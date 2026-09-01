In een poging om bij Grand Theft Auto 6 uit de buurt te blijven, zitten talloze games elkaar in september flink in de weg. Het zijn er te veel om hier allemaal op te noemen, dus laten we meteen van start gaan met misschien wel de drukste septembermaand ooit!

Orbitals

3 september – Switch 2

In de co-op-game Orbitals moet je samenwerken om je ruimteschip te redden. De game heeft een ouderwetse animestijl die inspeelt op nostalgie, maar gemoderniseerd is met filmische cutscenes en Engelse voice-acting. Je speelt als Maki en Omura, twee onafscheidelijke ontdekkingsreizigers die de gevaren van de ruimte trotseren op zoek naar hulp voor hun vervallen thuisbasis. Het ruimteschip waar ze vandaan komen zit namelijk vast in een bovennatuurlijke kosmische storm.

Orbitals speel je dus met zijn tweeën. Dat kan lokaal via splitscreen of online met behulp van GameShare op de Nintendo Switch 2. De Orbitals Global Friend’s Pass maakt het mogelijk om zonder extra kosten een tweede speler uit te nodigen voor dit co-op-avontuur. Bekijk hieronder een trailer van Orbitals.

The Blood of Dawnwalker

3 september – PlayStation 5, Xbox Series X en S en pc

Rebel Wolves, een nieuwe studio die opgericht is door voormalig The Witcher-ontwikkelaars, komt met een ambitieuze rpg waarin je speelt als een vampier. De game speelt zich af in vrij miserabele versie van Europa uit de 14de eeuw, waar je op pad gaat als Coen. Hij is een jonge Dawnwalker, wat betekent dat hij geen volledige vampier is, maar ook geen mens. Als half vampier, half mens, kan hij overleven in het zonlicht. Overdag is de gameplay anders dan ’s nachts. Onder het maanlicht heeft Coen namelijk toegang tot de vampirische krachten waar hij het overdag zonder mee moet doen. Iedere keuze die je maakt en queeste die je aangaat, kost daarbij tijd. Zo is het niet altijd mogelijk om alles te doen wat je wilt, zoals iedereen helpen door ze te redden uit een lastige situatie. Dit is van belang, want de hoofdverhaallijn draait om het redden van je familie en het dorp waar je vandaan komt.

Rebel Wolves belooft dat keuzevrijheid het verloop van het verhaal beïnvloedt, maar in hoeverre dat ook zo is valt nog te bezien. Ondanks dat september uitpuilt van de vette games heb je alleen aan The Blood of Dawnwalker deze maand in principe al genoeg; de game schijnt 50 tot 70 uur te duren. En dan krijg je dus niet alles in één keer te zien.

Onimusha: Way of the Sword

4 september – PlayStation 5, Xbox Series X en S, Switch 2 en pc

De Onimusha-franchise domineerde de PS2-generatie, maar op een aantal gefaalde spin-off-titels na hebben we sindsdien geen fatsoenlijke Onimusha-game meer gehad – maar wel een animatieserie op Netflix. Zonde, want fans heeft de franchise nog altijd, zelfs drie generaties later. Weet Onimusha: Way of the Sword echter ook een nieuw publiek aan te spreken?

Onimusha: Way of the Sword wordt gemaakt door Capcom en speelt zich af in het Kyoto van de zeventiende eeuw. Je speelt als de legendarische Miyamoto Musashi, één van de bekendste samoerai die ooit heeft geleefd. In de game wordt hij echter al snel overmeesterd door gruwelijkheden uit de onderwereld, genaamd de Genma. Uiteindelijk wordt hij opgelapt en voorzien van een krachtige Oni Gauntlet aan zijn arm. Nu heeft Musashi nog maar één doel: wraak nemen op de Genma.

Het kwaad bestrijden doet de samoerai echter niet alleen, want onderweg kom je meerdere bondgenoten tegen. Maar pas op, want niet iedereen blijkt vriendelijk. Sasaki Ganryu, Musashi’s oude rivaal, is er namelijk op gebrand om Musashi het leven zuur te maken.

De gameplay van Onimusha: Way of the Sword is wat je ervan verwacht: snel, precies, actievol en intens. Bekijk de onderstaande trailer om alles te weten te komen over Onimusha: Way of the Sword, of check deze preview op ID .

Halloween: The Game

8 september – PlayStation 5, Xbox Series X en S en pc

Ondanks dat we nog bijna twee maanden moeten wachten totdat het écht Halloween is, kunnen we begin deze maand al aan de slag met een nieuw, griezelig avontuur in het universum van het iconische horrorpersonage Michael Myers. Halloween: The Game is een asymmetrische horrorgame, wat betekent dat twee partijen tegen elkaar strijden die niet aan elkaar gewaagd zijn. In de multiplayer neemt één speler het namelijk als de gevreesde Michael Myers op tegen vier kwetsbare spelers, die voor hem moeten vluchten. Ditmaal is er echter ook een singleplayerverhaal, waarin je speels als Michael Myers op ‘de avond dat hij thuiskomt’.

Halloween: The Game doet denken aan horrorgames als Friday the 13th: The Game en Dead by Daylight. De ogenschijnlijk verrassend goed uitgewerkte singleplayer voegt echter wat toe aan een genre waarin veel games het zwaar hebben. Bekijk hieronder een trailer over de multiplayer van Halloween: The Game, of klik hier voor een trailer van het verhaal.

Valheim

9 september – PlayStation 5, Xbox Series X en S, Xbox One, Switch 2 en pc

Je zou het haast niet geloven, maar het is alweer dik vijf jaar geleden sinds de early access-release van Valheim een paar weken lang hét onderwerp van menig gesprek was. De survivalgame tikte een half miljoen gelijktijdige spelers aan op Steam en ondanks dat het spelersaantal de afgelopen jaren flink gedaald is, stierf het spel nooit uit. De aanstaande volledige release wakkert wellicht weer wat vernieuwd enthousiasme aan.

Valheim is een brute verkennings- en survivalgame waarin je alleen of met tot wel tien spelers een procedureel gegenereerde wereld verkent. De wereld en haar systemen zijn geïnspireerd door Noorse mythologie en vikingcultuur, dus bereid je voor om Odin trots te maken. Je verkent, vecht, plundert, levelt en bouwt om verder te komen.

De 1.0-update voegt de laatste bioom toe, de Deep North. Ook is de gameplay gepolijst, wordt het verhaal afgerond en komt de game voor het eerst naar PS5 en Switch 2. Crossplay tussen alle platformen wordt tevens mogelijk gemaakt. In de onderstaande trailer wordt Valheim 1.0 uit de doeken gedaan.

Hot Wheels: Infinite Rush

10 september – PlayStation 5, Xbox Series X en S, Switch 2 en pc

Ondanks dat in Hot Wheels: Infinite Rush alweer de derde Hot Wheels-game in vijf jaar tijd uitkomt, zullen veel racefans het erover eens zijn dat je voor de beste Hot Wheels-ervaring Forza Horizon opstart. Zowel het derde als het vijfde deel in die serie kwam namelijk met een uitstekende Hot Wheels-uitbreiding. De officiële games – Hot Wheels Unleashed en Hot Wheels Unleashed 2: Turbocharged – zijn niet slecht, maar gooiden ook geen hoge ogen. Toch blijft de Italiaanse ontwikkelaar Milestone het proberen, wat ook wel respect verdient. Er zit namelijk wel degelijk potentie in Hot Wheels: Infinite Rush.

Hot Wheels: Infinite Rush introduceert als eerste deel in de serie een open spelwereld. Hierin race je vrijuit over vier unieke eilanden. De welbekende Hot Wheels-banen mogen niet ontbreken natuurlijk; je vindt deze overal terug in de wereld. Forza Horizon wordt duidelijk als grote inspiratiebron gebruikt voor Hot Wheels: Infinite Rush, bijvoorbeeld door de vele challenges die je in de wereld vindt en de manier waarop je punten verzamelt door te driften, een ‘near miss’ hebt met andere auto’s en ga zo maar door.

Door zowel op het gebied van single- als multiplayer uitgebreider uit te pakken dan ooit, hoopt Milestone van Hot Wheels: Infinite Rush wél een game te maken die je aandacht iets langer dan één weekend vasthoudt. We zijn benieuwd of ze dit ook gaat lukken.

Marvel’s Wolverine

15 september – PlayStation 5

Insomniac Games heeft zich deze generatie bewezen als de meest betrouwbare studio van PlayStation. Zeker wanneer het aankomt op het afleveren van kwalitatieve, bloedmooie en vooral ook leuke games. Van Ratchet & Clank: Rift Apart tot de vele Spider-Man-games; de titels stellen nooit teleur. De kans is daarom klein dat Marvel’s Wolverine deze trend gaat breken.

De superheldenformule heeft Insomniac namelijk als geen ander onder de knie. Ja, het klopt dat Wolverine een ander personage is dan Spider-Man en de game daarop aangepast moet worden, maar een exacte kopie is ook niet waar we op zitten te wachten. Wolverine is serieuzer, grimmiger en meer antiheld te noemen dan ‘your friendly neighbourhood Spider-Man’. Dat zie je ook terug in de gameplay. Deze is bruut, bloederig en gewichtiger dan de vliegensvlugge combat van onze spinnenman.

Daarnaast vertelt Wolverine een lineair verhaal en is er ditmaal geen open spelwereld om te verkennen. Wolverine is een filmische ervaring en valt het beste te omschrijven als een ‘blockbuster’. In de game werkt Wolverine samen met Marvel-personages als Sabretooth, Mystique en Jean Grey.

Jacco kreeg onlangs de mogelijkheid om Marvel’s Wolverine te spelen. Zijn bevindingen lees je hier .

Fire Emblem: Fortune’s Weave

17 september – Switch 2

Net zoals het eerder genoemde The Blood of Dawnwalker is Fire Emblem: Fortune’s Weave een game waar je qua speelduur voor de rest van de maand genoeg aan hebt. Net zoals de eerdere games in de franchise belooft Fortune’s Weave namelijk een avontuur van tientallen uren te worden. Na het succes van Fire Emblem: Three Houses – het vorige deel in de serie die een recordaantal van meer dan vier miljoen exemplaren verkocht – borduurt Nintendo vrolijk verder op de succesformule.

Fire Emblem: Fortune’s Weave is namelijk nog altijd een gelaagde strategiegame vermengd met een rollenspel. Het epische verhaal over goden, koningen en oorlogen is zowel op als buiten het slagveld even relevant. Waar de voorgaande games echter vrij ingewikkeld waren om in te komen, doet deze titel er alles aan om ook nieuwkomers een eerlijke kans te geven.

Nieuw in deze game is dat je niet hoeft te kiezen voor een ‘house’, maar te allen tijde kunt switchen tussen de verschillende personages die het verhaal vormen. Het verhaal is, zoals je gewend bent, erg lang en ook vrij serieus ingestoken. Fire Emblem is duidelijk een volwassen franchise van Nintendo, al komen de Japanse invloeden soms wel erg heftig bovendrijven. In zijn preview merkt Jacco bijvoorbeeld op dat emoties regelmatig overdreven gebracht worden.

Desondanks belooft Fire Emblem: Fortune’s Weave een gigantisch, spectaculair en emotioneel avontuur te worden. Als je er tijd voor hebt, tenminste.

Control Resonant

24 september – PlayStation 5, Xbox Series X en S en pc

Remedy Entertainment verraste de wereld in 2019 met het uitstekende Control, en ook het langverwachte vervolg op Alan Wake – Alan Wake 2 uit 2023 – gooide hoge ogen. Vanzelfsprekend zitten we nu met smart te wachten op hun volgende project, dat vorig jaar uit de doeken werd gedaan als Control Resonant. In de game speel je niet meer als Jesse Faden, maar als haar broer Dylan Faden in een vervormde versie van Manhattan, New York. Hij belandt hier nadat hij jarenlang vast heeft gezeten bij FBC, het bureau dat we kennen uit de eerste game. Alsof de paranormale toestand van zijn omgeving nog niet genoeg is, krijgt hij ook nog te maken met de chaotische Hiss – een vijandelijk micro-organisme – de zogenaamde Mold en andere paranormale obstakels.

Control Resonant belooft verbeterde actie. Waar Jesse vooral handig was met een pistool, beschikt Dylan over paranormale krachten die hij verder ontwikkelt naarmate het verhaal vordert. Ook maakt hij veelvuldig gebruik van een scala aan andere wapens en snelle bewegingen om de actie een stuk vlotter en stijlvoller te laten verlopen dan we gewend zijn.

Vanaf de eerste trailer is duidelijk dat Control Resonant, geheel in lijn met Remedy-traditie, een behoorlijke trip belooft te worden. Dat gecombineerd met een vernieuwd combatsysteem moet bijna wel garant staan voor een geweldige game.

Silent Hill: Townfall

24 september – PlayStation 5 en pc

Konami heeft grootse plannen met de Silent Hill-franchise. Na de release van de Silent Hill 2-remake in 2024 en Silent Hill f in 2025, krijgen we dit jaar namelijk gewoon weer een nieuwe spin-off: Silent Hill: Townfall. In Townfall keer je niet terug naar het iconische Silent Hill, maar wel naar een soortgelijk, in mist bedekt dorpje genaamd St. Amelia. Het is 1996 en hoofdpersonage Simon Ordell keert terug om ‘dingen recht te zetten’. Wat daar precies mee bedoeld wordt, is de grote vraag. En of hem dat gaat lukken ligt natuurlijk aan jou. Het onheilspellende gevoel dat je ongetwijfeld snel genoeg krijgt wanneer je St. Amelia betreedt, wordt alleen maar erger zodra je de eerste, typische Silent Hill-vijand tegen het lijf loopt. Afgaand op de negentien minuten durende gameplaytrailer zal dit gevoel je ook nooit verlaten. Je verkent het miserabele dorpje, ontdekt geheimen en moet zuinig zijn op de weinige middelen die je in je schoot geworpen krijgt.

EA Sports FC 27

25 september – PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X en S, Xbox One, Switch 2, Switch en pc

Mocht je tussen al het singleplayergeweld ook nog tijd hebben om je digitale voetbalschoenen aan te trekken, dan kan dat uiteraard ook gewoon eind september. Het nieuwe voetbalseizoen is al begonnen en dan laat een nieuwe EA Sports FC-game nooit lang op zich wachten. Voordat het zover is, stellen we ieder jaar dezelfde vraag: wat voegt deze nieuwe editie toe? In EA Sports FC 27 zijn dat een aantal dingen.

Zo krijgt Ultimate Team voor het eerst jaren in een grote update, in de vorm van de FUT Gallery. Dit is een soort verzamelalbum van je Ultimate Team-club, waar alle kaarten die je ooit in je team gehad hebt opgeborgen blijven. Als je een speler verkoopt, is hij hier bijvoorbeeld nog wel te zien. Dit is niet alleen leuk voor verzamelaars, maar levert ook wat op. Gebaseerd op afkomst verzamel je namelijk verschillende ‘sets’, die beloningen opleveren wanneer je ze compleet maakt.

Op gameplaygebied verandert er ook wat. Verdedigen gaat minder automatisch en legt de focus op positioneren en het handmatig inzetten van tackles. Ook het passen van de bal vereist meer handwerk en het nemen van corners werkt via een nieuw systeem.

Ten slotte voegt EA een soort open spelwereld toe aan EA Sports FC 27, genaamd The Grounds. Deze modus vervangt Pro Clubs, door een hub voor maximaal honderd spelers te introduceren. De map bestaat uit verschillende zones waar je doorheen loopt om een wedstrijd te starten, in plaats van dat je dit doet vanuit een menu. Het is socialer dus, zou je denken, maar volgens Lars valt dat vooralsnog mee .

Minecraft Dungeons 2

29 september – PlayStation 5, Xbox Series X en S, Switch 2, Switch en pc

Minecraft Dungeons was een leuke spin-off van één van de populairste games ooit gemaakt, maar veel meer dan dat was het ook niet. Toch komt er een vervolg, en op zich niets mis mee. Het spelletje ziet er immers nog altijd leuk uit. De onderstaande trailer wijst erop dat dit vooral meer van hetzelfde wordt, maar dan met nieuwe omgevingen, vijanden en wapens.

Voor wie het niet weet: Minecraft Dungeons (2) is een Diablo-achtige dungeoncrawler, maar dan zonder de diepgang van de meester van het genre. De game profiteert vooral van het succes dat Minecraft geniet, en biedt de jongere doelgroep een alternatief voor het bloederige Diablo. Daarmee belooft Minecraft Dungeons 2 een leuke game te worden om tussendoor mee te pikken, of om te spelen via Game Pass. Daar is de game vanaf dag één te vinden.

The Witcher 3: Wild Hunt Remastered

29 september – PlayStation 5, Xbox Series X en S en pc

Elf jaar na release weet The Witcher 3: Wild Hunt nog steeds de show te stelen. Letterlijk, want zonder de vette aankondigingen die plaatsvonden aan het einde van de show zou Gamescom Opening Night Live 2026 boeken ingaan als één van de minst interessante presentaties ooit. Gelukkig was CD Projekt Red daar om de boel te redden. Met The Witcher 3. Alweer.

Het feit dat The Witcher 3 volgend jaar nóg een uitbreiding krijgt is gekkenwerk, maar dat was ook al bekend. We kregen wat nieuwe beelden van te zien en het ziet er vet uit, maar dat is niet waarom we eind september voor de zoveelste keer een nieuwe The Witcher 3-playthrough starten. Dat heeft alles te maken met de remaster die alle bezitters van het origineel gratis krijgen.

© CD Projekt Red

Ja, dat las je goed. De remaster, waar CD Projekt Red met gemak een paar tientjes voor had kunnen vragen, krijgen bezitters van de game gratis en voor niets. Alsof dat nog niet genoeg is, krijg je – mocht je ze nog niet hebben – de twee betaalde uitbreidingen er gratis bij. Sterker nog, die heb je nu al op je account staan, mits je de game hebt. Het is enkel de remaster die eind deze maand nog uit moet komen.

Want ondanks dat The Witcher 3: Wild Hunt door velen als één van de – of misschien wel dé – beste game ooit gemaakt wordt gezien, is hij niet perfect. Vooral de combat en movement worden terecht bekritiseerd. En hoewel het spel er elf jaar na release nog steeds fantastisch uitziet, kan een vers likje verf nooit kwaad. Laat dat precies zijn wat de remaster met zich meebrengt.

We hadden nooit verwacht anno 2026 nog zo enthousiast over The Witcher 3 te schrijven, maar niets is minder waar. Waar voormalige ontwikkelaars van The Witcher 3 hopen dat je deze maand in de wereld van de Dawnwalker doorbrengt, is de kans misschien net zo groot dat je voor de zoveelste keer aan het epische avontuur van Geralt of Rivia verslingerd raakt.

Alle releases

Moonlighter 2: The Endless Vault (PS5, Series X en S, Switch 2 en pc) – 2 september

(PS5, Series X en S, Switch 2 en pc) – 2 september Orbitals (Switch 2) – 3 september

(Switch 2) – 3 september The Blood of Dawnwalker (PS5, Series X en S en pc) – 3 september

(PS5, Series X en S en pc) – 3 september NBA 2K27 (PS5, Series X en S, Switch 2 en pc) – 4 september

(PS5, Series X en S, Switch 2 en pc) – 4 september Onimusha: Way of the Sword (PS5, Series X en S, Switch 2 en pc) – 4 september

(PS5, Series X en S, Switch 2 en pc) – 4 september Cat Me If You Can (pc) – 8 september

(pc) – 8 september Halloween: The Game (PS5, Series X en S en pc) – 8 september

(PS5, Series X en S en pc) – 8 september Valheim (PS5, Series X en S, Xbox One, Switch 2 en pc) – 9 september

(PS5, Series X en S, Xbox One, Switch 2 en pc) – 9 september Hot Wheels: Infinite Rush (PS5, Series X en S, Switch 2 en pc) – 10 september

(PS5, Series X en S, Switch 2 en pc) – 10 september RuneScape: Dragonwilds (PS5, Series X en S, Switch 2 en pc) – 15 september

(PS5, Series X en S, Switch 2 en pc) – 15 september Marvel’s Wolverine (PS5) – 15 september

© Insomniac Games

Alex & Arty (pc) – 16 september

(pc) – 16 september Endless Legend 2 (PS5, Series X en S en pc) – 17 september

(PS5, Series X en S en pc) – 17 september Fire Emblem: Fortune’s Weave (Switch 2) – 17 september

(Switch 2) – 17 september Sniper Dan (PS5, Series X en S, Switch en pc) – 17 september

(PS5, Series X en S, Switch en pc) – 17 september Trails in the Sky 2nd Chapter (PS5, Swich 2, Switch en pc) – 17 september

(PS5, Swich 2, Switch en pc) – 17 september LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight (Switch 2) – 18 september

(Switch 2) – 18 september Cupid Paraside (pc) – 22 september

(pc) – 22 september Control Resonant (PS5, Series X en S en pc) – 24 september

(PS5, Series X en S en pc) – 24 september Garfield: Escape From Monday (PS5, Series X en S, Switch en pc) – 24 september

(PS5, Series X en S, Switch en pc) – 24 september Harvest Moon: Echoes of Teradea (PS5, Series X en S, Switch 2, Switch en pc) – 24 september

(PS5, Series X en S, Switch 2, Switch en pc) – 24 september Silent Hill: Townfall (PS5 en pc) – 24 september

(PS5 en pc) – 24 september EA Sports FC 27 (PS5, PS4, Series X en S, Xbox One, Switch 2, Switch en pc) – 25 september

(PS5, PS4, Series X en S, Xbox One, Switch 2, Switch en pc) – 25 september Minecraft Dungeons 2 (PS5, Series X en S, Switch 2, Switch en pc) – 29 september

(PS5, Series X en S, Switch 2, Switch en pc) – 29 september Transport Fever 3 (PS5, Series X en S en pc) – 29 september