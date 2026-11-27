Werknemers van Ubisoft, het bedrijf achter de Assassin's Creed- en Far Cry-franchises, zouden zich min of meer verplicht voelen om generatieve AI te gebruiken tijdens hun werkzaamheden.

Dat claimt Vertical Slice te hebben vernomen van bronnen. Ubisoft zou willen dat zijn ontwikkelteams generatieve AI gebruiken om ontwikkeltijden in te korten, al zouden veel werknemers daar niet op zitten te wachten.

Volgens een van de bronnen van de website wordt het gebruik van generatieve AI niet letterlijk verplicht, maar wel enorm aangemoedigd door het management. "Als je niet van plan bent om het te gebruiken, moet je dat motiveren." Een andere bron meldt dat alle werknemers zich onder de streep haast gedwongen voelen om AI toe te passen.

Statement van Ubisoft

Ubisoft heeft na de berichten hierover een statement naar buiten gebracht over de situatie. "We moedigen onze teams aan om te verkennen waar AI handig kan zijn en waarde naar hun werk kan brengen. Dat betekent niet dat het verplicht is om generatieve AI bij projecten te gebruiken. Teams moeten achterhalen of en hoe deze technologie past bij de game die ze maken en de ervaring die ze voor spelers willen creëren."

Insider Gaming claimt van eigen bronnen te hebben vernomen dat het gebruik van generatieve AI inderdaad niet verplicht wordt bij Ubisoft, maar dat ontwikkelaars weldegelijk worden aangespoord om er gebruik van te maken. Dit zou zelfs voor verdeeldheid binnen studio's zorgen.

Heet hangijzer

Generatieve AI is een heet hangijzer binnen de game-industrie. Juist omdat de ontwikkeling van games voor een aanzienlijk deel een creatief proces is, wordt er door veel consumenten - en diverse ontwikkelaars - neergekeken op het gebruik van de technologie bij gameontwikkeling.

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