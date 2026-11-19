Met cheats kun je de spelregels in een game behoorlijk veranderen. Denk aan een flink geldbedrag op je digitale rekening, of een oneindige hoeveelheid ammunitie voor je geweren. In vorige Grand Theft Auto-games kon je de cheats simpelweg invoeren om ze vervolgens te gebruiken, maar in GTA 6 werkt dat net even iets anders.
Zo werken cheats in GTA
Om cheats in Grand Theft Auto 6 te gebruiken, moet je eerst het verhaal uitspelen. Je moet dus alle verhalende missies tot een einde hebben volbracht. Vervolgens kun je in het menu bij 'Progress' een nieuwe sectie voor cheats vinden, waar alle beschikbare cheats in de game staan.
Het is dan echter nog niet mogelijk om de cheats zomaar te gebruiken. Je moet namelijk voor elke cheat eerst aan bepaalde voorwaarden voldoen. In het menu kun je vinden wat die voorwaarde precies inhoudt. Daarnaast moet je de cheatcode zelf invoeren via je in-game smartphone. Open je smartphone door omhoog te drukken op de vierpuntdruktoets, hou L1/LB in en druk vervolgens op R1/RB, en voer vervolgens de cheatcode in.
Let wel op: wanneer je een cheatcode gebruikt kun je de progressie in je game niet meer opslaan. Daarnaast kun je ook geen Trophy's en Achievements meer ontgrendelen. Maar omdat je niet op kunt slaan, kun je als je de game opnieuw opstart weer gewoon verder spelen zonder cheats natuurlijk.
Er zijn in totaal 61 cheats om te ontgrendelen. Hieronder vind je alle GTA 6-cheats en hoe je ze ontgrendelt. Hoewel voor alle cheats bekend is aan welke voorwaarden je moet voldoen, is nog niet van alle cheats de bijbehorende knoppencombinatie bekend. We zullen dit artikel dan ook aanvullen met nieuwe cheatcodes zodra ze bekend zijn. De richtingen die worden aangegeven moeten met de vierpuntdruktoets worden ingedrukt.
GTA 6 Player-cheats
$250,000: ontvang meteen 250.000 dollar
Voorwaarde: Speel de verhalende campagne uit
Code: Omhoog, rechts, beneden, links, omhoog, links, beneden, rechts
Drunk: maakt Jason en Lucia meteen dronken
Voorwaarde: Geef 2500 dollar aan alcohol uit
Code: NNB
Raise Heat Level: verhoogt het Heat-niveau op de map
Voorwaarde: Schud 25 keer een 3-sterren wanted-level van je af
Code: Links, beneden, rechts, beneden, omhoog, beneden, omhoog
Raise Wanted Level: verhoog je wanted level op de map
Voorwaarde: Schud 50 keer een 3-sterren wanted-leven van je af
Code: Links, beneden, rechts, beneden, omhoog, rechts, omhoog
Unlimited Focus: geeft je een oneindige hoeveelheid focus
Voorwaarde: Speel de verhalende campagne uit
Code: Beneden, omhoog, omhoog, beneden, omhoog, beneden, omhoog, beneden, omhoog, rechts
No Fall Damange: je kunt geen schade oplopen door te vallen
Voorwaarde: Overleef 20 keer een vrije val van 40 voet
Code: NNB
Parachute: voeg een parachute toe aan je loadout
Voorwaarde: Doe 50 skydives of base jumps vanaf 300 voet of hoger
Code: NNB
Body Armor: voeg body armor toe aan je loadout
Voorwaarde: Voltooi 100 workouts
Code: Beneden, omhoog, links, omhoog, omhoog, omhoog, omhoog, omhoog, beneden, beneden
Repiar Vehicle: repareert je huidige voertuig volledig
Voorwaarde: Word eerste in 10 races in Gellhorn Raceway, Thrilbilly Mud Club en Boone Speedway
Code: NNB
Unlimited Nitrous: Je nitrous en benzine raakt nooit op
Voorwaarde: Doe 50 stuntsprongen
Code: NNB
GTA 6 Combat-cheats
Max Ammo: geeft je de maximale hoeveelheid ammunitie
Voorwaarde: Win 25 bronzen medailles (of hoger) op schietbanen
Code: Beneden, omhoog, rechts, beneden, links, links, omhoog, omhoog, beneden, links
Infinite ammo: geeft je oneindige hoeveelheid ammunitie
Voorwaarde: Win 25 zilveren medailles (of hoger) op schietbanen
Code: Beneden, omhoog, rechts, beneden, links, links, omhoog, beneden, beneden, beneden
No Reload: je hoeft wapens nooit te herladen en hebt oneindige ammunitie
Voorwaarde: Win 25 gouden medailles op schietbanen
Code: Beneden, omhoog, rechts, beneden, links, links, omhoog, beneden, beneden, omhoog
All Explosive Weapons: Je krijgt alle explosieve wapens in je loadout
Voorwaarde: Gooi honderd granaten
Code: NNB
Incendiary Ammo – Alle ammunitie geeft brandgevaar
Voorwaarde: Verbrand 100 vijanden met vuurschade
Code: NNB
Exploding Bottles - Alle flessen exploderen wanneer ze schade doen
Voorwaarde: Gooi 100 molotovs
Code: NNB
Explosive Shotgun: Je ontvangt een Mason & Keen Shortstraw-shotgun in je loadout die explosieve kogels afvuurt
Voorwaarde: Raak 100 vijanden met explosieve schade
Code: NNB
Hauners H-AT: Voegt een Haunters H-AT toe aan je loadout
Voorwaarde: Blaas 100 voertuigen op
Code: NNB
Attack Force: Kogels en melee-aanvallen laten vijanden vliegen
Voorwaarde: Speel de verhalende campagne uit
Code: Beneden, omhoog, links, links, rechts, beneden, beneden, omhoog, beneden
Exploding Balls: Sportballen exploderen wanneer ze iemand raken
Voorwaarde: Raak 20 vijanden met explosieve schade
Code: Beneden, omhoog, links, links, rechts, beneden, beneden, omhoog, rechts
Vehicle Force: Door mensen met voertuigen te raken worden ze gelanceerd
Voorwaarde: Dood 25 vijanden (of onschuldige voorbijgangers) met een voertuig
Code: Beneden, omhoog, links, links, rechts, beneden, links, omhoog, beneden
GTA 6 voertuigencheats
Interstate Ambulance: Roep een Interstate Ambulance op
Voorwaarde: Ontdek de Interstate Ambulance in het Progress-menu
Code: NNB
Airboat 09: Roep een Airboat 09 op
Voorwaarde: Overleef 5 survival-challenges
Code: NNB
Bravado Banshee: Roep een Bravado Banshee op
Voorwaarde: Voltooi alle combat-challenges
Code: NNB
Tuff BMX: Roep een Tuff BMX op
Voorwaarde: Voltooi 5 fitnessuitdagingen
Code: NNB
Maibatsu Boomazoom: Roep een Maibatsu Boomazoom op
Voorwaarde: Voltooi 5 shopping-challenges
Code: Links, omhoog, rechts, beneden, links, links, omhoog, links
Nagasaki Carbon RS: Roep een Nagasaki Carbon RS op
Voorwaarde: Voltooi alle verkenningsuitdagingen
Code: NNB
’65 Vapid Dominator: Roep een ’65 Vapid Dominator op
Voorwaarde: Voltooi alle fitnessuitdagingen
Code: NNB
Progen Emerus: Roep een Progen Emerus op
Voorwaarde: Voltooi alle voertuigenuitdagingen
Code: NNB
Inflatable Flamingo: Roep een opblaasbare flamingo op
Voorwaarde: Vernietig 50 'cocaine flamingo's'
Code: NNB
MTL Pumper: Roep een MTL Pumper op
Voorwaarde: Ontdek de MTL Pumper in het Progress-menu
Code: Links, omhoog, rechts, beneden, links, rechts, rechts, omhoog
Vapid Stanier G2 Taxi: Roep een Vapid Stanier G2 Taxi op
Voorwaarde: Voltooi 5 sportuitdagingen
Code: NNB
Hauners P-996 Lazer: Roep een Hauners P-996 Lazer op
Voorwaarde: Voltooi alle uitdagingen
Code: NNB
HVY Bulldozer: Roep een HVY Bulldozer op
Voorwaarde: Ontdek de HVY Bulldozer in het Progress-menu
Code: Links, omhoog, rechts, beneden, links, rechts, rechts, beneden
Lapwing Mallard: Roep een Lapwing Mallard op
Voorwaarde: Voltooi 5 voertuiguitdagingen
Code: NNB
Brimstone Golfer: Roep een Brimstone Golfer op
Voorwaarde: Voltooi alle sportuitdagingen
Code: NNB
Hauners Rhino Tank: Roep een Hauners Rhino Tank op
Voorwaarde: Voltooi alle survival-challenges
Code: NNB
Maibatsu Sanchez: Roep een Maibatsu Sanchez op
Voorwaarde: Voltooi 5 criminele uitdagingen
Code: NNB
Nagasaki Sea Sparrow: Roep een Nagasaki Sea Sparrow op
Voorwaarde: Voltooi 5 verkenningsuitdagingen
Code: NNB
Speeder 700 GT: Roep een Speeder 700 GT op
Voorwaarde: Voltooi 5 combat-challenges
Code: NNB
Truffade Thrax: Roep een Truffade Thrax op
Voorwaarde: Voltooi alle winkeluitdagingen
Code: NNB
Western Zombie Bobber: Roep een Western Zombie Bobber op
Voorwaarde: Voltooi alle criminele uitdagingen
Code: NNB
GTA 6 omgevingscheats
Move Time Forward: ga een in-game dag vooruit in de tijd
Voorwaarde: Vind 10 verzamelbare horloges
Code: NNB
Pause Time of Day: Pauzeert de tijd van de in-game dag
Voorwaarde: Vind 20 verzamelbare horloges
Code: NNB
Cycle Weather: Verander het weer
Voorwaarde: Speel de verhalende campagne uit
Code: Beneden, rechts, omhoog, beneden, rechts, omhoog, rechts
GTA 6 schermfiltercheats
Golden Hour: Schakel een gouden filter in
Voorwaarde: Spendeer in totaal 4 uur aan handjes vasthouden
Code: NNB
Powdered Sugar: De spelwereld schittert
Voorwaarde: Scan alle ruimtebrokstukken met WAiNK
Code: NNB
Pinhole: Schakel een pinhole-camerafilter in
Voorwaarde: Behaal 25 gang-operations met je partner
Code: NNB
Neon Jungle: Schakel neon-highlights in
Voorwaarde: Ontdekt alle 16 Girlypop-voertuigen
Code: NNB
Yesteryear: Schakel een zwart-witte CRT-filter in
Voorwaarde: Ontdek de Ridgeway
Code: NNB
Cataclysm: Vul de wereld met rook
Voorwaarde: Ontdek Martha's Vamos in het Progress-menu
Code: Beneden, beneden, omhoog, rechts, rechts, omhoog, links, links, rechts, rechts
Videotape: Schakel een videobandfilter in
Voorwaarde: Behaal 50 activiteiten met je partner
Code: NNB
Dark Mirror: Draait de spelwereld op zijn kop en maakt het zwart
Voorwaarde: Verdien 500.000 dollar door voertuigen te verkopen
Code: NNB
Migraine: Schakel in wazige filter in
Voorwaarde: Overleef 6 minuten met een Wanted-level van 6 sterren
Code: NNB
Dollhouse: Schakel een levendige filter in met een nauwe aspect ratio
Voorwaarde: Spendeer 8 uur met je partner
Code: Beneden, beneden, omhoog, rechts, rechts, omhoog, links, links, beneden, rechts
Bubblegum: Maakt de spelwereld paars en geel met glitters
Voorwaarde: Vind alle 24 verzamelbare kaarten voor de Vice City Flamingos
Code: NNB
Fast Forward: Past motion blur toe en versnel de beweging van wolken
Voorwaarde: Voltooi 50 meditaties
Code: NNB
Fisheye: Gebruik een fisheye-filter
Voorwaarde: Vang 100 vissen
Code: NNB
Faded Glory: Gebruik een filter van een kleuren-CRTV
Voorwaarde: Beroof 50 winkels met je partner
Code: Beneden, beneden, omhoog, rechts, rechts, omhoog, links, links, links, rechts
Pixel Art: Gebruik een pixelige filter
Voorwaarde: Verdien 250.000 dollar door verzamelbare items te verkopen
Code: NNB
Hellscape: Geeft de wereld een rode en oranje kleur
Voorwaarde: Steel 100 politievoertuitgen
Code: NNB
Grand Theft Auto 6 op PlayStation 5
Rockstar Rockstar Grand Theft Auto VI (GTA 6) - PS5 - Code in a box
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