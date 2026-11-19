123456, welkom en qwerty: we blijven in Nederland opvallend simpele wachtwoorden gebruiken. Dat blijkt uit onderzoek van wachtwoordmanager NordPass. Ook onze favoriete artiesten, sporters en games leveren volop inspiratie voor wachtwoorden, maar of dat nou zo verstandig is?

Voor de achtste keer onderzocht NordPass welke wachtwoorden het vaakst voorkomen in gelekte gegevens. Samen met NordLayer Intelligence en onafhankelijke beveiligingsonderzoekers analyseerde het bedrijf gegevens uit openbare datalekken en databases op het darkweb. Het ging om wachtwoorden uit 44 landen die tussen september 2025 en september 2026 zijn buitgemaakt.

In de Nederlandse ranglijst van zakelijke wachtwoorden staat 123456 bovenaan, gevolgd door welkom en qwerty. Wereldwijd voert 123456 voor de zevende keer in acht jaar de algemene lijst aan. Veel verrassingen levert het onderzoek dus niet op. Ondanks alle waarschuwingen blijven we kiezen voor combinaties die wel heel makkelijk te raden zijn. En doordat zulke wachtwoorden steeds opnieuw opduiken in datalekken, staan ze ook in de woordenlijsten waarmee cybercriminelen accounts proberen te kraken.

Hoe voorspelbaar die keuzes zijn, blijkt uit de tijd die het volgens NordPass kost om ze te kraken. Bij 123456, welkom en qwerty is dat minder dan één seconde. Zelfs Welkom01, dat dankzij een hoofdletter en cijfers wat ingewikkelder oogt, houdt het volgens de onderzoekers maar drie minuten vol.

Van Metallica tot Minecraft: onze interesses verraden ons

Voor de editie van 2026 keek NordPass ook naar de invloed van popcultuur. Want wie geen zin heeft in een ingewikkelde reeks letters, cijfers en tekens, grijpt al snel naar iets vertrouwds. Een favoriete band bijvoorbeeld, een game of een bekende sporter.

Dat levert een bonte verzameling wachtwoorden op. metallica, Slayer007 en Pantera1234 voor de muziekliefhebbers, Bleach15 en sasuke20 voor animefans en minecraft voor gamers. Ook internettrends zijn vertegenwoordigd, met skibiditoilet, squidgamethebest en tiktok2002. En hoewel de coronapandemie alweer een paar jaar achter ons ligt, blijken Covid@19 en Covid19sucks nog altijd niet verdwenen.

Persoonlijk betekent niet automatisch veilig

Een wachtwoord met de naam van je favoriete band en een paar cijfers erachter voelt misschien een stuk slimmer dan 123456. Maar veel veiliger hoeft het niet te zijn. Cybercriminelen gebruiken programma's die razendsnel enorme lijsten met bekende woorden, namen en veelgebruikte combinaties uitproberen.

Daarvoor hoeven ze echt niet te weten dat jij fan bent van Metallica of graag Minecraft speelt. Zulke namen staan allang in de woordenlijsten die bij wachtwoordaanvallen worden gebruikt. En een geboortejaar, hoofdletter of uitroepteken toevoegen maakt een voorspelbaar wachtwoord niet ineens sterk.

Misschien heb je ook nog ergens een wachtwoord in gebruik dat je als tiener hebt bedacht. Met de naam van je toenmalige favoriete band, een oude bijnaam of een jaartal dat ooit belangrijk voor je was. Herkenbaar, maar niet per se verstandig. Zeker niet als je datzelfde wachtwoord inmiddels voor meerdere accounts gebruikt.

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Een goed wachtwoord hoef je niet zelf te bedenken

Gelukkig hoef je niet voor ieder account zelf een ingewikkelde combinatie te verzinnen. Een wachtwoordmanager kan dat voor je doen én de wachtwoorden onthouden. NordPass adviseert om minimaal vijftien tekens te gebruiken, liefst willekeurig gekozen.

Gebruik bovendien voor ieder account een ander wachtwoord. Want als criminelen er eentje buitmaken, kunnen ze daarmee ook proberen in te loggen bij andere diensten. Met tweestapsverificatie maak je het ze nog wat lastiger.