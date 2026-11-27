De doorgaans goed geïnformeerde Chinese techlekker Fixed Focus Digital beweert op het socialmediaplatform Weibo keramische onderdelen van de toekomstige iPhone in handen te hebben gehad. Om welke onderdelen het precies gaat, is niet duidelijk. Het zou kunnen gaan om een keramische achterzijde, maar ook om een groter deel van de behuizing of juist een kleiner onderdeel.
Volgens de bron zal de productiecapaciteit bijzonder laag liggen. Dat voedt de speculatie dat Apple een exclusief jubileummodel in beperkte oplage wil uitbrengen.
Waarom keramiek?
Keramiek heeft een aantal interessante eigenschappen voor gebruik in smartphones. Het materiaal is bijzonder hard, zeer krasbestendig en heeft een luxe uitstraling. Daar staat tegenover dat keramiek lastig te verwerken is, relatief zwaar kan zijn en bij een harde val kan breken. Het productieproces maakt het bovendien een kostbaar alternatief voor glas of aluminium.
Apple heeft niettemin de nodige ervaring met keramiek. Het bedrijf gebruikt het materiaal al langer voor bepaalde uitvoeringen van de Apple Watch. Daarnaast zijn iPhones voorzien van Ceramic Shield. Dat is overigens geen volwaardig keramisch materiaal, maar glas waarin minuscule keramische kristallen zijn verwerkt om het beter bestand te maken tegen beschadigingen.
Twintig jaar iPhone
In januari 2007 presenteerde Steve Jobs de allereerste iPhone. Voor het tienjarig jubileum bracht Apple in 2017 de iPhone X uit, een toestel dat met zijn vrijwel randloze oledscherm en Face ID een nieuwe ontwerpkoers inzette. Het is dan ook niet ondenkbaar dat Apple in 2027 opnieuw iets bijzonders in petto heeft.
Voorlopig bevindt het vermeende keramische jubileummodel zich nog in de technische testfase. Of het daadwerkelijk in productie gaat, is onzeker. Apple heeft zelfs de naam iPhone 20 nog niet officieel bevestigd. De nieuwe generatie iPhones wordt in het najaar van 2027 verwacht.