik een filter van een kleuren-CRTV

Voorwaarde: Beroof 50 winkels met je partner

Code: Beneden, beneden, omhoog, rechts, rechts, omhoog, links, links, links, rechts

Pixel Art: Gebruik een pixelige filter

Voorwaarde: Verdien 250.000 dollar door verzamelbare items te verkopen

Code: NNB

Hellscape: Geeft de wereld een rode en oranje kleur

Voorwaarde: Steel 100 politievoertuitgen

Code: NNB

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