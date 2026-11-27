In 2027 bestaat de iPhone twintig jaar en Apple lijkt die mijlpaal niet onopgemerkt voorbij te willen laten gaan. Volgens een nieuw gerucht werkt het bedrijf aan een speciale uitvoering van de iPhone 20 Pro waarin keramiek wordt verwerkt. De smartphone zou slechts in beperkte oplage verschijnen.

De doorgaans goed geïnformeerde Chinese techlekker Fixed Focus Digital beweert op het socialmediaplatform Weibo keramische onderdelen van de toekomstige iPhone in handen te hebben gehad. Om welke onderdelen het precies gaat, is niet duidelijk. Het zou kunnen gaan om een keramische achterzijde, maar ook om een groter deel van de behuizing of juist een kleiner onderdeel.

Volgens de bron zal de productiecapaciteit bijzonder laag liggen. Dat voedt de speculatie dat Apple een exclusief jubileummodel in beperkte oplage wil uitbrengen.

Waarom keramiek?

Keramiek heeft een aantal interessante eigenschappen voor gebruik in smartphones. Het materiaal is bijzonder hard, zeer krasbestendig en heeft een luxe uitstraling. Daar staat tegenover dat keramiek lastig te verwerken is, relatief zwaar kan zijn en bij een harde val kan breken. Het productieproces maakt het bovendien een kostbaar alternatief voor glas of aluminium.

Foto: Apple De Apple Watch is verkrijgbaar met een behuizing van keramiek.

Apple heeft niettemin de nodige ervaring met keramiek. Het bedrijf gebruikt het materiaal al langer voor bepaalde uitvoeringen van de Apple Watch. Daarnaast zijn iPhones voorzien van Ceramic Shield. Dat is overigens geen volwaardig keramisch materiaal, maar glas waarin minuscule keramische kristallen zijn verwerkt om het beter bestand te maken tegen beschadigingen.

Twintig jaar iPhone

In januari 2007 presenteerde Steve Jobs de allereerste iPhone. Voor het tienjarig jubileum bracht Apple in 2017 de iPhone X uit, een toestel dat met zijn vrijwel randloze oledscherm en Face ID een nieuwe ontwerpkoers inzette. Het is dan ook niet ondenkbaar dat Apple in 2027 opnieuw iets bijzonders in petto heeft.

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