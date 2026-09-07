De Franse publicatie Trois Couleurs was een van de genodigden die bij Rockstar North een live speelsessie van GTA 6 bij mocht wonen, en vervolgens in gesprek kon gaan met Rob Nelson - de Head of Development bij Rockstar Games. Uit deze preview zijn nog een aantal details rondom de games te halen, nog meer dan we al op konden maken uit de Extended Look die eerder op Netflix werd gedeeld.

Zo viel het op dat straten naarmate de dag vordert drukker worden. Een bepaalde weg kan vroeg op de dag weinig verkeer bevatten, maar op een later moment muurvast staan. Daarbij zijn protagonisten Jason en Lucia niet de enige personen in Vice City die aan wat Grand Theft Auto’en doen. Er is een moment dat een groep npc’s het duo vraagt met hen in het water te springen, en wanneer ze dat doen en lekker ronddobberen wordt hun auto gestolen.

Criminele opties

Daarbij is er meer laten zien van het criminele leven dat het duo kan leiden in deze fictieve versie van Miami. Trois Couleurs kreeg twee winkelovervallen te zien, die allebei geheel anders verliepen. Hoe de cashier reageert, wat de klanten in de winkel doen, wanneer de politie arriveert: in een van de gevallen probeerde de cashier zo lang mogelijk te wachten met het meegeven van de buit.

Andere misdaden gebeuren ook op organische wijze in de wereld. Na een gesprekje op het strand zwemmen Jason en Lucia naar een luxueuze villa waar een feestje wordt gegeven, maar omdat ze daar niet uitgenodigd zijn wordt de politie gebeld.

De ambitie van Rockstar Games

Opvallend in de preview is ook dat de ontwikkelaars die op dat moment speelden, live een aantal feedbackpunten opnoemden die verbeterd kunnen worden voor de release op 19 november. Bijvoorbeeld een liefdevol moment tussen Jason en Lucia dat iets te langzaam voelde - het is trouwens ook mogelijk om met gekruisde armen over straat te gaan, niet elkaar vasthoudend aan de handen - en een verkeerspion die te hard wegvloog nadat die geraakt werd.

Het kenmerkt de ambitie waarmee Rockstar Games aan Grand Theft Auto 6 werkt. Dat, én het feit dat dit een moderne western gaat worden, zoals we die nog nooit hebben gezien. Soms zijn we bang dat de game onder al die ambitie gaat bezwijken, maar dat gaan we op 19 november meemaken. In de tussentijd kun je in dit overzicht alles wat we over GTA 6 weten teruglezen, of onze FAQ doornemen.

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Veelgestelde vragen

Wanneer verschijnt GTA 6 voor consoles?

GTA 6 staat gepland voor 19 november 2026 op PlayStation 5 en Xbox Series X|S. Rockstar Games noemt die datum voor de consoleversies van Grand Theft Auto VI. Een verschuiving blijft bij grote games altijd mogelijk, maar dit is de officiële releasedatum die Rockstar op dit moment communiceert voor de eerste release van de game.

Komt GTA 6 ook naar pc?

Voor pc is nog geen officiële releasedatum aangekondigd. Rockstar Games noemt voor de eerste release alleen PlayStation 5 en Xbox Series X|S. Dat betekent niet dat een pc-versie uitgesloten is, maar wel dat pc-spelers voorlopig geen bevestigd moment hebben om op te rekenen. Wie GTA 6 direct bij release wil spelen, heeft dus een ondersteunde console nodig.

Welke consoles heb je nodig voor GTA 6?

Voor de aangekondigde release heb je een PlayStation 5, Xbox Series X of Xbox Series S nodig. Oudere consoles zoals PlayStation 4 en Xbox One staan niet bij de officiële platforms. Dat past bij de technische ambitie van GTA 6, met een grote open wereld, veel verkeer, veel npc’s en complexe situaties die tegelijk op het scherm gebeuren.

Kun je GTA 6 in Nederland pre-orderen?

Ja, GTA 6 is in Nederland beschikbaar als pre-order via ondersteunde digitale winkels en retailers voor PlayStation 5 en Xbox Series X|S. Rockstar noemt Nederland bij de ondersteunde PlayStation Store-landen voor pre-orders. Controleer wel altijd de gekozen winkel, editie en annuleringsvoorwaarden voordat je bestelt, want digitale en fysieke versies kunnen anders worden afgehandeld.

Is GTA 6 een singleplayergame of een onlinegame?

Rockstar Games omschrijft Grand Theft Auto VI als een singleplayer-ervaring. Dat betekent dat het verhaal rond Jason en Lucia centraal staat bij de release. De bredere GTA-serie heeft ook een sterke onlinegeschiedenis, maar voor GTA 6 zijn de eerste officiële productinformatie en pre-orderpagina’s vooral gericht op de singleplayerwereld en de nieuwe versie van Vice City.