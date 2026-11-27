Apple zou intern nog altijd aan een grote, opvouwbare iPad werken. Dit terwijl er eerder dit jaar geruchten gingen dat deze nieuwe iPad zou zijn geannuleerd.

Dat meldt Bloombergs Apple-expert Mark Gurman in zijn podcast. Gurman is vaak goed op de hoogte van waar men bij Apple mee bezig is, al heeft Apple logischerwijs niets bevestigd.

Gigantische versie an iPhone Duo

Volgens Gurman wordt de opvouwbare iPad intern 'Project J312' genoemd. Het display zou 19 tot 20 inches (oftewel 48,26 tot 50,80 cm) zijn en lijken op een "gigantische versie van de iPhone Duo, zonder een scherm aan de buitenkant". Daarbij zou de prijs van de opvouwbare iPad tussen de 3000 en 5000 dollar komen te liggen.

Apple zou deze nieuwe iPad oorspronkelijk in 2027 hebben willen aankondigen, maar dat zou nu pas in 2028 gebeuren. Gurman geeft aan niet te weten wanneer de iPad precies uit moet komen.

Ontwikkelproblemen

Er gaan al enkele jaren geruchten over een opvouwbare iPad. Eerder dit jaar bleek echter dat Apple op problemen bij de ontwikkeling zou zijn gestuit. Gurman meldde eerder dit jaar nog dat Apple uiteindelijk besloot om de iPad helemaal te schrappen, omdat het te ingewikkeld zou zijn om te ontwikkelen en teveel zou kosten.

Twijfels over besturingssysteem

Tot slot meldt Gurman dat Apple nog niet zeker is van het besturingssysteem waarop de opvouwbare iPad gaat lopen. Het zou kunnen gaan om iPadOS, MacOS, maar ook een compleet nieuw besturingssyteem. Ook de twijfel over het OS zou behoren tot de ontwikkelproblemen van deze iPad.

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iPhone Duo

Hoewel de opvouwbare iPad nog niet altijd niet aangekondigd is - en het nog moet blijken wanneer dit gebeurt - heeft Apple eerder dit jaar wel zijn eerste opvouwbare iPhone uitgebracht, de iPhone Duo.

Dichtgeklapt heeft de iPhone Duo een 5,4-inch Super Retina XDR-scherm aan de buitenkant. Opengeklapt verschijnt een 7,6-inch binnenscherm, het grootste scherm ooit in een iPhone.

Het binnenscherm heeft een matte nano-textuurlaag die reflecties moet verminderen en de vouw minder zichtbaar moet maken. De behuizing is gemaakt van grade 5-titanium en het scharnier bestaat uit meer dan 100 onderdelen. Op één punt pakt Apple het anders aan dan Samsung. De iPhone Duo kun je, in tegenstelling tot de Samsung Galaxy Z Fold8, half openklappen en gebruiken als een soort mini-laptopje: onderin verschijnt een toetsenbord, bovenin staat je document, chat of browservenster.