In een ideaal scenario gebruik je voor ieder account een uniek en sterk wachtwoord. Met behulp van Proton Pass krijg je dat eenvoudig voor elkaar. Creëer met deze gebruiksvriendelijke wachtwoordmanager van Zwitserse makelij een digitale kluis. Je bewaart hierin al je inloggegevens, zodat je niet meer ellenlange wachtwoorden hoeft te onthouden. Proton Pass slaat de boel ook nog eens versleuteld op.

Veel mensen gebruiken al jarenlang dezelfde inloggegevens. Begrijpelijk, maar vanuit veiligheidsoogpunt valt daar wel wat op aan te merken. Zo is het ene wachtwoord wellicht simpel te raden, terwijl het andere wachtwoord voor meerdere webdiensten wordt gebruikt. Kijk daarmee uit! Techbedrijven hebben namelijk nogal eens te maken met een datalek. Bij gebruik van dezelfde inloggegevens hebben cybercriminelen wellicht toegang tot verschillende persoonlijke accounts. Met Proton Pass til je jouw online veiligheid naar een hoger niveau. Deze wachtwoordmanager gebruikt eind-tot-eindversleuteling, waardoor niemand toegang heeft tot de online opgeslagen gegevens.

Registreren bij Proton

Proton staat bekend om zijn vele privacyvriendelijke webdiensten, waaronder Proton Mail, Drive en VPN. Gunstig is dat je deze toepassingen gratis kunt gebruiken, al gelden er hierbij wel de nodige beperkingen. Zo hanteert de online opslagdienst (Drive) voor onbetaalde leden een limiet van vijf gigabyte. Voor Proton Mail ligt de limiet zelfs op één gigabyte. In tegenstelling tot de eerdergenoemde diensten kun je Proton Pass wél onbeperkt gebruiken. Bewaar met een gratis account zoveel sterke wachtwoorden als je maar wilt.

Hoog tijd om je bij Proton te registreren. Ga naar https://proton.me/nl/pass en kies Maak een gratis account aan. Typ in het aanmeldscherm een bestaand e-mailadres en bedenk een sterk wachtwoord. Dat vul je twee keer in, waarna je bevestigt met Maak nu een gratis account aan. Het is trouwens belangrijk dat je dit (hoofd)wachtwoord wél onthoudt. Hiermee krijg jetoegang tot de versleutelde digitale kluis. Je ontvangt op het opgegeven e-mailadres een verificatiecode. Typ die over en bevestig met Verifiëren.

Proton Pass stelt strenge eisen aan het gekozen (hoofd)wachtwoord.

Herstelzin opslaan

Er verschijnt een verse webpagina met het verzoek om een zogeheten herstelzin op te slaan. Dit is eigenlijk een soort noodsleutel voor je Proton-account. Het gaat om een reeks van twaalf Engelstalige woorden die je kunt gebruiken wanneer je jouw wachtwoord bent vergeten. Deze herstelzin maakt het mogelijk om een nieuw wachtwoord voor het Proton-account in te stellen.

Klik achter PDF downloaden op het PijltjeOmlaag en bewaar dit pdf-bestand op een veilige plek. In dit document staat namelijk de herstelzin. Kopieer het bijvoorbeeld naar een usb-stick en berg deze datadrager op in een brandveilige kluis. Je kunt het document ook uitprinten en in een fysieke kluis leggen of op een andere geschikte plek bewaren. Keuze gemaakt? Zet een vinkje voor Ik begrijp dat wanneer ik mijn herstelzin verlies, ik definitief de toegang tot mijn account kan verliezen en klik op Ga verder.

Als je het Proton-wachtwoord niet meer weet, heb je hopelijk nog een herstelzin achter de hand.

Browserextensie

Zoals je eerder al kon lezen, heb je geen betaald Proton-abonnement nodig. Klik daarom onder Gratis op Doorgaan naar Proton Pass. De Zwitserse aanbieder doet je daarna nog een voorstel. Met Nee, bedankt klik je dit venster weg.

In de volgende stap krijg je het verzoek om een browserextensie toe te voegen. Het is verstandig om die te installeren. Deze uitbreiding regelt dat je voortaan snel bij uiteenlopende webdiensten kunt inloggen, zoals banken, webshops, fora, webmailclients, sociale media en verzekeraars. Klik daarom op Download de extensie voor Chrome (of de naam van jouw browser). Via Toev. aan Chrome / Extensie toevoegen nestelt Proton Pass zich in de werkbalk.

Je kunt de plug-in het beste even aan de werkbalk 'vastpinnen'. Zo heb je voortaan vlotter toegang. Bekijk in Chrome of Edge met het puzzelstukje alle aanwezige plug-ins en klik achter Proton Pass: Free Password Manager op het pictogram met de punaise. Kies als laatste Continue.

Voor doorsnee computergebruikers voldoet de gratis versie van Proton Pass prima.

Pin Proton Pass aan je browser vast.

Wachtwoorden importeren

Na het nodige voorbereidingswerk kun je bij Proton Pass inloggen. Klik binnen de huidige webpagina op Connect your Proton Account en typ het eerder opgegeven e-mailadres. Via Doorgaan vul je het wachtwoord in. Zodra je met Inloggen bevestigt, is de browserextensie gereed voor gebruik.

Er staat een introductiefilmpje van zo'n drie minuten voor je klaar. Leer daarmee alvast wat functies van deze veelzijdige wachtwoordmanager kennen. Handig is ook de mogelijkheid om inloggegevens vanuit een ander programma over te hevelen, zoals Bitwarden, 1Password, LastPass of je browser. Via Uw wachtwoorden importeren verschijnt er een overzicht van diverse programma's.

Voeg eventueel bestaande inloggegevens aan deze wachtwoordmanager toe.

Je dient de gegevens vanuit je voorgaande wachtwoordmanager te exporteren. Vervolgens voeg je dit exportbestand aan Proton Pass toe. De exacte instructies verschillen per wachtwoordmanager. Overigens kun je wel een Engelstalige uitleg opvragen. Gebruikte je bijvoorbeeld eerder de ingebouwde wachtwoordmanager van Edge, dan klik je op Hoe exporteer ik mijn gegevens van Edge om instructies te tonen. Klik daarna op Kies een bestand of sleep het hierheen om het juiste exportbestand te selecteren. Met Importeren / Bevestigen gebruik je de inloggegevens in Proton Pass. Werkt de Importeren-knop niet? Klik dan eerst even op het Proton Pass-pictogram van de browserextensie.

Je hevelt bijvoorbeeld alle opgeslagen wachtwoorden van Edge naar Proton Pass over.

Accountgegevens opslaan

Log je bij een webdienst in waarvan je in Proton Pass nog geen inloggegevens hebt bewaard? Zodra je jezelf ergens aanmeldt, komt er een klein pop-upvenster tevoorschijn. Sla met Voeg toe de gebruikersnaam en het wachtwoord op in jouw digitale kluis. De volgende keer dat je de betreffende webdienst bezoekt, vult Proton Pass de juiste aanmeldgegevens in. Handig toch?

Geef aan of je de ingevoerde inloggegevens in de wachtwoordmanager wilt bewaren.

Nieuwe inloggegevens genereren

Als je ergens een nieuw account aanmaakt, 'ziet' Proton Pass in veel gevallen dat je een registratiepagina bezoekt. Deze wachtwoordmanager helpt je met het invullen van de velden. Klik eerst in het e-mailveld. Proton Pass stelt voor om je reguliere e-mailadres te gebruiken.

Daarnaast is het ook mogelijk om hiervoor een zogeheten alias in te zetten. Klik in dat geval op Verberg mijn e-mail. Deze functie helpt spam en ongewenste nieuwsbrieven te voorkomen. Je werkelijke digitale postadres blijft namelijk verborgen. Overigens kun je met een gratis Proton-account tot tien aliassen gebruiken.

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Gebruik een alias wanneer je niet je persoonlijke e-mailadres wilt prijsgeven.

Klik ook in het wachtwoordveld. Proton Pass stelt op eigen houtje een uniek, sterk wachtwoord voor. Je hoeft dat dus niet zelf te bedenken. Bepaal met het tandwieltje hoe het wachtwoord is opgebouwd. Kies hoeveel woorden je wilt gebruiken. Daarnaast kun je ook hoofdletters, leestekens en getallen toevoegen. Je klikt daarna onderaan op Wachtwoord invullen. Maak de registratie compleet en bewaar met Voeg toe de gegevens in de wachtwoordmanager.

Geef bijvoorbeeld aan dat je zeven woorden in het wachtwoord wilt verwerken.

Wachtwoordgenerator Op sommige registratiepagina's van websites komt Proton Pass niet met een sterk wachtwoord op de proppen. Gelukkig kun je alsnog de aanwezige generator oproepen. Klik hiervoor op het Proton Pass-pictogram in de browser en navigeer rechtsboven naar het plusje. Via Wachtwoord verschijnt er meteen een uniek exemplaar. Je past zo nodig het woordenaantal aan en gebruikt desgewenst hoofdletters. Via Geavanceerde instellingen voeg je optioneel nog leestekens en cijfers toe. Je klikt ten slotte op Kopiëren en sluiten, waarna je het wachtwoord in een online registratieformulier kunt plakken.

Genereer met behulp van de browserextensie eenvoudig sterke wachtwoorden.

Aanmeldgegevens bekijken

Wie Proton Pass een tijdje gebruikt, bouwt een indrukwekkende lijst met inloggegevens op. Klik op het pictogram in de browser om een overzicht van gebruikersnamen en wachtwoorden te bekijken. Je gebruikt eventueel de zoekfunctie om aanmeldgegevens van een specifieke website boven water te halen.

Het venster van de browserplug-in is wat aan de krappe kant. Voor een duidelijker overzicht kun je de boel ook op een groter scherm weergeven. Klik linksboven op de drie horizontale streepjes om het menu te openen en kies Groter venster. Er wordt een webpagina met al jouw accounts geopend.

Je past de gegevens eventueel handmatig aan. Klik aan de linkerkant op de naam van een website en kies Bewerken. Je voegt op deze manier optioneel notities aan de digitale kluis toe. Daarnaast wijzig je eenvoudig het webadres. Wanneer je iets hebt gewijzigd, klik je op Opslaan.

Proton Pass plaatst alle accountgegevens in een lange lijst.

Identiteit aanmaken

Op internet kom je heel wat formulieren tegen. Zodra je bijvoorbeeld iets bij een website bestelt, vul je jouw naam en woonadres in. Sommige websites vragen daarnaast naar je telefoonnummer, geboortedatum, geslacht en bedrijfsnaam. Proton Pass vult deze informatie desgevraagd automatisch voor je in. Je dient dan wel een zogenoemde identiteit aan te maken.

Open de browserextensie en klik via het plusje op Identiteit. Heb je Proton Pass op volledig scherm geopend? Ga dan rechtsboven naar Artikel aanmaken / Identiteit. Je bedenkt voor deze identiteit eerst een logische titel, bijvoorbeeld je voor- en achternaam. Vul nu naar eigen inzicht de resterende velden in. Via Meer toevoegen voeg je extra velden toe, zoals burgerservice- en paspoortnummer. Wees zo volledig mogelijk, want daar heb je later alleen maar profijt van. Bevestig na afloop rechtsboven met Identiteit aanmaken.

Test als laatste of Proton Pass automatisch webformulieren voor je invult. Stel dat je bij een luchtvaartmaatschappij een vliegticket boekt of in een webshop een product bestelt. Als je in een leeg veld klikt, komt het kleine venster Automatisch invullen tevoorschijn. Klik op de gegevens die je in het formulier wilt gebruiken.

Met een identiteit vult Proton Pass voortaan automatisch onlineformulieren in.

Zwakke wachtwoorden opsporen Wanneer je aanmeldgegevens uit een andere wachtwoordmanager of browser hebt overgenomen, staan daar wellicht nog zwakke wachtwoorden tussen. De aanwezige functie Pass Monitor vist die er moeiteloos tussenuit. Klik op het pictogram van de browserplug-in en open linksboven het menu. Via Pass Monitor opent een webpagina met uiteenlopende opties. Kijk bij Zwakke wachtwoorden en Hergebruikte wachtwoorden bij welke accounts je de beveiliging het beste even kunt aanscherpen. Je bezoekt hiervoor de desbetreffende webdienst en stelt met behulp van Proton Pass een uniek sterk wachtwoord in. Verder zie je bij de optie Inactieve 2FA welke webdiensten tweestapsverificatie aanbieden. Je voegt daarmee een extra beveiligingslaag aan het account toe.

Spoor zwakke en hergebruikte wachtwoorden op, zodat je ze kunt vervangen.

Thema wijzigen

Proton Pass volgt met de standaardinstellingen het thema van het besturingssysteem. Kan het huidige kleurenschema jou niet bekoren, dan selecteer je gewoon een ander thema. Open de browserextensie en kies in het menu voor Instellingen. Er wordt een nieuw tabblad in de browser geopend.

Wanneer je onder Thema op Donker of Licht klikt, wijzigt de vormgeving meteen. Nu je hier toch bent, werp je vrijblijvend ook even een blik op de overige instellingen. Je kunt Proton Pass bijvoorbeeld als standaardwachtwoordbeheerder voor jouw browser instellen. Je voorkomt op die manier conflicten. Houd er rekening mee dat niet alle instellingen naar correct Nederlands zijn vertaald.

Open de instellingen en kies een donker of licht thema.

Wachtwoorden synchroniseren

Proton Pass synchroniseert jouw inloggegevens soepel tussen meerdere apparaten. Voor gebruik op een andere laptop of pc installeer je de browserplug-in gewoon in de browser. Er zijn uitbreidingen beschikbaar voor Chrome, Edge, Firefox, Safari en Brave.

Voor smartphones en tablets download je de gelijknamige app uit de Play Store of App Store. Je kiest Inloggen in het startscherm, waarna je het juiste e-mailadres en (hoofd)wachtwoord intikt. Tik nogmaals op Inloggen. Je ziet een venster met verschillen tussen de gratis en betaalde versie van Proton Pass. Tik dit venster weg. Een pluspunt is dat deze app inloggen via gezichtsherkenning of een vingerafdruk ondersteunt. Is jouw toestel daarvoor geschikt, dan schakel je deze functie in. Geef ook aan dat je formulieren voortaan automatisch wilt invullen. De functies in de app komen overeen met die van de browserplug-in. Je kunt onder meer sterke wachtwoorden genereren en nieuwe accountgegevens in de wachtwoordkluis opslaan.

Installeer de Proton Pass-app voor mobiele toegang tot jouw accountgegevens.

In het kort Proton Pass bewaart inloggegevens in een eind-tot-eindversleutelde digitale kluis. Met een gratis account kun je onbeperkt sterke wachtwoorden opslaan en tot 10 e-mailaliassen gebruiken. De herstelzin bestaat uit 12 Engelstalige woorden en is nodig als noodsleutel voor je Proton-account. Proton Pass werkt via browserextensies voor Chrome, Edge, Firefox, Safari en Brave en via apps voor smartphones en tablets.