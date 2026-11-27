Bepalen van wie je kind privéberichten mag ontvangen, welke berichten het te zien krijgt en hoelang het op sociale media mag zitten: bij X (voorheen Twitter) kan dat nu ook. Het platform introduceert wereldwijd ouderlijk toezicht voor tieners van 13 tot en met 17 jaar. Maar hoe goed beschermt X kinderen daarmee tegen schadelijke content?

Met de introductie van Parental Controls volgt X het voorbeeld van onder meer Instagram en TikTok, die al langer mogelijkheden voor ouderlijk toezicht bieden. Hoewel X zich niet specifiek op jongeren richt, kunnen kinderen vanaf 13 jaar er wel een account aanmaken.

Voor minderjarigen golden al beperkingen, bijvoorbeeld bij het tonen van expliciete beelden en gepersonaliseerde advertenties. Daar komen nu instellingen bij die ouders zelf kunnen beheren.

Wat kunnen ouders instellen?

Via een speciaal dashboard krijgen ouders verschillende mogelijkheden om het X-gebruik van hun kinderen te beperken:

Schermtijd: bekijken hoeveel tijd je kind de afgelopen zeven dagen op X heeft doorgebracht en een dagelijkse tijdslimiet instellen.

bekijken hoeveel tijd je kind de afgelopen zeven dagen op X heeft doorgebracht en een dagelijkse tijdslimiet instellen. Volgers: bepalen wie het account van je kind mag volgen door nieuwe volgverzoeken eerst goed te keuren.

bepalen wie het account van je kind mag volgen door nieuwe volgverzoeken eerst goed te keuren. Tijdlijn: aanbevelingen beperken tot berichten en video's van accounts die je kind al volgt.

aanbevelingen beperken tot berichten en video's van accounts die je kind al volgt. Inhoud: specifieke woorden filteren en gevoelige beelden blokkeren.

specifieke woorden filteren en gevoelige beelden blokkeren. Privéberichten: bepalen van welke accounts je kind berichten mag ontvangen.

bepalen van welke accounts je kind berichten mag ontvangen. Privacy: beperken wie je kind kan vinden via een telefoonnummer of e-mailadres en voorkomen dat locatiegegevens aan berichten worden toegevoegd.

De schermtijd kun je instellen in stappen van een kwartier. Is de ingestelde tijd verstreken, dan wordt X voor de rest van de dag geblokkeerd, tenzij je als ouder de limiet aanpast.

Beschermt X je kind ook tegen schadelijke berichten?

Het ouderlijk toezicht kent ook zijn beperkingen. Hoewel ouders gevoelige beelden kunnen blokkeren en bepaalde woorden kunnen filteren, biedt X voor zover bekend geen apart filter tegen bijvoorbeeld racisme, discriminatie, haatdragende berichten of desinformatie. Ook accounts die een kind al volgt, kunnen dergelijke berichten verspreiden.

X heeft wel een algemeen beleid tegen haatdragend gedrag, maar kiest er in sommige gevallen voor om berichten minder zichtbaar te maken in plaats van ze te verwijderen.

Bovendien staat of valt de bescherming tegen gevoelige beelden met de mate waarin die beelden correct worden herkend en gelabeld. Uit een onderzoek van het Center for Countering Digital Hate bleek in oktober dat twee testaccounts van fictieve dertienjarigen in België en Zweden ondanks de bestaande beschermingsmaatregelen seksueel expliciete content te zien kregen.

Dat onderzoek vond plaats voordat X het ouderlijk toezicht introduceerde. Hoe effectief de nieuwe maatregelen in de praktijk zijn, moet dus nog blijken.

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Meekijken zonder mee te lezen

Ouderlijk toezicht betekent niet dat je onbeperkt kunt meekijken met alles wat je kind op X doet. Je kunt bijvoorbeeld wel zien met welke accounts je kind privégesprekken voert, maar niet wat er in die gesprekken wordt besproken. Ook zoekopdrachten en bekeken berichten blijven buiten beeld.

Bovendien kunnen tieners zelf zien welke instellingen hun ouders hebben aangepast. Ze kunnen die instellingen niet zelfstandig wijzigen, maar wel een verzoek indienen om het toezicht te beëindigen. Het is aan de ouder om dat verzoek goed te keuren of af te wijzen.

Zo activeer je ouderlijk toezicht

Om ouderlijk toezicht in te schakelen, hebben zowel de ouder als het kind een eigen X-account nodig. Via de instellingen voor ouderlijk toezicht maakt de ouder een QR-code of uitnodigingslink aan. Het kind moet vervolgens akkoord gaan met de koppeling.

Een ouder kan maximaal vijf tieneraccounts beheren. Andersom kan een kind maar aan één ouderaccount tegelijk worden gekoppeld. Voor gescheiden ouders die allebei toezicht willen houden, is dat dus een beperking.

Beide gebruikers moeten bovendien hun geboortedatum hebben opgegeven. In sommige gevallen vraagt X om aanvullende leeftijdsverificatie via een selfie of identiteitsbewijs. Wanneer dat precies gebeurt, maakt het platform niet duidelijk.

Toenemende druk vanuit Europa

Dat X juist nu met deze functies komt, is interessant. In september startte de Ierse mediatoezichthouder Coimisiún na Meán een officieel onderzoek naar X. De toezichthouder maakt zich onder meer zorgen over de toegang van minderjarigen tot pornografische en gewelddadige beelden, de betrouwbaarheid van leeftijdscontroles en de mogelijkheden voor ouderlijk toezicht.

Ook in Nederland en de rest van Europa wordt gewerkt aan strengere regels. De voorgestelde Europese EU Kids Act gaat onder meer uit van een minimumleeftijd van 15 jaar voor het zelfstandig aanmaken van een socialemedia-account.

Het Nederlandse kabinet steunt die plannen, maar vindt tegelijkertijd dat er niet te veel verantwoordelijkheid bij ouders moet worden neergelegd. Sociale media moeten ook zonder tussenkomst van ouders voldoende veilig zijn voor kinderen.