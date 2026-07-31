Er zijn tot en met 30 juni van dit jaar wereldwijd 95,3 miljoen exemplaren van de PlayStation 5 verscheept. Sony verwacht de komende tijd nog geen problemen met het leveren van genoeg consoles, ondanks de tekorten aan RAM-geheugen en de komst van Grand Theft Auto 6.

Het afgelopen kwartaal zijn er 1,6 miljoen exemplaren van de PS5 verscheept. Dat is een daling van 0,9 miljoen exemplaren ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar. Ook heeft Sony laten weten dat er 125 miljoen maandelijkse actieve PlayStation Network-gebruikers zijn - een stijging van twee miljoen mensen.

Voorlopig geen PS5-tekorten

Misschien nog wel interessanter dan de bovenstaande cijfers is dat Sony meldt dat het voor de komende tijd genoeg geheugenchips heeft aangeschaft (via Reuters). Er zijn forse tekorten aan RAM-geheugen door de populariteit van AI, maar Sony claimt dat er de rest van het jaar geen tekorten aan PS5-consoles zullen zijn.

"Wat betreft de impact die de geheugenmarkt op PlayStation 5-hardware heeft, hebben we de nodige kwantiteit aan geheugen ingekocht om aan onze verwachte verkoopaantallen voor fiscaal jaar 2026 te voldoen. We veranderen onze verwachtingen voor hardwarewinsten in dit fiscale jaar ten opzichte van het vorige fiscale jaar dan ook niet."

Op 19 november van dit jaar verschijnt Grand Theft Auto 6, naar verwachting de grootste gamerelease in jaren. Er zullen rond die tijd waarschijnlijk dus veel PlayStation 5-consoles verkocht worden. Het is dan ook goed om te weten dat Sony genoeg geheugen in voorraad heeft om die te kunnen produceren.

Verdeling verkoop fysieke en digitale games

Een andere interessante statistiek die Sony heeft onthuld, is de huidige verdeling van fysieke en digitale gamesverkoop. Wat volledige games betreft voor zowel PlayStation 5 als PlayStation 4, wordt 82 procent digitaal verkocht en 18 procent fysiek. In het eerste kwartaal van dit jaar was de verdeling nog 83 versus 17 procent, maar dat is een zeer klein verschil.