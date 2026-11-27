Er wordt de laatste dagen veel gesproken over het gebrek aan verschillende weersomstandigheden in Grand Theft Auto 6. Een recente patch voor de game zou dit hebben opgelost, maar niet alle spelers lijken daar wat van te merken. Wel zijn er een aantal andere trucjes die de oplossing zouden kunnen zijn.

Grand Theft Auto 6 is vorige week donderdag uitgekomen, en het gaat om de meest succesvolle mediarelease ooit. Een van de aspecten waar ontwikkelaar Rockstar op voorhand over sprak, was de tijd en moeite die de studio heeft gestoken in het creëren van verschillende weersomstandigheden in de game - waaronder stormen.

Veel spelers hebben echter gemeld dat ze maar weinig hebben gemerkt van die variatie in het weer. Het zou bij de meeste spelers continu zonnig zijn, zonder ook maar regenbuien in het verschiet - laat staan stormen of orkanen.

Patch uitgebracht

Rockstar Games gaf toe dat het om een bug ging en bracht deze week een patch uit voor GTA 6. Daarmee zou de weervariatie in het spel worden ontgrendeld. Ook werden diverse andere bugs opgelost, onder andere rondom autosave en crashes. Toch claimen diverse spelers na de patch dat ze nog steeds geen wisselende weersomstandigheden in de game opmerken.

Systeemcache van PS5 legen

Inmiddels gaan er verschillende berichten de ronde over een oplossing. Zo zou het op PlayStation 5 te maken kunnen hebben met de systeemcache. Na het installeren van de update, zouden PS5-eigenaren hun systeem helemaal moeten uitschakelen en in de veilige modus moeten opstarten. Dit kan men doen door de aanknop ingedrukt te houden tot er een piep hoorbaar is.

In de veilige modus staat vervolgens de optie 'Clear System Cache'. Daardoor zou de uitgekomen patch echt goed werken en zouden spelers alsnog wisselende weersomstandigheden in GTA 6 kunnen ervaren.

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Stormen ontgrendelen

Daarnaast zouden spelers een specifieke andere actie moeten doen om orkanen in de game te ontgrendelen. Dit zou echter bewust om een in-game actie gaan. Spelers zouden tweemaal moeten inbreken in een beveiligde bunker, en daar tijdens de eerste storm in de game kunnen schuilen. Vanaf dat moment zouden stormen ook voor kunnen komen in de game. In de onderstaande video legt Martin van ID precies uit hoe deze zijmissie gevonden kan worden.

GTA 6 is nu verkrijgbaar

Grand Theft Auto 6 kwam op donderdag 19 november uit voor PlayStation 5 en Xbox Series-consoles. De game kan digitaal gekocht worden. Ook ligt er een doosje in de winkels met de game, al wordt dat doosje wel alleen geleverd met een downloadcode in plaats van disk.

Het ging mogelijk om de meest langverwachte gamerelease ooit. Het vorige deel kwam in 2013 uit en de vorige game van de geprezen ontwikkelaar Rockstar Games in 2018 - dat was Red Dead Redemption 2.

In de game bezoeken spelers Vice City en omstreken - een virtuele versie van Miami en de staat Florida. Spelers kunnen twee hoofdpersonages besturen: Jason en Lucia, die samen in een romantische relatie verwikkeld zijn.

Geprezen game

Ook op ID zijn we enthousiast over Grand Theft Auto 6, en in de uitgebreide review beloonde Jacco het spel met een 10: "De schaal van Grand Theft Auto 6 is onmiskenbaar groot, maar het zijn vooral de onderliggende systemen die het tot leven brengen. Dit is een revolutie voor het medium videogames."

Ook schreef hij: "Het valt simpelweg niet te ontkennen wat voor revolutie Grand Theft Auto 6 is voor het medium, hoeveel het doet met het concept van de virtuele wereld. Het is een game die eigenlijk geen andere ontwikkelaar had kunnen maken, en voorlopig ook niet zal maken."

Grand Theft Auto 6 op PlayStation 5

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Grand Theft Auto 6 op Xbox Series-consoles