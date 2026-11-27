Er is een nieuwe, korte trailer van de aankomende film Dune: Part Three uitgebracht waarin flink wat nieuwe shots te zien zijn.

Het gaat om een reclame van een minuut lang. Hoewel er al meerdere volledige trailers van de film zijn uitgebracht, bevat deze reclame alsnog nieuwe beelden. Zo is voor het eerst goed te horen hoe Robert Pattinson in de rol van Scytale klinkt - hij heeft zichzelf daar een uniek accent voor aangemeten.

Slotstuk van trilogie

Dune: Part Three is het slotstuk van de Dune-trilogie van Denis Villeneuve, die met films als Blade Runner 2049 en Arrival al een torenhoge reputatie voor zichzelf opbouwde. De vorige twee films verfilmden het eerste Dune-boek, en Part Three zal voornamelijk de gebeurtenissen uit Dune: Messiah behandelen.

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Heerser van het universum

Dit verhaal springt jaren vooruit, maar draait wel wederom om het personage Paul Atreides, een rol die in deze film nog altijd wordt bekleed door Timothée Chalamet. Inmiddels heeft hij zich omhooggewerkt als heerser van het universum en is hij uitgegroeid tot datgene waar hij vroeger een vuist tegen maakte.

Bekende acteurs

Diverse bekende acteurs die ook al in de vorige films zaten keren voor dit slotstuk terug. Denk naast Chalamet ook aan Zendaya (die de rol van Chani speelt), Florence Pugh (Princess Irulan), Jason Momoa (Duncan Idaho), Javier Bardem (Fremen Stilgar) en Rebecca Ferguson (Jessica). Nieuw is ditmaal Robert Pattinson.