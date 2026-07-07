Nintendo brengt aankomend najaar een Switch 2-model uit in Europa waarbij de accu makkelijk vervangbaar is voor consumenten.

Afgelopen juni liet Nintendo al weten dat het de Switch 2 - en diverse accessoires - ging vervangen voor exemplaren met vervangbare accu's. Nu heeft het bedrijf meer details gegeven hierover, waaronder de mededeling dat de huidige Switch 2 uitgefaseerd wordt in Europa en aankomend najaar door het nieuwe model vervangen zal worden.

Ook controllers worden vervangen

Naast de Switch 2 zelf worden dus ook diverse accessoires vervangen. Zo zullen aankomende winter al nieuwe versies van de Joy-Con-controllers uitkomen met makkelijk vervangbare accu's, en aankomende zomer al Joy-Cons voor de eerste Switch. Aankomende winter komt ook een nieuwe Switch 2 Pro-controller uit met vervangbare accu, en begin 2027 komen er nieuwe versies van de Nintendo 64- en GameCube-controller uit voor Nintendo Switch.

De nieuwe Switch 2 en verschillende nieuwe controllers zijn een tikkeltje zwaarder dan de oude versies, terwijl de accu's iets minder capaciteiten hebben - met uitzondering van de nieuwe GameCube-controller, die een iets grotere accu heeft.

Europese regelgeving

Nintendo past zijn console en accessoires specifiek in Europa aan vanwege nieuwe Europese regelgeving die stelt dat accu's in producten voor consumenten makkelijk vervangbaar moeten zijn, zodat een apparaat met een kapotte accu niet zomaar onbruikbaar wordt. Deze regulering werd in 2023 doorgevoerd en gaat vanaf 18 februari 2027 van start.

Eerste Switch gaat uit de verkoop

Tot slot heeft Nintendo aangekondigd dat de eerste Nintendo Switch vanaf februari 2027 niet meer verkocht wordt in Europa. Het gaat daarbij om de reguliere versie, de Lite-versie en de oled-versie. Hoewel het mogelijk is dat de console dan nog even in winkels verkocht wordt, gaat Nintendo in ieder geval geen nieuwe exemplaren produceren voor de regio.

Waarschijnlijk kiest Nintendo hier voor omdat het niet de accu van de bijna tien jaar oude console wil vervangen en nu nog een nieuw model wil uitbrengen. In plaats van die moeite doen gaat de Switch dus uit de verkoop. De eerste Switch kwam in 2017 uit en blijft nog wel te koop in andere werelddelen.

Nintendo vervang ook niet de accu van de eerste Nintendo Switch Pro-controller. Ook de accu's van de NES-, SNES- en Mega Drive-controllers voor de Switch worden niet vervangen. Deze controllers zullen vanaf februari dan ook niet meer in de Nintendo Store verkrijgbaar zijn.

Positief voor consumenten