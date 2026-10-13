Volgens een nieuw gerucht komt de pc-versie van Grand Theft Auto 6 een stuk sneller uit dan verwacht: namelijk al in het eerste kwartaal van 2027.

Dat claimt GamesBeat te hebben vernomen. Zij hebben gepraat met vier bronnen uit de industrie die allen zeggen bekend te zijn met de plannen van ontwikkelaar Rockstar. Ze willen echter wel anoniem blijven om hun relatie met het bedrijf niet te beschadigen, dus het is niet bekend wie het zijn.

GamesBeat meldt in ieder geval dat het de bedoeling is dat de pc-versie van de game ergens tussen januari en eind maart 2027 uitkomt. Dat zou betekenen dat de game binnen een ruime vier maanden na de consolerelease uitkomt. GTA 6 komt namelijk op 19 november uit voor PlayStation 5 en Xbox Series-consoles.

Snelle pc-release is zo vreemd niet

Het is voor GTA-fans moeilijk voor te stellen dat de pc-versie van GTA 6 al zo snel uitkomt. De pc-versie van het vorige deel, Grand Theft Auto 5, verscheen immers een jaar en zeven maanden later op pc.

Tegelijkertijd delen games die op spelcomputers verschijnen steeds meer technologie met pc-games - ook niet zo gek, aangezien consoles tegenwoordig qua hardware ook steeds meer van krachtige pc's weghebben. Misschien kan Rockstar daardoor dus sneller een pc-versie van GTA 6 bewerkstelligen.

Het is ook mogelijk dat het bedrijf simpelweg zo snel mogelijk de pc-versie wil uitbrengen om zo een groter publiek aan te spreken. Pc als gameplatform is de laatste jaren immers steeds populairder geworden.

Hoe dan ook is op moment van schrijven de releasedatum van een eventuele pc-versie van Grand Theft Auto 6 niet officieel bevestigd. Voor nu blijft het dus bij een gerucht.

Grand Theft Auto 6 verschijnt zoals gezegd op 19 november voor PlayStation 5 en Xbox Series-consoles. Het vorige deel in de reeks verscheen in 2013, dus fans wachten al lang op dit zesde deel. De game speelt zich af in het fictieve Vice City en omstreken, gebaseerd op Miami en de staat Florida. Daar besturen spelers het koppel Jason en Lucia.

Dreigement over lekken van vroege build

Overigens dreigt Cyberleek - de persoon of groep die eerder al gameplay van GTA 6 lekte en dat nog steeds doet - een volledig speelbare build van een vroege versie van de game online te plaatsen. Volgens Cyberleek zou de build die hij dreigt te lekker het volledige verhaal uit de game bevatten, en is het spel volledig speelbaar tot en met de aftiteling. Dat zou een schokkende gebeurtenis zijn: het zou betekenen dat een vroege versie van de game voor iedereen speelbaar wordt voordat de daadwerkelijke game uitkomt, waardoor ook spoilers rondom het verhaal online zullen verschijnen.