Call of Duty: Modern Warfare 4 komt eraan, en binnenkort kunnen we de bèta al spelen. Hieronder lees je alles over de bèta, de gameplay en meer rondom Modern Warfare 4.

Dit overzicht is bijgewerkt op 21 augustus met informatie over de bèta van Call of Duty: Modern Warfare 4.

In dit overzicht zetten we uiteen wat je moet weten over Call of Duty: Modern Warfare 4. De gameplay, het verhaal, hoe je de aankomende bèta’s speelt, en wat er voor de franchise in het verschiet ligt.

Call of Duty: Next, de open bèta van Modern Warfare 4 en early access

Van 28 augustus tot en met 1 september loopt de open bèta van Call of Duty: Modern Warfare 4, en kan iedereen het spel dus alvast uitproberen. Dit kan op alle platforms waarop het spel beschikbaar wordt - PS5, Xbox Series-consoles, Switch 2 en pc.

Spelers die het spel al gepre-ordered hebben kunnen al eerder met de bèta aan de slag: namelijk op 21 augustus, tot en met de 25e. Dat betekent wel dat Switch 2-spelers niet deel kunnen nemen aan deze beta, gezien pre-orders op dat platform pas op 26 augustus beschikbaar worden gemaakt.

De Early Access begint direct na het Call of Duty NEXT-evenement waarin gameplay van Modern Warfare 4 live gespeeld en getoond wordt op vrijdagavond 21 augustus.

Inhoud van de bèta

Tijdens de bèta kunnen spelers alvast een aantal modi en maps in multiplayer proberen, en spelen als verschillende Operators, al is nog niet bekend welke dat zijn. Bezitters van de Vault Edition kunnen direct al spelen met de speciale Operators die ze bij die editie krijgen, dus:

Captain Price

Ghost

Valeria

Blix

Er zijn negentien wapens om vrij te spelen in de bèta, die te gebruiken zijn in zowel kleinschalige 3v3-modi als grootschalige spellen waarin bijvoorbeeld ook tanks rond rijden. Op het Call of Duty-blog worden Search and Destroy en het nieuwe Kill Block genoemd als speelbare modi.

© Activision

De releasedatum en platforms van Modern Warfare 4

Call of Duty: Modern Warfare 4 komt op 23 oktober uit op PlayStation 5, Xbox Series-consoles, Nintendo Switch 2 en pc. De franchise komt niet langer uit op de vorige generatie consoles, dus de PlayStation 4 en Xbox One.

Spelers die het spel vooruitbestellen krijgen op 16 oktober al toegang tot de verhalende campagnemodus van Modern Warfare 4. De multiplayermodi en DMZ-spelmodus kunnen pas op de releasedatum gespeeld worden, door iedereen die het spel gekocht heeft.

Hoeveel kost iedere versie van de game?

Er zijn twee edities van Call of Duty: Modern Warfare 4 te koop: de Standard Edition die 79,99 euro kost, en de Vault Edition waarvoor je 109,99 euro neerlegt.

Voor de Vault Edition biedt Activision daarbij een loyaliteitskorting op pre-orders. Wie een Call of Duty-game heeft gekocht die in en/of na 2019 uit is gekomen krijgt tien procent korting op de Vault Edition van Modern Warfare 4. Dit kan alleen als je de game koopt op hetzelfde platform, en met hetzelfde account als waarmee de eerdere game aangeschaft is. Je krijgt de korting dus als je een van de volgende titels hebt gekocht:

Call of Duty: Modern Warfare (2019)

Call of Duty: Black Ops Cold War (2020)

Call of Duty: Vanguard (2021)

Call of Duty: Modern Warfare 2 (2022)

Call of Duty: Modern Warfare 3 (2023)

Call of Duty: Black Ops 6 (2024)

Call of Duty: Black Ops 7 (2025

Hieronder lees je wat de twee verschillende edities bieden.

Standard Edition: De volledige game

Vroege toegang tot de beta van 21 tot en met 25 augustus

Vroege toegang tot de verhalende campagne, vanaf 26 oktober

De Hunter Killer Operator Skin en de Gilded Pearl Camo Pack voor in Call of Duty: Black Ops 7 en Warzone Vault Edition: Alles in de Standard Edition

BlackCell, in te wisselen om één gratis Battle Pass te krijgen

Hostile Alliance en Special Forces Operator Packs

Signature Weapon Collection

DMZ Deployment Bonus

Gameplay Modern Warfare 4

Modern Warfare 4 moet ‘ authentieker schieten dan ooit ’ met dank aan Ballistic Authority. Dit houdt in dat bloom verwijderd is, waardoor schoten die niet tijdens het richten gelost worden nog steeds accurater landen - precies waar je wapen naartoe richt. Elementen als recoil en weapon handling zijn ook vanaf de grond opnieuw opgebouwd om accurater te reageren op hoe jouw personage beweegt.

Sowieso moet bewegen en het schakelen naar nieuwe posities en wapens naadlozer aanvoelen, om momentum tijdens het spelen te bewaren. Verticaal bewegen lijkt hier ook een rol in te spelen, door opties toe te voegen aan het springen op en hangen aan verschillende hoger gelegen posities. Dit klinkt alsof het wat meer dynamiek aan de speelvelden toevoegt, al hamert Infinity Ward erop dat het gegronde realisme van Modern Warfare bewaard wordt.

© Activision

Nieuwe multiplayermodus: Kill Block

Een nieuw modus in Modern Warfare 4 is Kill Block, wat beschreven wordt als een ‘modulair slagveld dat ieder potje herconfigureert’. Ieder potje bestaat de map uit een nieuwe ‘combo’, die samengesteld is met drie zogenaamde ‘slabs’, dit zijn onderdelen van maps die samengevoegd worden om voor ieder potje dat je speelt een nieuwe map te maken, waardoor je dus niet altijd van tevoren weet wat er om de hoek ligt.

Er zijn twee End Slabs, en een Central Slab in het midden. In deze nieuwe maps worden Gunfight-potjes gespeeld, in 3v3 of de nieuwe 10v10-opstelling. Deze modus draait erom iedere veertig seconden een tegenstander neer te knallen. Lukt dat niet: dan is het zaak om de Overtime Flag te veroveren.

De meeste slabs zijn uniek voor Modern Warfare 4, al geeft Infinity Ward aan dat er ook een aantal bekende omgevingen gebruikt gaan worden , zoals Storage Town uit Call of Duty: Warzone’s Verdansk. Sommige slabs bevatten daarbij gesimuleerde weersomstandigheden zoals regen, sneeuw en wind, waar rekening mee gehouden moet worden.

© Activision

Meer over de multiplayer

De game lanceert met twaalf ‘Core’ maps, waarop de standaard modi van een Call of Duty-game gespeeld worden. Er zijn ook toegewijde maps voor zowel het kleinschalige Gunfight als de grootschalige modes, waar infanterie samen rondrent met voertuigen als tanks.

Daarbij werken Classes iets anders in Modern Warfare 4, met dank aan het vernieuwde ‘Create-a-Class’-systeem. Spelers stellen zelf loadouts, wapens, Operators en perks die per situatie te gebruiken zijn. Dit systeem moet het gebruiken van verschillende klassen voor verschillende situaties stroomlijnen.

© Activision

Daarbij noemenswaardig is de vernieuwde progressie op het gebied van Prestige: daarvan zijn momenteel namelijk twee varianten. Classic Prestige is, nou ja, klassiek. Je reset alle levels binnen je Class naar één, en bouwt die opnieuw op met verhoogde XP-vergaring. Gaandeweg speel je daarmee nieuwe beloningen vrij. Het nieuwe Regular Prestige reset je progressie óók naar level één, maar je behoudt wel alles wat je hebt vrijgespeeld in je Create-a-Class. Je begint dus niet geheel van voren af aan, en speelt tijdens het levelen andere beloningen vrij dan met Classic Prestige.

Customization wordt overigens ook gestroomlijnd, met attachments die nu vrijgespeeld worden per wapentype in plaats van per individueel schietijzer. Daarbij kan de in-game assistent Gunny je helpen met het samenstellen van optimale loadouts voor verschillende situaties, die samengesteld zijn door Infinity Ward zelf.

In het verlengde daarvan zijn er dan nog Apex Attachments. Deze speel je vrij door een wapen volledig te levellen, en kunnen flinke invloed hebben op handling, stealth-mogelijkheden, vuurmogelijkheden en dergelijke elementen.

© Activision

Realistische skins in Modern Warfare 4

Een omstreden onderdeel van Call of Duty - en wel meer shooters in de laatste jaren - zijn samenwerkingen met popcultuur-merken, waardoor cosmetische items gebaseerd op films, series en games in Call of Duty worden verwerkt. In het kleurrijke Fortnite past dit wel, maar veel fans struikelen erover dat kleurrijke cosmetics ook hun opmaak in Call of Duty hebben gemaakt. Zo zie je bijvoorbeeld Beavis and Butthead rondrennen tussen de militair uitgeruste Operators. Met Modern Warfare 4 heeft Infinity Ward aangegeven alleen ‘realistische dlc-skins’ aan te bieden .

© Activision

Het verhaal van Call of Duty: Modern Warfare 4

De game bevat ook weer een verhalende campagnemodus, waarin spelers deze keer afreizen naar Zuid-Korea. Je speelt als Private Park - gespeeld door Young Mazino van Beef- en The Last of Us-faam - die zijn thuisland verdedigt tegen de invasie van de Korean Peninsula. Deze factie is het wereldtoneel betreden en schijnt een gevaar te vormen voor iedereen op onze planeet.

Captain John Price - weer gespeeld door Barry Sloane - krijg je ook weer onder de knoppen. Hij is voortvluchtig na de moord op een Amerikaanse generaal, in Modern Warfare 3. Price werkt samen met zowel oude bondgenoten als tegenstanders, waaronder Valeria Garca en Ghost - met wie hij het niet altijd eens is.

© Activision

De terugkeer van DMZ

In Modern Warfare 2 introduceerde Infinity Ward de DMZ-bèta, praktisch een Extraction Shooter à la Escape From Tarkov en meer recent, Arc Raiders. Met een groep voerde je missies uit in een verlaten gebied, verzamelde je items en moest je zonder dood te gaan extracten middels een helikopter. De modus kwam schijnbaar nooit écht van de grond, maar Infinity Ward probeert het in een post-Arc Raiders-wereld nog een keer.

DMZ in Modern Warfare 4 brengt spelers naar Hajin in Zuid-Korea, wat tussen Rusland en Noord-Korea ligt. Het is een verlaten gebied nadat een nucleaire reactor verwoest is, en het is nu aan jou om achterlaten technologie en wapens mee te nemen. Deze modus speelt zich na het verhaal van de game af.

© Activision

Er is dan ook een verhaallijn in de missies die je in DMZ aanpakt, maar de basis is nog altijd dat je in Hajin op zoek gaat naar wapens, tech en dergelijke items, en moet proberen daarmee te ontsnappen. Je bent niet de enige in dit gebied: er zijn ook andere spelers waar je mee kunt vechten of overleggen, en er zijn computergestuurde facties die ook rondtrekken.

Infinity Ward lijkt in te zetten op het levendig maken van Hajin en iedere operatie, door verschillende doelen per missie op te laten duiken, en hier en daar te veranderen ten opzichte van eerdere missies. Des te gevaarlijker jij wordt in Hajin, des te gevaarlijker Hajin wordt voor jou. Zo moet het een tactisch spelletje worden, vol risico’s .

© Activision

Welke studio maakt deze Call of Duty-game?

Modern Warfare 4 lijkt weer een waar all-hands-on-deck-project te zijn geweest. Call of Duty-titels worden vaak door één of twee studio’s onder Activision ontwikkeld, met assistentie van de overige takken in het bedrijf. Modern Warfare 4 wordt bijvoorbeeld dus hoofdzakelijk ontwikkeld door Infinity Ward - de tak die eerder Modern Warfare en Modern Warfare 2 aanleverde, maar Treyarch, Sledgehammer Games en Raven Software helpen wel degelijk mee met de productie.

Dit systeem is een van de voornaamste redenen dat Activision ieder jaar een Call of Duty-game uit weet te brengen. Ieder bedrijf onder de uitgever is in principe bezig met een eigen titel in de franchise, waardoor ieder jaar een andere studio aan het roer staat. Maar onderling wordt desalniettemin gecommuniceerd en samengewerkt om de games te maken. Een soort gevalletje vier handen op één buik dus, maar dan heel veel meer handen op een Call of Duty-game.

Call of Duty: Modern Warfare 4 komt daarbij ook uit op Nintendo Switch 2, met een native versie die door Infinity Ward in samenwerking met Digital Legends wordt ontwikkeld. Dit bedrijf ontwikkelde ooit veelal mobiele games, en was ook verantwoordelijk voor de mobiele versie van Call of Duty: Warzone. De afgelopen jaren hebben ze bij Digital Legends ook meegeholpen aan de ontwikkeling van Black Ops 6 en 7.

Warzone verdwijnt van PlayStation 4 en Xbox One

Tegelijkertijd met de onthulling van Modern Warfare 4 is bekendgemaakt dat de Call of Duty: Warzone battle royale-game vanaf Modern Warfare 4 seizoen 1 - dat op 23 oktober van start gaat - niet meer speelbaar is op PlayStation 4- en Xbox One-consoles. De content wordt wel geïntegreerd met Modern Warfare 4, maar is dan niet meer speelbaar op last-gen hardware. Om deze reden is Warzone sinds 4 juni ook al niet meer te downloaden op PS4 en Xbox One.