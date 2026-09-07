Het is goed mogelijk dat je op 19 november onderweg naar huis in de file staat, om vervolgens Grand Theft Auto 6 op te starten en virtueel stil te staan in het verkeer.

De Franse publicatie Trois Couleurs was een van de genodigden die bij Rockstar North een live speelsessie van GTA 6 bij mocht wonen, en vervolgens in gesprek kon gaan met Rob Nelson - de Head of Development bij Rockstar Games. Uit deze preview zijn nog een aantal details rondom de games te halen, nog meer dan we al op konden maken uit de Extended Look die eerder op Netflix werd gedeeld.

Zo viel het op dat straten naarmate de dag vordert drukker worden. Een bepaalde weg kan vroeg op de dag weinig verkeer bevatten, maar op een later moment muurvast staan. Daarbij zijn protagonisten Jason en Lucia niet de enige personen in Vice City die aan wat Grand Theft Auto’en doen. Er is een moment dat een groep npc’s het duo vraagt met hen in het water te springen, en wanneer ze dat doen en lekker ronddobberen wordt hun auto gestolen.

Criminele opties

Daarbij is er meer laten zien van het criminele leven dat het duo kan leiden in deze fictieve versie van Miami. Trois Couleurs kreeg twee winkelovervallen te zien, die allebei geheel anders verliepen. Hoe de cashier reageert, wat de klanten in de winkel doen, wanneer de politie arriveert: in een van de gevallen probeerde de cashier zo lang mogelijk te wachten met het meegeven van de buit.

Andere misdaden gebeuren ook op organische wijze in de wereld. Na een gesprekje op het strand zwemmen Jason en Lucia naar een luxueuze villa waar een feestje wordt gegeven, maar omdat ze daar niet uitgenodigd zijn wordt de politie gebeld.

De ambitie van Rockstar Games

Opvallend in de preview is ook dat de ontwikkelaars die op dat moment speelden, live een aantal feedbackpunten opnoemden die verbeterd kunnen worden voor de release op 19 november. Bijvoorbeeld een liefdevol moment tussen Jason en Lucia dat iets te langzaam voelde - het is trouwens ook mogelijk om met gekruisde armen over straat te gaan, niet elkaar vasthoudend aan de handen - en een verkeerspion die te hard wegvloog nadat die geraakt werd.

Het kenmerkt de ambitie waarmee Rockstar Games aan Grand Theft Auto 6 werkt. Dat, én het feit dat dit een moderne western gaat worden, zoals we die nog nooit hebben gezien. Soms zijn we bang dat de game onder al die ambitie gaat bezwijken, maar dat gaan we op 19 november meemaken. In de tussentijd kun je in dit overzicht alles wat we over GTA 6 weten teruglezen, of onze FAQ doornemen.

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